Call My Agent Italia 2: quando escono gli episodi, il calendario completo

Se come noi avete amato la prima stagione di Call My Agent Italia e non vedete l'ora di guardare la stagione 2, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle dati di uscita e i personaggi ospiti protagonisti - insieme al cast fisso - dei 6 episodi di cui è composta Call My Agent Italia 2.

Dove e quando vedere Call My Agent Italia 2

La seconda stagione, al pari della prima, uscirà in esclusiva solo per gli abbonati in tv su Sky in prima serata (e on demand) e in streaming su NOW a partire dal giorno venerdì 22 marzo.

Il calendario di uscita delle puntate e i vip di ogni episodio

Venerdì 22 marzo - puntata 1: Il primo episodio avrà come ospiti Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, impegnate in un nuovo film la cui sceneggiatura si rivela un disastro. Saranno gli agenti in grado di salvare le due attrici da quello che si preannuncia essere un flop?

Venerdì 29 marzo - puntata 2: Il secondo episodio vedrà Gabriele Muccino come indiscusso protagonista, annunciando un'incredibile svolta nella trama della CMA, con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi.

Venerdì 5 aprile - puntata 3: Nel terzo episodio di Call My Agent Italia 2, Claudio Santamaria sarà la guest star, disposto a tutto pur di ottenere un ruolo molto ambito, persino trasformandosi in un cattivo.

Venerdì 12 aprile - puntata 4: Scintille voleranno nel quarto episodio tra le guest star Serena Rossi e Davide Devenuto, suo marito, mentre segreti inconfessabili emergono durante una frenetica maratona di interviste.

Venerdì 19 aprile - puntata 5: Il quinto episodio vedrà la magica voce di Elodie svolgere un ruolo cruciale, tentando di riportare in vita il giovane Giuliano.

Venerdì 26 aprile - puntata 6: Sabrina Impacciatore, madrina del Festival di Venezia, sarà la protagonista del sesto episodio. Pur realizzando un sogno calcando quel palco, Lea sa che questo ruolo non consentirà a Sabrina alcun margine di errore. La tensione è alle stelle mentre il sipario si apre su un nuovo capitolo di Call My Agent Italia.