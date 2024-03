Call My Agent Italia 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Con l'uscita dei primi due (divertenti) episodi della seconda stagione di Call My Agent Italia, è già partita la fatidica domanda: ma questa è l'ultima stagione o ci sarà Call My Agent Italia 3? Proviamo a dare delle possibili risposte.

Call My Agent Italia 2 è la stagione conclusiva?

Su questo possiamo dare informazioni certe: la seconda stagione non è stata annunciata come "seconda e ultima" e quindi la risposta è che no, Call My Agent Italia 2 non è la stagione pensata per chiudere la serie.

Call My Agent Italia 3 ci sarà, ma senza Marzia Ubaldi

Anche su questo ci sono alcune certezze: alla presentazione della seconda stagione i produttori hanno confermato che la serie è stata rinnovata da Sky anche per la terza stagione. Nel cui cast purtroppo non ci sarà Marzia Ubaldi con la sua Elvira, data la morte dell'attrice a ottobre 2023, poco dopo la fine delle riprese della stagione 2.

Call My Agent Italia 3 quando uscirà?

Qui siamo nel campo delle congetture: se la realizzazione della prossima stagione dovesse filare liscia, si potrebbe ipotizzare l'uscita di Call My Agent Italia 3 nei primi mesi del 2025.