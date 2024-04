Call My Agent Italia 2, come finisce la seconda stagione della serie tv di Sky

Venerdì 5 aprile in tv (e on demand) su Sky e in streaming su NOW sono usciti le puntate 5 e 6, ovvero gli episodi conclusivi della seconda stagione di Call My Agent Italia, la serie comedy adattamento della francese Dix pour cent. Se state leggendo queste righe è molto probabile che conosciate già la serie, ma se non avete visto per intero CMA Italia 2 vi avvisiamo che di qui in poi è pieno di spoiler sul finale di stagione e di ipotesi per la già confermata stagione 3.

Cosa succede nel penultimo episodio di Call My Agent Italia 2

Il vip protagonista della puntata 5 è Elodie (assistita da Gabriele), che mentre gira un film con Dario Argento viene chiamata al capezzale di un suo fan rimasto in coma dopo un incidente e miracolosamente lo fa risvegliare. E così si ritrova uno stalker che la costringe a cene, dirette social e vari momenti imbarazzanti, finché troverà il coraggio di mandarlo a quel paese. Ma la cosa da ricordasre del quinto episodio di Call My Agent Italia 2 è che finalmente viene scoperto da tutti il "segreto" di Vittorio padre di Camilla. Succede quando per sbaglio il figlio di Vittorio, ex attore dell'agenzia, ne parla con Lea, convinto che lo sapessero tutti. Lea fa finta di nulla ma poi va a dirlo Gabriele, e di lì in poi lo scopre tutto l'ufficio, con un momento di tremendo disagio per la povera Camilla, che all'inizio della seconda stagione aveva rifiutato la proposta di Vittorio di rivelare tutto a tutti, perché non voleva sentirsi raccomandata dal padre e rovinare così la sua felicità in agenzia.

Nello stesso episodio succede poi un'altra cosa che riguarda Sofia. La receptionist della CMA, nonché fidanzata di Gabriele e assistita di Elvira, va a fare un provino per un regista importante, ma questo le mette le mani addosso e prova a baciarla. Quando Elvira lo viene a sapere, va dal regista e lo caccia dalla CMA, minacciandolo di conseguenze ben peggiori se dovesse provare ancora a fare qualcosa del genere.

Cosa succede nell'ultimo episodio di Call My Agent Italia 2

La puntata finale si apre con una meravigliosa inquadratura di Corrado Guzzanti che, come un carcerato da film americano di altri tempi, incide l'ultima tacca dei giorni di prigionia sul muro del camerino del documentario su Luana Pericoli (Emanuela Fanelli) commissionato nientepopodimeno che da Quentin Tarantino, intitolato Laika - Sola come un cane (spedito nello spazio). Ma quando va sul set nota che tutti gli altri membri della troupe lo omaggiano indossando una maschera con la sua faccia prima di iniziare l'ultima scena, che poi sarà la prima del documentario.

Camilla, fedele ai suoi valori, rifiuta la proposta di Vittori odi assumerla in caso di licenziamento di Lea. "Hai già Monica" gli dice, ma in effetti Monica gli manda un messaggio vocale per dirgli che è andata a Torino e non sa se e quando tornerà, dopo la delusione sentimentale della frenata dell'"avvocato Baronciani". E dunque Camilla parla con Lea per farsi confermare, e Vittorio si scusa con gli altri soci. Anche Elvira, Ganriele ed Evaristo difendono la ragazza, quindi per farla breve Lea si convince a confermare la sua stagista.

Corrado Guzzanti e Luana recitano l'ultima scena: lui è visibilmente distaccato e vorrebbe farla finita, ma quando capisce che lei vorrebbe prolungare l'agonia rimandando la scena ad altra data Guzzanti si impegna al massimo e recita una perfetta scena. E finalmente se ne può andare.

Si entra nel vivo della puntata quando Lea annuncia che il direttore del Festival di Venezia Alberto Barbera ha scelto Sabrina Impacciatore come madrina del prossimo festival. E intanto Lea vorrebbe farle ottenere un posto di protagonista in una serie americana molto promettente, Kung Fu Mama: peccato che la capa della casa di produzione, anche lei in Laguna, sia un'ex assistente bistrattata da Lea.

Insomma: tutti quanti devono andare a Venezia. Tutti tranne uno che deve restare a presidiare l'ufficio: il giochino scelto da Elvira premia Camilla a discapito di Pierpaolo, ma lei è generosa e gli lascia il posto, riconquistando immediatamente l'amicizia del collega risentito per il segreto nascostole. E infatti poco dopo Pierpaolo si presenta in ufficio per far compagnia all'amica e collega.

