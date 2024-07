Helgoland 513, la nuova serie distopica su Sky e Now: il trailer e quando esce

Il mondo alla fine del mondo. Su Sky e Now arriva Helgoland 513, la nuova serie distopica tedesca creata da Robert Schwentke e incentrata su una spietata società post-apocalittica in un’isola nel Mare del Nord. Ecco il trailer, la trama, il cast e tutto quello che c’è da sapere sul nuovo titolo Sky Original.

Helgoland 513, il trailer

Helgoland 513, le anticipazioni sulla trama

L’anno è il 2034. “Dopo una pandemia globale che ha sconvolto la popolazione mondiale- recita la sinossi - , generando una situazione di caos e incertezza, l'isola di Helgoland, nel Mare del Nord, è diventata l'ultimo rifugio sicuro dell'umanità. Per tutelare la sopravvivenza degli abitanti è stata istituita una società totalitaria che tollera solo 513 persone sull'isola e impone ai suoi cittadini uno spietato sistema di crediti sociali. Mentre Marek, un medico, cerca disperatamente di salvare la vita di suo figlio e di trovare un vaccino che possa sconfiggere il virus, un conflitto generazionale minaccia di esplodere sull'isola: la nascita di un bambino porterà a dover, infatti, scegliere chi si sacrificherà per tenerlo in vita. Intanto, una pericolosa forza sulla terraferma si prepara a invadere e a conquistare Helgoland”.

Helgoland 513, il cast

I protagonisti del thriller post-apocalittico Helgoland 513 sono Martina Gedeck , Alexander Fehling, Samuel Finzi, Kathrin Angerer, Maja Schöne e Antje Traue.

Helgoland 513, la data di uscita

Helgoland 513 arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dal 19 luglio 2024. La serie, disponibile con due nuovi episodi a settimana tutti i venerdì su Sky Atlantic, sarà disponibile on demand anche in 4K HDR.