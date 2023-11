Blocco 181, la serie Sky con Salmo torna con la seconda stagione, trama e data di uscita

Blocco 181 avrà una seconda stagione. I nuovi episodi della serie Sky Original sono attualmente in fase di ripresa a Milano. Primo ciak il 9 ottobre per il capitolo 2 della serie Sky Original ideata e interpretata dal rapper Salmo e prodotta da Sky Studios, Red Joint Film e Tapeless Film. Continua, così, la storia di Bea, Mahdi e Ludo nel capitolo 2 del crime multietnico ambientato a Mulano con nuovi episodi pronti per appassionare il pubblico di Sky e NOW con nuovi amori, lotte per l'emancipazione e una scena criminale milanese al centro del racconto. Ma cosa sappiamo finora su Blocco 181, stagione 2? Scopriamolo insieme.

Blocco 181 stagione 2: la trama

La seconda stagione di Blocco 181 porterà avanti la storia lasciata in sospeso alla fine della prima stagione. Tornano Ludo, Bea e Mahdi, torna la Milano criminale, tornano gli amori e il tentativo di emancipazione dei protagonisti della serie Sky Original che, per tutto il primo capitolo hanno cercato di allontanarsi da un contesto sociale che non apparteneva loro davvero.

Blocco 181 stagione 2: quando esce su Sky e NOW

La data di uscita della seconda stagione di Blocco 181 su Sky e NOW non è ancora stata stabilita ma, essendo la serie attualmente in fase di registrazione, possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi nel 2024.