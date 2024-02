Call My Agent Italia 2, la nuova stagione con Elodie e Sabrina Impacciatore: trailer e data di uscita

A un mese dal debutto della seconda stagione di Call My Agent Italia Sky ha rilasciato il trailer ufficiale dei nuovi episodi con protagonisti i personaggi famosi che faranno da guest star nei nuovi episodi, da Elodie a Sabrina Impacciatore, da Claudio Santamaria a Gabriele Muccino. E non è finita qui perché Sky ha anche annunciato la data di uscita di Call My Agent Italia 2, ma andiamo con ordine.

La seconda stagione di Call My Agent Italia, la serie tv di Sky remake della francese Dix pour cent, riparte da Venezia e Sabrina Impacciatore. O meglio, da Sabrina Impacciatore a Venezia, con un arrivo da star al Lido per la fittizia "madrina della Mostra" sbarcata davanti al muro dei fotografi delle grandi occasioni.

Fittizia perché la straordinaria Impacciatore, di recente nominata agli Emmy Awards e sotto le luci della ribalta internazionale grazie a The White Lotus 2, sarà infatti la madrina della Mostra nella finzione cinematografica di Call My Agent Italia 2. Ecco allora le prime anticipazioni dalla nuova stagione, con in particolare l'elenco dei vip e delle star italiane che saranno ospiti (nei panni di loro stessi) dei prossimi episodi.

Cosa vedremo in Call My Agent Italia 2

Le riprese al Lido di Venezia, da cui arrivano le primissime foto di scena, saranno incluse in un episodio che sarà un vero e proprio omaggio allo storico Festival, celebrato come al solito in questa serie in un gioco di "metacinema" e di rimandi fra realtà e finzione.

La serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz è prodotta da Sky Studios e da Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan - con Federico Baccomo e Dario D'Amato - e diretta da Luca Ribuoli.

La nuova stagione promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro ancora le vicissitudini della CMA, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide: un nuovo capo, storie d'amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuove, straordinarie, special guest.

I personaggi famosi di Call My Agent Italia 2

A proposito di special guest, oltre a Sabrina Impacciatore nei panni di loro stessi nella stagione 2 ci saranno Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, ed Elodie, a dare filo da torcere, con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata, agli agenti e ai loro assistenti.

Call My Agent Italia 2: i teaser con Elodie e Sabrina Impacciatore

Call My Agent Italia 2: il trailer ufficiale della seconda stagione

Ed ecco il trailer ufficiale della seconda stagione di Call My Agent Italia, con una rassegna di tutti i protagonisti e i loro celebri assistiti.

Il cast di Call My Agent Italia 2

Quanto al cast principale, tornano sul set tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro (Studio Battaglia, I delitti del BarLume), Sara Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE), Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo) e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La serie, L'allieva) riprendono i ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano.

E i loro assistenti: Monica interpretata da Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Pierpaolo (Francesco Russo - L'Amica Geniale, A Classic Horror Story) e Camilla (Paola Buratto - Bang Bang Baby). Tornano sul set anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell'agenzia, ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più "stravaganti" della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo "attore preferito", Corrado Guzzanti.

Quando esce Call My Agent Italia 2

Call My Agent Italia 2 esce su Sky e in streaming su NOW a marzo 2024.