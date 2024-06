House of the Dragon 2, l'elenco completo degli episodi e delle date di uscita

Drakaris! La seconda stagione di House of the Dragon è finalmente arrivata, e come la prima uscirà in tv su Sky Atlantic (e on demand su Sky, e in streaming su NOE) in contemporanea esclusiva con l'uscita negli USA su HBO.

Se siete qui è perché state cercando informazioni sulle date di uscita e sui titoli degli 8 episodi di House of the Dragon 2, più corta di due episodi rispetto alla prima (se state cercando il nostro parere vi rimandiamo invece alla nostra recensione). E dunque diamo un occhio, come direbbe Aemond (nella foto sopra, interpretato magnificamente da Ewan Mitchell), all'elenco completo delle puntate di House of the Dragon 2, con i titoli e le date di uscita in versione originale con sottotitoli e con il doppiaggio italiano, una settimana dopo.

Il calendario completo con i titoli e le date di uscita

Episodio 1: A Son for a Son (Un figlio per un figlio) - uscita in v.o. 17 giugno 2024 - uscita dopp. 24 giugno 2024

Episodio 2: The Taking of Harrenhal (La presa di Harrenhal) - uscita in v.o. 24 giugno 2024 - uscita dopp. 1º luglio 2024

Episodio 3: Rosby and Duskendale (Rosby e Duskendale) - uscita in v.o. 1º luglio 2024 - uscita dopp. 8 luglio 2024

Episodio 4: A Dance of Dragons (Una Danza dei Draghi) - uscita in v.o. 8 luglio 2024 - uscita dopp. 15 luglio 2024

Episodio 5: Brothers (Fratelli) - uscita in v.o. 15 luglio 2024 - uscita dopp. 22 luglio 2024

Episodio 6: Prelude to Sowing (Preludio alla Semina) - uscita in v.o. 22 luglio 2024 - uscita dopp. 29 luglio 2024

Episodio 7: At the Crow's Rest (A Riposo del Corvo) - uscita in v.o. 29 luglio 2024 - uscita dopp. 5 agosto 2024

Episodio 8: The Sowing (La Semina) - uscita in v.o. 5 agosto 2024 - uscita dopp. 12 agosto 2024