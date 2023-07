Billions 7, il trailer dell'ultima stagione della serie in arrivo su Sky

Arriva su Sky la settima e ultima stagione di Billions, la serie tv con Paul Giamatti e Damian Lewis ambientata nel mondo dell'alta finanza. Ecco quindi tutte le informazioni e il trailer di Billions 7.

Quando esce Billions 7

La stagione conclusiva di Billions uscirà dal 12 agosto su Sky e in streaming su NOW.

Di cosa parla Billions 7

Il capitolo finale della serie vede il ritorno del miliardario Bobby Axelrod (Damian Lewis), per affrontare un’ultima volta il procuratore federale Chuck Rhodes (Paul Giamatti), suo avversario (e a tratti alleato) da sempre. Ma quando la posta in gioco aumenta tanto da raggiungere Wall Street, il loro gioco di abilità minaccia di rovesciare imperi. Sarà un trionfo per alcuni e un crollo per altri, e tutte le certezze iniziano a vacillare sotto il peso di una tensione crescente. Le alleanze si ribalteranno, le vecchie ferite diventeranno armi con cui destabilizzare i fragili equilibri fin qui raggiunti, la lealtà di ognuno dei protagonisti verrà messa alla prova e il tradimento sarà sempre dietro l’angolo per far crollare ogni sicurezza.

Il cast della serie

Oltre a Giamatti e Lewis, nel cast tornano Maggie Siff, Corey Stoll, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Toby Leonard Moore, Malin Akerman, Toney Goins, Daniel Breaker e Sakina Jaffrey. Billions è una serie SHOWTIME, prodotta da Best Available! e TBTF Productions Inc.

Il trailer ufficiale dell'ultima stagione

Questo il trailer in italiano di Billions 7.