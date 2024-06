House of the Dragon 2, il riassunto del 1° episodio e le spiegazioni per cogliere ogni dettaglio

La seconda stagione di House of the Dragon è finalmente arrivata come l'inverno a Winterfell nel finale di GoT (rimando non casuale), con l'uscita del primo episodio di House of the Dragon 2, intitolato A Son for a Son (Un figlio per un figlio), uscito in tv e on demand su Sky e in streaming su NOW in contemporanea con l'uscita negli USA su HBO, anche con la versione doppiata, a differenza di quanto avveniva nella prima stagione.

E siamo quindi particolarmente emozionati nel ricominciare i nostri recap (o riassunto che dir si voglia) degli episodi di questa serie, in cui approfondiamo i personaggi, le frasi e le scene viste sullo schermo per provare a capire qualcosa di più di questo mondo creato dalla mente di George R. R. Martin. Seguiteci dunque in questa analisi della prima puntata di House of the Dragon 2.

Come, quando e dove ricomincia House of the Dragon 2

Rhaenyra cerca il cadavere del figlio, intanto Daemon vuole vendetta

Corlys Velaryon parla con Alyn (chi è costui?), che gli dà la daga di Lucerys

La situazione dei Verdi a King's Landing

Rhaenyra trova le spoglie di Lucerys (ma non il cadavere...)

Aegon II "il Magnanimo" promette e non mantiene

Larys Strong tesse la sua tela per far fuori Otto

L'alleanza tra Otto e Alicent Hightower

Mysarya è ancora viva: catturata dai Neri, interrogata da Daemon, difesa da Erryk

Il ritorno di Rhaenyra: "Voglio Aemond Targaryen"

La proposta di Daemon a Mysarya: "Dimmi chi può aiutarmi a uccidere Aemond e ti libero"

Jacaerys torna da mamma Rhaenyra e commemorano Luke

Rhaenyra fa il funerale a Luke, Alicent prega per tutti (anche sua madre)

Il finale del 1° episodio: Sangue e Formaggio uccidono il piccolo Jaehaerys

Come, quando e dove ricomincia House of the Dragon 2

Il rimando di prima a Grande Inverno non era affatto casuale, perché la seconda stagione inizia proprio dal Nord. Il volo di un corvo ci porta alla Barriera, là dove abbiamo visto tante volte Jon Snow e gli altri Guardiani della Notte. La voce che sentiamo è quella di Cregan Stark, da cui Rhaenyra aveva mandato il figlio maggiore Jacaerys mentre il piccolo Lucerys andava dai Baratheon (e trovava la morte).

L'antenato di Eddard, Robert, Arya, Sansa, Brandon ecc. è il classico Stark, fedele ai suoi giuramenti di fedeltà ma anche alla missione che la sua famiglia deve portare avanti, facendo la guardia alla Barriera mentre "l'inverno sta arrivando". Jacaerys lo convince comunque a concedere alla sua causa dei Neri 2000 soldati "con la barba bianca che hanno visto molti inverni ma che combatteranno come i nordici sanno fare", subito dopo arriva un soldato a porgere il biglietto portato dal corvo, che annuncia la morte di Lucerys per mano (e fuoco) di Aemond e la sua immensa draghessa Vaghar.

Rhaenyra cerca il cadavere del figlio, intanto Daemon vuole vendetta

Andiamo a Roccia del Drago, dove Rhaenys la-regina-che-non-fu-mai torna con la sua Meleys per riposare dopo un turno di guardia al Mare Stretto dove i Velaryon stanno attuando un blocco navale per strozzare i nemici, Daemon le dice di andare con lui ad Approdo del Re per vendicare Lucerys uccidendo Aemond e Vaghar, ma Rhaenys si rifiuta visto che lui non è il re.

La povera regina Rhaenyra, infatti, è in giro da giorni a cercare il cadavere del figlio, per elaborare il suo lutto di mamma, e anche se Daemon considera questo atteggiamento una debolezza Rhaenys gli spiega, dall'alto della sua duplice tremenda esperienza con Laena e Laenor i cui vedovi sono appunto Daemon e la moglie nipote Rhaenyra, che un genitore deve essere sicuro che il proprio figlio sia morto.

