Call My Agent Italia 2, la nuova brillante stagione è persino meglio della prima

La prima stagione uscì a inizio 2023, con il peso di sembrare la "nuova Boris" e i dubbi di chi temeva un remake troppo fedele dell'originale francese Dix pour cent, ma fin dalla prima puntata e per tutta la stagione ha saputo costruirsi una propria brillante identità, anche al di là delle sovrapposizioni di cast (soprattutto guest star) con la citata serie culto italiana, grazie a un felice mix di scrittura, regia e interpretazione.

Da venerdì 22 marzo, in tv (e on demand) su Sky e in streaming su Now arriva Call My Agent Italia 2, e dopo aver visto l'intera seconda stagione in anteprima riteniamo di dover spoilerare che, a nostro avviso, è persino migliore della prima. Una maturazione da ogni punto di vista, ma in particolare per quanto riguarda la capacità di sviluppare trame orizzontali avvincenti. Prima di spiegarci meglio, proseguiamo questa recensione con la sintesi senza trama di tutti gli episodi e relative celebrità ospiti di Call My Agent Italia 2.

Di cosa parla e chi c'è in Call My Agent Italia 2

Nel primo episodio due attrici di fama internazionale come Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi stanno per iniziare le riprese del primo film diretto dal casting director Francesco Vedovati (casting director anche di Call My Agent Italia). Le due dive sono ovviamente assistite dagli agenti della Claudio Maiorana Agency, che sono particolarmente agitati perché reduci dal clamoroso flop del - secondo noi comunque apprezzabile - film Bastianazzo, ovviamente tratto dai Malavoglia.

Nel secondo episodio la CMA è letteralmente travolta dalla visita del vulcanico Gabriele Muccino. Lea, che è la sua agente, si troverà un bel grattacapo da gestire (così come l'agenzia deve tenere a bada Gian Marco Tognazzi), come se non le bastassero i suoi perduranti problemi relazionali. E a proposito, anche Camilla e (il padre) Vittorio si trovano ora nella condizione di dover decidere se dire a tutti quello che alla fine della prima stagione avevano scoperto la moglie e il figlio di Vittorio. E poi c'è sempre l'amore di Monica per "l'avvocato Baronciani".

Nel terzo episodio la guest star è Claudio Santamaria, che si presenta alla CMA con un delizioso cesto di verdure fresche dell'orto per manifestare tutta la sua preoccupazione: vorrebbe essere preso nel cast del prossimo film di Christopher Nolan su Giordano Bruno, personaggio di cui è da anni un fine conoscitore. A Gabriele, al suo assistente Pierpaolo e ai consulenti della CMA spetta il compito di far entrare Santamaria nei radar di Nolan.

Nel quarto episodio Serena Rossi è impegnata con il marito Davide Devenuto nella promozione di un film che sembra ispirato a Samantha Cristoforetti, e come prevedibile fioccano le domande su "com'è quando la mamma lavora lontano da casa e il papà resta con i figli?". I due coniugi a un certo punto hanno un breve litigio che viene accidentalmente registrato: cosa farà la CMA per proteggerli?

Nel quinto episodio la celebrità ospite è Elodie, che mentre gira un film con Dario Argento viene chiamata al capezzale di un suo giovane fan finito in ospedale in seguito a un incidente. Mentre Gabriele deve gestire le conseguenze indesiderate di un "miracolo" (?) della sua assistita, la sua fidanzata Sofia, la receptionist della CMA, ha un importante provino.

Nel sesto e ultimo episodio la CMA si trasferisce a Venezia, dove il direttore del Festival del Cinema ha nominato madrina dell'80ª edizione Sabrina Impacciatore, la cui agente è Lea. Sabrina arriva direttamente dagli USA, dove la sua carriera è lanciatissima, ma resta sempre la magnifica persona e attrice che amiamo da anni, e non possiamo dirvi altro per non spoilerare, ma se vi è venuta voglia di saperne di più guardate il trailer di Call My Agent Italia 2.

Quando il seguito è meglio dell'originale

Confessiamo di non aver visto Dix pour cent, quindi non possiamo fare paragoni tra l'originale francese e l'adattamento italiano. In compenso abbiamo visto le due stagioni, e se già la prima ci era piaciuta questa Call My Agent Italia 2 ci ha completamente soddisfatto. Soprattutto, come dicevamo, nello sviluppo di storie che non si esauriscono nella singola puntata.

Se nella prima stagione, infatti, c'erano poco più che sporadici accenni alle storie di Vittorio e Camilla, di Gabriele e Sofia, di Lea e l'ispettrice della Finanza e all'amore inconfessato di Monica per l'avvocato, quest'anno certi fili narrativi sono funzionalmente integrati nell'evoluzione della serie.

E analogamente anche la perdurante instabilità societaria della CMA dopo l'uscita del fondatore ha, in questa stagione, ripercussioni più concrete. Per non parlare, poi, dello spazio dato alla Luana di Emanuela Fanelli e al suo "prigioniero" Corrado Guzzanti, impegnati nel documentario commissionato da Quentin Tarantino.

Questa serie di Sky continua a far ridere di gusto, puntata dopo puntata, vip dopo vip, citazione dopo citazione (una chicca quando viene citato LOL di Prime Video, anche perché nella prossima LOL 4 c'è Maurizio Lastrico ovvero Gabriele). La chimica tra i personaggi fissi e tra loro e gli ospiti è sempre perfetta, e anche questa è una conferma.

Se appunto a queste conferme aggiungiamo una piena maturazione nella storia di fondo, si può dire che sì, ogni tanto le seconde stagioni sono migliori delle prime: Call My Agent Italia 2 ne è un esempio.

Voto: 9