Quando esce il finale di And Just Like That 2?

Siamo giunti quasi al termine di And Just Like That 2. Dopo tanta attesa, la seconda stagione della serie revival di Sex and the City sta per arrivare al suo atto conclusivo. Ma cosa dobbiamo aspettarci dall'ultima puntata di And Just Like That 2 e, soprattutto, quando sarà disponibile in streaming in Italia l'undicesimo e ultimo episodio della serie? Scopriamolo insieme.

Cosa aspettarsi dal gran finale di And Just Like That 2

Il finale di And Just Like That 2 siamo certi porterà tante novità e colpi di scena nella vita di Carrie, Miranda e Charlotte. Il dilemma più grande di tutti, però, è quello che riguarda Carrie e la sua storia d'amore ritrovata con Aidan. I due finiranno davvero insieme oppure quello che sembrava un ritorno di fiamma si confermerà l'ennesimo fuoco di paglia nella vita della scrittrice? Dopo aver comprato un nuovo appartamento per andare a convivere con Aidan, Carrie andrà fino in fondo o tornerà sui suoi passi come ha fatto in passato più volte con il suo ex fidanzato storico? Il dubbio c'è ma come andrà a finire tra i due ce lo dirà solo l'ultimo episodio di questa stagione. E se le domande a cui trovare una risposta sono molte in questo finale di serie: dal futuro di Che Diaz a quello di Miranda, dalla nuova vita lavorativa di Charlotte al nuovo giovane amore di Anthony, l'unica cosa certa del finale di And Just Like That 2 è il cameo di Samantha Jones. Ci aspettiamo, infatti, di vedere l'iconico personaggio interpretato da Kim Cattrall tornare proprio nel finale di stagione e comparire per qualche evento importante. Che sia il matrimonio tra Carrie e Aidan? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Quando esce l'undicesimo e ultimo episoido di And Just Like That in Italia?

L'episodio 11 di And Just Like That 2, che coincide con il gran finale di stagione, debutterà su Netflix il prossimo venerdì 25 agosto 2023 su Sky e NOW, esattamente un giorno dopo l'uscita in America su Hbo Max.