Daemon prova a rinfacciarle il fatto che avrebbe potuto uccidere Aegon all'incoronazione, quando con Meleys aveva alitato in faccia al nuovo re prima di andare dai suoi alleati, ma Rhaenys è sempre una signora e non raccoglie la provocazione.

Corlys Velaryon parla con Alyn (chi è costui?), che gli dà la daga di Lucerys

Al porto di Driftmark il signore delle maree, lord Corlys Velaryon, va a vedere com'è ridotta la sua nave, riportata a casa dopo essere stata ripescata in seguito alla battaglia che quasi costò la vita a Corlys nelle Stepstones. E qui Corlys parla con Alyn di Hull, che poi si chiamerà Alyn Velaryon.

Non vi spoileriamo niente, ma siamo pronti a scommettere che nella serie tv Alyn si scoprirà essere figlio di Corlys (perché, sennò, sono i soli con la pelle nera, lì?), una delle ipotesi legate alle origini del personaggio, di cui come sempre potete trovare maggiori informazioni nelle varie wiki dei fan di Westeros. Ad ogni modo Alyn dà a Corlys la daga del compianto Lucerys, e Corlys lo ringrazia per avergli salvato la vita nelle Stepstones: impossibile che sia tutta una coincidenza, secondo noi.

La situazione dei Verdi a King's Landing

I Targaryen Verdi, intanto, sembrano passarsela meglio dei rivali Neri (e anche dei Verdi alle recenti politiche europee... scusate), in quel di Approdo del Re. Il "gemello cattivo" Arryk guida le Guardie reali all'avvistamento dei draghi, ma è solo Vaghar di ritorno con Aemond.

Dentro il castello, Helaena cuce quello che potrebbe essere l'arazzo insanguinato che nella sigla iniziale ha sostituito i soliti ingranaggi, quando arriva suo fratello-marito, re Aegon, che vuole portare al concilio ristretto il figlio maschio ed erede al trono Jaehaerys. Helaena si dice preoccupata dei topi, e conoscendo le sue doti profetiche abbiamo già i brividi.

Sembra rilassata invece Alicent Hightower, che tra una riunione e l'altra si fa praticare sesso orale da ser Criston Cole. Come sempre si ripromettono di non farlo più, mentre vanno al concilio, ma già sappiamo che non manterranno la promessa. E tra gli acchiappatopi che girano per il castello con le loro trappole eccoli presentarsi al concilio.

Dove appunto Aegon porta il figlioletto, che si mette a disturbare l'antipatico Tyland Lannister e a giocare con il suo segnaposto sferico di marmo, indispettendo il Lannister che si acquieta solo quando Aegon lo minaccia di fargli fare il cavalluccio per il bambino in giro per la Fortezza Rossa.

A parte questo, la riunione vede il confronto tra Otto, che vuole agire secondo diplomazia, e Aegon, che invece vorrebbe risolvere tutto a draghi e spade. In mezzo c'è Alicent, che prova a mediare ma viene ostacolata dalle recriminazioni del padre frustrato e dalla frenesia del figlio pazzo.

A proposito, sopraggiunge anche Aemond, invitato dal fratello a dire la propria, e cioè che dovrebbero concentrare i propri sforzi sulla zona delle Terre dei Fiumi (che saranno fatali a Robb Stark) per controllare tutta Westeros da Delta delle Acque. Per "fortuna" ser Cole convince Aegon a non partire per il fronte con tutti i draghi lasciando sguarnita la capitale.

A riunione finita, Alicent incontra Larys Strong "piede di legno" (e forse la vera anima senzienti dei topi del castello), che la informa che ha fatto uccidere quella che avevamo chiamato The Handmaid Talya, la serva della regina che informava Misarya, il Verme Bianco informatrice di Otto, e per rimpiazzarla ha scelto personalmente il nuovo staff, non particolarmente gradito alla sempre bellissima Alicent.

Rhaenyra trova le spoglie di Lucerys (ma non il cadavere...)

