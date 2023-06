Come ci eravamo lasciati alla fine di And Just Like That?

Sta per arrivare la nuova stagione di And Just Like That, la serie che ha riportato sul piccolo schermo i personaggi iconici di Sex and the City da Carrie a Miranda fino a passare per Charlotte, tre amiche, ormai 50enni, alle prese con la vita adulta tra delusioni, nuovi amori e tantissimi cambiamenti da dover affrontare. Così, le tre ragazze di New York City tornano a raccontare le loro storie nell'attesissima seconda stagione di And Just Like That dove torneranno molti vecchi volti della serie originale da Samantha Jones che farà un cameo a Aidan Shaw, l'ex fidanzato di Carrie che è nel cast regolare della serie. Ma prima di addentrarci in And Just Like That 2 facciamo un passo indietro per riscoprire come ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione di And Just Like That.

Come finiva la prima stagione di And Just Like That?

Carrie

Carrie, dopo la morte di Big, torna ad aprire il suo cuore e dopo essere uscita con Peter per ben tre volte si rende conto che in quel bacio scambiato con lui, non c'era alcuna scintilla. Inoltre, Carrie deve decidere cosa fare delle ceneri di Big e in un sogno rivede il ponte di Parigi dove Big le aveva rivelato di essere lei la donna della sua vita, nel finale di Sex and the City, così, Carrie, capisce che è proprio quello il luogo dove spargere le ceneri di Big, che ormai è morto da un anno e vola da sola a Parigi per dire addio a Mr. Big un'ultima volta. Dopo questo momento di commozione che la vede spargere le ceneri di Big nella Senna, Carrie torna verso il suo hotel e scrive un messaggio a Samantha dove le dice di essere a Parigi e la invita per un drink. E Samantha, che adesso vive a Londra, le risponde: "Cosa ne dici di domani sera?" ed è così che lei due amiche lasciano intendere che si rivedranno molto presto e che il loro rapporto è ancora solido come prima nonostante la distanza.

Miranda

Miranda è insieme a Che (Sara Ramirez) che ha organizzato un ritrovo di famiglia dove Miranda può finalmente conoscere un po' più di lei. Qui, però, Che rivelerà di avere ricevuto un'offerta di lavoro per una serie tv a Los Angeles e che si trasferirà lì chiedendo a Miranda di andare con lei in California. Miranda decide di andare e di seguire il suo master da remoto rinunciando allo stage in Human Rights che aveva ottenuto a New York. Una decisione, quella di Miranda, che lascia Carrie senza parole ma che alla fine viene compresa e accettata da Bradshaw. Miranda, inoltre, decide di tornare al suo colore rosso di capelli dopo aver avuto, per tutta la stagione, i capelli grigi.

Charlotte

Per quanto riguarda Charlotte vediamo Rock, cioè Rose la figlia di Charlotte che si è dichiarata non binaria, alle prese con il suo they-mitzvah che si rifiuta di fare nonostante sia già stato organizzato tutto e gli ospiti siano già presenti. Rock si rifiuta di salire sul palco e ammette di non voler essere definita come ragazza ma come persona non binaria. Charlotte è disperata ma decide di prendere in mano la situazione e di lasciare in pace sua figlia salendo lei stessa sul palco per avere il suo they-mitzvah al posto della figlia.

Quando esce And Just Like That 2 e dove vederlo in Italia?

And Just Like That 2 debutterà in Italia il 23 giugno 2023 e gli episodi potranno essere visti su Sky e NOW.