Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Entra nel vivo il settembre caldo di Prime Video, ed eccoci come ogni settimana con i nostri consigli streaming pescati tra novità e titoli in scadenza.

Tra le ultime uscite, vi ricordiamo l'uscita dei primi episodi di La Ruota del Tempo 2, ma anche due film: il thriller Fear the Night e il drammatico Sitting in bars with cake.

Passiamo ai contenuti prossimi alla cancellazione, tra cui vi segnaliamo tre film piuttosto recenti: Cyrano, Black out love (che a dispetto del titolo è un film italiano) e Uno di noi. A voi la scelta!

Fear the Night (film Exclusive) 7 settembre

Tess è una veterana della guerra in Iraq invitata alla festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni. Da esperta di operazioni speciali, Tess capisce la gravità della situazione e decide di reagire dando a sua volta la caccia agli aggressori. Scritto e diretto da Neil LaBute con Maggie Q, Kat Foster, Travis Hammer, Gia Crovatin.

Una torta per l'uomo giusto - Sitting in bars with cake (film Original) 8 settembre

Ispirato a una storia vera, Una torta per l'uomo giusto segue le vicende delle due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A'zion) che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent'anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa migliore amica e pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come "cakebarring", con l'obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa.

Nel corso del loro anno di "cakebarring", Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora. Una torta per l'uomo giusto non è solo una folle corsa attraverso alcuni dei più colorati locali di Los Angeles, ma anche una commovente celebrazione dell'amicizia femminile, della creazione di un'identità e della ricerca della gioia nei luoghi più inaspettati. Diretto da Trish Sie, vede nel cast Yara Shahidi, Odessa A'zion, con Ron Livingston e Bette Midler.

La Ruota del Tempo stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 8 settembre

Calendario di uscita degli episodi: venerdì 1/9 i primi tre episodi, poi uno ogni settimana

La serie è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan La Ruota del Tempo. Rand al'Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall'Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l'Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l'Oscuro, il male non è scomparso dal mondo.

Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono quindi trovare altre fonti di forza. L'uno nell'altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell'Oscurità.

Cyrano (film 2022) - data di scadenza 9 settembre

Il pluripremiato regista Joe Wright ci avvolge in una sinfonia di musica, romanticismo e bellezza in "Cyrano", reinventando la storia senza tempo di uno straziante triangolo amoroso. Con Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harrison Jr.

Black Out Love (film 2021) - data di scadenza 10 settembre

Valeria è una donna che ha capito tutto dalla vita. Colleziona un uomo dopo l’altro, senza mai guardarsi indietro. Quando all’improvviso torna Marco, l’unico che le ha fatto abbassare la guardia e le ha rovinato la vita, Valeria decide di vendicarsi. Ma non sarà facile come crede. Una commedia non romantica, divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti.

Uno di noi (film 2020) - data di scadenza 12 settembre

Dopo la perdita del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (KEVIN COSTNER) e sua moglie Margaret (DIANE LANE) lasciano il ranch del Montana per salvare il loro nipotino da una famiglia pericolosa e isolata. Presto scopriranno che la famiglia Weboy non ha alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, costringendo George e Margaret a combattere per la propria famiglia.