E infine ecco la nostra amata Rhaenyra, che dopo una lunga ricerca si imbatte in un gruppo di pescatori nelle cui reti è rimasta impigliata un'ala di drago. Rhaenyra riconosce il piccolo Arrax, e anche gli indumenti del povero Lucerys. Ha finalmente trovato quello che cercava, anche se noi sottolineiamo che non si sono viste parti del corpo e quindi è sempre in piedi la teoria secondo cui Lucerys è ancora vivo, magari privo di memoria e chissà dove, ma vivo.

Aegon II "il Magnanimo" promette e non mantiene

Di nuovo a Westeros, dove Aegon si fa scortare dai suoi amici e compari di bevute mentre va all'udienza dove i cittadini chiedono cose al sovrano.

Aegon vorrebbe anche essere magnanimo, come da soprannome inventatogli da un amico, ma ogni volta che promette un aiuto arriva nonno Otto a fargli rimangiare la promessa. Segnaliamo comunque che il fabbro che chiede al re un anticipo per costruire le armi da guerra è tale Hugh (che sembra Edoardo Pesce ma non lo è), di cui se volete maggiori informazioni c'è un accenno di bio a questo link.

Larys Strong tesse la sua tela per far fuori Otto

A fine concilio anche Aegon viene avvicinato da Larys, che col suo tipico modo di dire e non dire le cose in perfetto stile da politico gli fa capire che se vuole smarcarsi dall'immagine di "malleabile" di papà Viserys non deve farsi manipolare da Otto e anzi deve destituirlo da primo cavaliere (chissà in favore di chi...).

L'alleanza tra Otto e Alicent Hightower

Nella stanza di Alicent si incontrano anche mamma e papà Hightower per un chiarimento, dopo le frecciatine di Otto ad Alicent che avrebbe voluto uccidere Rhaenyra subito. Alicent fa capire che Aegon è instabile e Aemond è arrabbiato perché nessuno aveva fatto niente quando Lucerys gli aveva cavato un occhio mentre ora tutti lo accusano, ma a questo punto devono coltivare la fiducia dei giovani Targaryen per continuare a "condurli" verso la vittoria che vogliono. Nasce così l'alleanza Hightower, nel segno della "violenza ma non gratuita".

Mysarya è ancora viva: catturata dai Neri, interrogata da Daemon, difesa da Erryk

Come previsto, la Verme Bianca Mysarya è ancora viva e viene catturata dai Neri, precisamente dal "gemello buono" Erryk, che bloccano una nave che attraversa il Mare Stretto.

Viene portata al cospetto del suo vecchio amante Daemon, che la interroga per capire come sia scampata a Larys e perché abbia fatto la spia per Otto, "affrettando i tempi" dell'incoronazione di Aegon quando lo ha fatto trovare al Primo Cavaliere. Mysarya giustamente risponde che nella sua vita si è dovuta guadagnare ogni cosa, al punto di rischiare la vita per aver fatto l'informatrice di Otto quando non era più utile.

Erryk, che ha partecipato al ritrovamento di Aegon, conferma la veridicità delle parole della donna, ma Daemon gli rinfaccia appunto di non aver ucciso Aegon quando poteva. Al che Erryk risponde magistralmente: "A 18 anni io e mio fratello ci siamo arruolati giurando di difendere la famiglia reale, che cosa avremmo dovuto fare se a un certo punto si è divisa?".

Il ritorno di Rhaenyra: "Voglio Aemond Targaryen"

È in questo momento che Rhaenyra torna a Dragonstone, più determinata che mai. Conferma allo zio-marito di aver trovato ciò che cercava e si mette alla testa della mappa da guerra stile Risiko, che quest'anno ci pare illuminata diversamente dalla scorsa stagione (non erano sotto, le candele?).

I suoi la ragguagliano su alleanze e blocco navale e operazioni in corso, ma lei taglia corto e dice solo "Io voglio Aemond Targaryen", immaginiamo vada bene anche a pezzettini. E se ne va nelle sue stanze, con Daemon che la osserva studiando una delle sue mosse avventate.