Ed eccoci a Venezia, dove la meravigliosa Sabrina, in preda all'ansia e al jet lag, arriva sul tappeto rosso del festival cinematografico, davanti a un plotone di fotografi che preoccupano anche Lea, che si imbatte anche in Lara, la sceneggiatrice che aveva da poco scaricato dopo aver scoperto che era lei ad aver scritto l'orribile film con Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi. Arriva anche Marzia, l'ex assistente di Lea che ha fatto carriera in "Horizon" e che non vede l'ora di farla pagare alla sua ex capa (che odia talmente tanto da aver scelto anche lei un'assistente di nome Lea).

Lea sta dietro a Sabrina, che però si addormenta appena resta da sola, intanto dalle parti di Venezia atterra a bordo di un piccolo bimotore anche Lea, che porta la sua troupe alla conquista di Venezia.

E così Sabrina fa uno shooting fotografico in cui quasi affoga in mare, ma va tutto bene... Più che altro perché ora la cosa importante è convincere Marzia, "corteggiata" anche da Evaristo. Ma il problema è appunto il ruolo di madrina di Sabrina, troppo rischioso secondo la Horizon che teme qualche scandalo imbarazzante.

Invece Sabrina prova il suo discorso di inaugurazione del festival, ma Elvira (ah quanto ci mancherà la compianta Marzia Ubaldi) le fa notare che quel discorso scrittole da chissà chi a Los Angeles è in realtà un plagio di un vecchio discorso di Juliette Binoche a Cannes 2016. Insomma, Sabrina è senza discorso a pochi minuti dal suo momento. E finisce persino per addormentarsi mentre prova a riscriverlo.

Mentre Pierpaolo e Camilla seguono l'evento dalla tv dell'agenzia mangiando una pizza, Sabrina arriva a farsi intervistare dal giornalista RAI Mattia Carzaniga, Quando lo saluta, inavvertitamente lui le mette un piede sul vestito che si strappa lasciandola in mutande. Ma Lea è bravissima a risolverla rivendicando un atto politico femminista di Sabrina Impacciatore. Che ha un ultimo momento di paura, ma Lea quasi la lancia sul palco, e lei come previsto si scioglie e improvvisa (anche se Lea dice di no a Evaristo) un bellissimo e commovente discorso che le vale gli applausi di tutto il pubblico. Marzia compresa.

Finalmente è ora di festeggiare. Il party in piscina va alla grande, con Sabrina che riceve le congratulazioni e soprattutto la proposta ufficiale di Marzia per Kung Fu Mama (che Sabrina fa finta di non conoscere). Ma tutta l'euforia viene rovinata quando Sofia ed Elvira avvistano quello schifoso di regista che ha messo le mani addosso a Sofia durante il provino. Quando le due raccontano quello che è successo, Gabriele va per dirgliene e probabilmente dargliene quattro, trattenuto a stento da Evaristo.

Per fortuna in quel momento arriva Lara, che davanti a tutti ad alta voce dà a quel regista una copia di una sceneggiatura intitolata Il mio molestatore, in cui è descritto quello che lui ha fatto a Lara. Lo schifoso prova a negare tutto, ma si fa avanti anche Sofia, costringendolo ad andarsene. E la festa può riprendere, con Gabriele che ringrazia Elvira e Lea ci riprova con Lara.

Vittorio manda un vocale a Monica per raccontarle cosa è successo, e per di tornare da lui. E come per magia lei è proprio lì. Monica ha ricevuto una proposta dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission, ma Vittorio la convince a tornare alla CMA ringraziandola di cuore dal punto di vista professionale e un po' anche sentimentale. Manca solo il bacio, purtroppo.

Lontane dalla festa, Luana ha fatto amicizia con Sabrina, da cui vorrebbe farsi invitare in stanza visto che il suo albergo è una stamberga a svariati chilometri da Venezia. Ma alla fine si accontenta di dormire sulla sdraio della piscina, suscitando una tenerezza infinita. Dopo aver salutato Luana, Sabrina manda un vocale a Lea per proporle di seguirla in pianta stabile in America. Partono i titoli di coda, interrotti da una scena di Lea che si alza dal letto dove dorme Lara e legge la sua sceneggiatura, e anche in questo caso è disgustata dalla scrittura di Lara: lancia i fogli per aria e stavolta la stagione 2 di Call My Agent Italia è davvero finita.

Cosa succederà in Call My Agent Italia 3

La nuova stagione dovrà come detto fare a meno della recentemente scomparsa Marzia Ubaldi e della sua Elvira. Da vedere poi se Lea accetterà la proposta di Sabrina Impacciatore, e quali saranno le conseguenze della sua scelta. Infine, vedremo come proseguirà la liaison tra Vittorio e Monica.