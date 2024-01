And Just Like That licenzia Sara Ramirez, la sua Che Diaz non tornerà: ecco perché

And Just Like That ha cancellato il personaggio di Che Diaz interpretato da Sara Ramirez nelle prime due stagioni del sequel di Sex and the City. Il terzo capitolo della serie Hbo, quindi, non avrà più tra i suoi protagonisti la stand-up comedian che fece scoprire a Miranda, un nuovo lato della sua sessualità facendola riscoprire omosessuale. A riferire la notizia è stata una fonte vicina alla produzione della serie che ha svelato al Daily Mail che il personaggio di Che Diaz è stato cancellato dalla sceneggiatura e di conseguenza l'attrice Sara Ramirex licenziata.

Ma perché gli sceneggiatori della serie Hbo, che in Italia viene trasmessa da Sky e NOW, hanno deciso di eliminare questo personaggio su cui avevano puntato tanto all'inizio? Non solo non funzionava, ma era perfino "odiato" da tutti. Ma andiamo con ordine.

Che ci fosse qualcosa che non funzionava in Che Diaz, la stand-up comedian non binaria che fa innamorare di sé Miranda Hobbes nella serie And Just Like That lo si capiva fin da subito. E non c'entra nulla la sua identità sessuale. Semplicemente Che Diaz era un brutto personaggio televisivo, anzi, a detta dei fan della serie ma anche dela stampa internazionale: "il peggiore personaggio della tv" mai creato. Sì, perché Che Diaz, di cui veste i panni l'attrice non binary Sara Ramirez (Grey's Anatomy), è un personaggio irriverente, senza peli sulla lingua e molto diretto che sul piano televisivo risulta antipatico.

Che Diaz fuori da And Just Like That: il motivo

Il vero motivo del licenziamento di Sara Ramirez da And Just Like That sarebbe il fatto che il suo personaggio, Che Diaz, sarebbe stato definito un vero e proprio "spreco di minuti in onda". Una notizia che ha fatto infuriare Ramirez che, invece, avrebbe accusato il network americano di licenziamento per motivi politici sostenendo che è stata allontanata dallo show per aver preso posizione sulla guerra tra Hamas e Israele.

Sara Ramirez, 48 anni e volto noto del piccolo schermo per il suo ruolo di Callie Torres in Grey's Anatomy, sarebbe stata liquidata ufficialmente perché "risultata noiosa per il pubblico dopo la rottura con Miranda e perché non c'erano motivi per la sua ulteriore presenza nello show" ribadendo che i minuti della serie usati per presentarla si sono rivelati un vero e proprio spreco dal punto di vista dell'audience.