La proposta di Daemon a Mysarya: "Dimmi chi può aiutarmi a uccidere Aemond e ti libero"

E infatti subito dopo va di nuovo da Mysarya, che aveva fatto rinchiudere in cella come una traditrice della corona, e le fa una proposta in cambio della sua scarcerazione. In pratica le chiede i nomi di qualcuno che possa aiutarlo, una volta approdata di nascosto a King's Landing, a far fuori Aemond e compiere la vendetta "un figlio per un figlio" che dà il titolo alla premiere di questa seconda stagione.

Jacaerys torna da mamma Rhaenyra

Nella scena successiva è struggente vedere il giovane e buono Jacaerys che prova a fare "l'uomo" e trattiene le lacrime mentre dice alla mamma regina che "Jeyne Arryn ha promesso il sostegno in cambio di un drago per difendere la Valle e gli Stark hanno promesso che manderanno duemila uomini". Resiste poco, perché subito scoppia a piangere tra le braccia di Rhaenyra, sconvolto dalla morte del fratellino Lucerys.

Rhaenyra fa il funerale a Luke, Alicent prega per tutti (anche sua madre)

E dunque è il momento delle commemorazioni e delle preghiere. Da una parte vediamo Rhaenyra celebrare insieme a Jake e il piccolo Joffrey il funerale del compianto Luke. Intanto ad Approdo del Re Alicent prega per tutti, accendendo una candela per il defunto marito, per Lucerys e anche per un nome che ai più sarà sfuggito.

Il nome in questione, almeno per come è scritto nei sottotitoli, è Alyrie Florent. E chi è costei? Come i fan più attenti ed esperti di Westeros hanno notato, questo dovrebbe essere il nome della mamma di Alicent nonché moglie di Otto, defunta pochi mesi prima dell'inizio del racconto della prima stagione, quando Alicent era ancora una bambina e Daemon scherzava da par suo sulla recente vedovanza di Otto, che nella figlia rivedeva qualcosa della mamma Alyrie.

Il finale del 1° episodio: Sangue e Formaggio uccidono il piccolo Jaehaerys

Ed eccoci al cruento finale di questo primo episodio di House of the Dragon 2. Che inizia con Daemon che approda... ad Approdo del Re sotto mentite spoglie e avvicina Blood (in italiano Sangue), il macellaio ex guardia cittadina (nei libri, qua sembra ancora in servizio) che viene assoldato, insieme all'acchiappatopi Cheese (Formaggio), per entrare nel castello e compiere la vendetta contro Aemond. O contro chi c'è, insomma.

Perché infatti Blood e Cheese entrano indisturbati nella Fortezza Rossa, passano davanti a Aegon che seduto sul trono discetta coi suoi amici del miglior roprannome per sostituire l'oscuro "Magnanimo" e non pensano neanche di dargli un calcio nel sedere. Sangue convince Formaggio con le cattive ad accedere alle stanze reali, ma non trovano Aemond, che poco prima parlava di strategia militare (e di Alicent che non è lucida perché affezionata alla velenosa Rhaenyra) con Criston Cole prima di essere interrotto da nonno Otto, che vuole far ragionare il nipote vagamente meno pazzo di quello sul trono.

Ad ogni modo Sangue e Formaggio non trovano il bersaglio designato e allora continuano a cercare. Mentre Sangue osserva l'incipiente tempesta, Formaggio trova Helaena in stanza con i suoi bambini gemelli. Decidono quindi che, pur avendo letteralmente ignorato il re, può essere un'idea uccidere il figlio del re. Ma essendo gemelli non distinguono il maschio dalla femmina, e non volendo denudarli per non svegliarli si fanno dire dalla madre chi è il maschio.

Helaena prova ancora a convincerli ad andar via con la sua collana ma loro rifiutano (ricordate ora la sua preoccupazione per i topi, a inizio episodio?) e Helaena indica un figlio. Sangue dubita, ma Formaggio evidenemtente percepisce il potere masgico della donna e ci crede, dando inizio all'infame massacro del piccolo Jaehaerys.

O della piccola? Noi siamo sicuri che Helaena non mentirebbe mai, ma la conferma arriva alla fine della puntata quando Helaena, scappata con l'altro fagotto tra le braccia, va nella stanza della mamma e la interrompe mentre fa sesso (di nuovo, alla faccia delle promesse di prima) con Criston per dirle: "Hanno ucciso il bambino". Fine del primo episodio.