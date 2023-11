Elisa Claps, Pablo Trincia: "Non è un caso chiuso, troppe zone d'ombra. Restivo non ha agito solo"

Era il 12 settembre del 1993 quando Elisa Claps scomparve a Potenza. Era una domenica e la 16enne era andata a messa con una sua amica nella Chiesa della Santissima Trinità, in pieno centro, senza più fare ritorno a casa. Fu ritrovata 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa, esattamente nell'ultimo luogo in cui era stata vista ma dove nessuno aveva mai cercato. "Dove nessuno guarda", appunto, come il titolo che Pablo Trincia ha deciso di dare prima al podcast e poi alla serie tv in cui attraverso testimonianze e documenti inediti racconta uno dei casi di cronaca più oscuri del nostro Paese.

L'assassino, Danilo Restivo, è in carcere a Londra - dove anni dopo l'omicidio di Elisa ha ucciso brutalmente un'altra donna, Heather Barnett - ma nonostante il suo arresto questo caso non può dirsi chiuso, come spiega Trincia: "Ci sono tante zone d'ombra. Credo che questo caso somigli in qualche modo al sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità. Ci passa giusto uno spiraglio di luce che illumina una parte del sottotetto, ma tutto il resto è in ombra. Qui è la stessa cosa. Sappiamo che Danilo Restivo ha avuto il ruolo che ha avuto, sappiamo che è il colpevole, ma ci sono mille domande a cui vorremmo fare una risposta - incalza Trincia - Ad esempio, chi ha aiutato Danilo Restivo? Non può aver fatto tutto da solo, non può aver fatto quel buco nel tetto da solo. Quante persone hanno visto il corpo di Elisa nel sottotetto? Sappiamo che tanti ci sono passati prima del ritrovamento, in quei 17 anni. Che ruolo ha avuto Don Mimì Sabìa? Che cosa sapevano i familiari di Danilo Restivo? Cosa sospettavano di lui? Perché la Procura ha deciso di non indagare su di lui quando era talmente evidente che era stato lui? Si era capito fin dai primi momenti. Perché si è deciso di andare in Albania a cercare una ragazza che non poteva essere scappata senza documenti, senza soldi e dopo aver detto a una sua amica 'ci vediamo tra un quarto d'ora per andare a pranzo da mia madre'? Ci sono veramente tantissimi punti oscuri".

"Dove nessuno guarda, il caso Elisa Claps" è una docuserie in 4 episodi e debutterà il 13 e 14 novembre su Sky TG24, Sky Crime e in streaming su NOW, con 2 episodi a sera. Pablo Trincia ci parla della difficoltà più grande per la realizzazione di questo lavoro d'inchiesta: "Trovare persone disponibili a testimoniare è stato difficile. Mi aspettavo che le persone che avevano avuto a che fare con Restivo nel corso degli anni, anche le ragazze a cui erano stati tagliati i capelli sull'autobus, avessero voglia di parlare e di raccontare, ma è stata un'esperienza estremamente traumatica anche per loro. Ci è capitato di sentire persone agitarsi al telefono, chiederci perché ce ne stavamo occupando, dover spiegare a lungo cosa stavamo facendo. È come se avessimo risvegliato in loro un trauma - racconta - Per molte persone l'idea di aver avuto a che fare, anche solo per un attimo, con un serial killer è traumatica. C'è stato un grosso lavoro di convincimento in alcuni casi".

La verità completa sembra ancora lontana: "Non sono arrivato dove sarei voluto arrivare con l'indagine, perché ovviamente non puoi scoprire tutto e c'è un punto in cui ti fermi perché c'è un numero talmente limitato di persone che parlano - conclude Pablo Trincia - Però ho ottenuto quello che non mi aspettavo, cioè un grandissimo impatto emotivo su questa storia da parte di migliaia e migliaia di ascoltatori che si sono stretti intorno alla famiglia Claps, e stando a quello che ci raccontano hanno reso le loro giornate un po' migliori in questo periodo".