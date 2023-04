La serie di Harry Potter si farà, arriva la conferma ufficiale

Harry Potter diventa una serie tv, è ufficiale. Quella che sembrava solo un'ipotesi si è appena trasformata in realtà con la conferma da parte della Worner Bros Discovery dell'adattamento seriale del franchise targato J.K.Rowling. L'annuncio che ha ufficializzato la notizia è arrivato in occasione della conferenza stampa per la presentazione del nuovo servizio di streaming della Warner Bros, Max che unirà i contenuti sia della HBO Max che di Discovery. I ceo dell'azienza, infatti, hanno affermato che realizzaranno un adattamento seriale fedele ai sette libri di Harry Potter per un progetto che li terrà impegnati per dieci anni. Non è stato, però, specificato se verranno realizzate 10 stagioni oppure se queste resteranno sette, proprio come i libri e usciranno nell'arco di dieci anni.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire cos'altro sappiamo sulla serie tv di Harry Potter.

Harry Potter, la serie: tutto quello che sappiamo finora

Secondo quando riportato dal comunicato ufficiale di HBO Max, ogni stagione della serie dedicata alla storia di Harry Potter sarà fedele ai libri originali e permetterà a un nuovo pubblico di tutto il mondo di conoscere le sue magiche avventure. In questo progetto seriale sarà coinvolta anche J.K.Rowling, l'ideatrice di Harry Potter che detiene tutti i diritti sui romanzi e che sarà produttrice esecutiva della serie insieme a David Heyman, che ha prodotto tutti gli otto film di Harry Potter ma che, per ora, è ancora in fase di trattativa.

La curiosità più grande, però, resta quella sul cast che, finora, non è stato rivelato. HBO Max, infatti, ha annunciato che sarà svelato in un secondo momento ma possiamo immaginare che sarà composto da nuovi attori pronti a dare un nuovo volto ai personaggi di Harry, Hermione, Ron, Agrid e tutti gli altri.

"Siamo felicissimi di regalare al pubblico la possibilità di entrare nel mondo di Hogwarts in un modo totalmente nuovo" - ha, infine, concluso Casey Bloysm capo di HBO -. Harry Potter è un vero fenomeno culturale mondiale e c'è ancora tanto amore per questo mondo magico. Questa serie si addentrerà in ognuno dei sette libri, ormai, grandi classici, che i fan hanno sempre continuato ad amare negli anni".

Quando uscirà la serie su Harry Potter e dove vederla in Italia

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di questa serie che è ancora in fase di produzione ma possiamo immaginare di poterla vedere tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. In Italia, come accade spesso per i contenuti HBO, la serie potrebbe essere distribuita da Sky e NOW.