E se il grande amore di Carrie fosse sempre stato Aidan?

Carrie e Aidan

"E se Big fosse stato solo un grande errore?". Se lo chiede Carrie Bradshaw nel settimo episodio di And Just Like That 2 e ce lo chiediamo anche noi dopo essere rimasti per un attimo attoniti davanti a una di quelle grandi rivelazioni che per quanto si possano pensare non si ha quasi mai il coraggio di fare ad alta voce. Come sarebbe stata la vita di Carrie se avesse sposato Aidan? Era forse lui la sua anima gemella e Big solo un'illusione amplificata dal suo essere sfuggente e distaccato? Ragionare sui "se", nella vita, non ha molto senso ma guardare i nuovi episodi del revival di Sex and the City ci sta spingendo a fare un bel po' di riflessioni profonde, soprattutto sull'amore e sull'idea che spesso le donne hanno del compagno perfetto di vita, dell'anima gemella, del "the one". Se inizialmente il ritorno di Aidan a Sex and the City non ci aveva convinto per niente, con il nuovo episodio della serie appena uscito su Sky e NOW, riusciamo a capirne il senso e anche ad apprezzarlo un po' di più perché Aidan, al di là della mossa di marketing di riesumarlo per attirare l'attenzione del pubblico, diventa in And Just Like That metafora di uno dei grandi quesiti esistenziali che tormenta la maggior parte delle persone: "Qual è la vera anima gemella e in amore come si fa a capire di aver fatto la scelta giusta?".

L'aspetto più interessante della scelta di far tornare Carrie insieme a Adian dopo tutto questo tempo e dopo un matrimonio con lui rifiutato, è il fatto che mostra quanto il tempo cambi le persone e soprattutto la loro idea dell'amore. Crescendo, maturando, diventando grandi, si inizia a liberarsi di alcune fissazioni e, in qualche modo, ci si lascia andare alla propria natura più profonda scegliendo di stare accanto a chi, davvero, ci capisce, ci apprezza, fa stare bene e non solo soffrire e stare sulle spine.

Così il ritorno di Aidan, altro non è che la rivincita del bravo ragazzo, di quello che per far felice la propria donna farebbe di tutto, quello che non lascerebbe mai la propria fidanzata sull'altare e non la tradirebbe mai con una ragazza più giovane di lei. E Carrie, a 50 anni passati, forse, inizia a capirlo. Certo è che denigrare il proprio passato e mettere in dubbio la persona con cui si è condiviso tanto, soprattutto dopo la sua morte, non è decisamente carino ma forse, Carrie Bradshaw, per la prima volta in 7 stagioni di Sex and the City, due film e due stagioni di And Just Like That mostra un briciolo di maturità nel rendersi conto che, ciò che la rende più felice, è un brav'uomo come Aidan affianco e non l'idea di Big che si era costruita in testa fin dal loro primo incontro. E questo rapporto rinnovato con il suo ex, per quanto possa sembrare apparentemente un errore, sembra essere la scelta giusta, o perlomeno l'occasione per guardarsi indietro e cercare di imparare dal proprio passato mettendosi in dubbio.

Forse, alla fine della storia, era Aidan il vero amore di Carrie Bradshaw ma doveva passare un bel po' di tempo affinché lei lo capisse e affinché anche noi fan della serie e di Big avessimo la maturità necessaria per riuscire a rendercene conto. E così, a noi spettatori, non ci resta che guardare, riflettere e cercare di imparare dagli "errori" dei personaggi delle nostre serie preferite facendo in modo di non arrivare a porci, nella vita vera, la stessa domanda che si è posta Carrie nell'ultimo episodio di And Just Like That, ma essere certi che la persona che abbiamo affianco è la nostra anima gemella e non un futuro "grande errore".