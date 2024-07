House of the Dragon 2, il riassunto dell'episodio 3 e le spiegazioni del caso

Dalle ore 3 di lunedì 1° luglio, in tv e on demand su Sky e in streaming su NOW è disponibile il terzo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, la serie tv HBO prequel di Game of Thrones incentrata sulla faida interna alla casa regnante dei Targaryen. E come ogni lunedì, eccoci con il nostro recap-riassunto di puntata, completo di tutte le spiegazioni del caso e dei rimandi ai vari personaggi citati. Ovviamente, con tutti gli spoiler possibili e immaginabili.

Come inizia HotD 2x03: la Battaglia del mulino incendiato

Come era successo anche nel primo episodio di questa nuova stagione, anche la terza puntata si apre lontano dalle stanze del potere di Approdo del Re e Roccia del Drago, precisamente nelle Terre dei Fiumi, al confine tra i territori delle sempre belligeranti famiglie Bracken e Blackwood.

All'inizio di questa storia Amos Bracken e Samweel Blackwood si erano sfidati a duello per conquistare la mano di Rhaenyra (che poi aveva scelto Laenor), ora invece la disputa tra ragazzini parte appunto dalle pietre che segnano il confine, e che i Blackwood accusano i rivali di aver spostato.

Ne nasce una disputa tra Aeron Bracken, nipote di Amos, e i giovani Blackwood, il leader dei quali spinge Aeron e lo sfida a usare la spada che questi estrae come minaccia. Il fatto è che i Blackwood appoggiano i Neri di Rhaenyra, mentre i Bracken sono dalla parte dei Verdi di Aegon.

Aeron ad ogni modo osa eccome, tant'è che nella scena successiva assistiamo all'esito finale di quella rissa tra ragazzini: una strage di giovani e vecchi soldati di entrambe le fazioni, in uno scenario di guerra e distruzione. È la cosiddetta Battaglia del Mulino Incendiato, che infatti si vede sullo sfondo.

Rhaenys fa ragionare Rhaenyra al funerale di Erryk e Arryk

Torniamo ora a Dragonstone, dove Rhaenyra ha disposto il funerale congiunto del povero Erryk e del fratello Arryk, uniti nella morte come erano stati per quasi tutta la vita.

Rhaenyra tiene a bada il bollente spirito del figlio Jaecerys, che avrebbe voluto il funerale solo per Erryk, mentre è Rhaenys a far ragionare Rhaenyra, dicendole che Otto non avrebbe mai autorizzato il folle tentativo di Arryk.

"Tra un po' non ci si ricorderà neanche perché è iniziata la guerra" dice Rhaenys. "Facile, perché hanno usurpato il mio trono" risponde Rhaenyra. "Quello è uno dei motivi, come la decapitazione di Jaehaerys, o prima ancora Luke ucciso da Aemond, o ancor prima Luke che ha cavato un occhio a Aemond..."

Ma Rhaenyra taglia corto quando la regina-che-non-fu-mai consiglia vie più diplomatiche della guerra, ovvero parlare con Alicent Hightower. "Mi ha mandato un messaggio con un corvo ma non voglio leggerlo... Quello che ha fatto..." spiega Rhaenyra. "Non è stata lei ma gli uomini che la circondano" "Lei lo ha permesso" "Come tu hai permesso la morte di Jaehaerys" "Sì vabbè però intanto loro hanno usurpato il mio trono, e ora basta" chiude la regina Nera.

Ser Cole è "una Mano tesa", ma si decide a partire per Harrenhal

A King's Landing ser Cole si appresta a partecipare al suo primo concilio ristretto da quando è stato nominato da Aegon Primo Cavaliere, o Mano (tesa) al posto di Otto. La tensione è motivata, ma non si fa attendere.

Passando tra i corridoi notiamo che le cappe bianche non sono più tanto impressionate al vederlo: più disgustate e deluse, a giudicare da come stanno svaccati per le scale e da come si ricompongono malvolentieri, e ci sta visto come ha mandato a morire Arryk: ma non è più affar suo, visto che sia lui sia le guardie morte di recente sono state sostituite da Aegon: insomma, non è un bel momento per Criston, preso in giro dagli altri partecipanti al concilio.

Aegon è invece lieto di sapere che nella battaglia del mulino incendiato è morto anche Samwell Blackwood tra gli altri tanti: la considera una vittoria di guerra, anche se quelle due famiglie si scannano da secoli senza motivo.

Mastro Orwyle prova a suggerire che è il caso di scrivere a Lord Grover Tully, che controlla le Terre dei Fiumi e quindi deve controllare Bracken e Blackwood, ma lord Jasper fa notare che Tully non è nelle condizioni fisiche di controllare alcunché.

Ci si mette in mezzo anche Tyland Lannister e la discussione militare prende una brutta piega, finché Criston dice la sua: per vincere la guerra bisogna conquistare le Terre dei Fiumi, e per conquistare le Terre dei Fiumi bisogna prendere Harrenhal.

Ser Cole vuole fare un rapido blitz con i suoi uomini per conquistare la zona e ingrossare man mano le file del suo esercito, senza ricorrere ai draghi e rifiutando ancora una volta l'iniziativa volontaria di Aegon, con l'aiuto delle doti dialettiche di Aemond.

Rhaenyra e Mysaria stringono alleanza (e Seasmoke è ancora inquieto)

Dopo aver sventato il tentato omicidio di Arryk, svelando l'arrivo in segreto del cavaliere al gemello che è intervenuto per salvare Rhaenyra, Mysaria ha definitivamente conquistato la fiducia di Rhaenyra, che infatti accetta di prenderla come sua nuova consigliera (Mysaria vuole vendicarsi di Otto, ma come sappiamo è stato Larys a bruciare la sua casa e uccidere i suoi collaboratori).

Mentre le due donne parlano, il cielo è solcato ancora da Seasmoke / Mare Infuocato, che "una volta era il drago di mio marito Laenor e ultimamente è stranamente inquieto", spiega Rhaenyra. "Forse vuole compagnia" allude ancora Mysaria, com'era allusivo il volo di Seasmoke della scorsa settimana.

Rhaenyra affida i ragazzi a Rhaena, non proprio entusiasta

Al castello Rhaenyra spiega alla nipote-figliastra Rhaena che dovrà stare con Joffrey e gli altri bambini (Aegon e Viserys, figli avuti con Daemon) al sicuro presso lady Jeyne Arryn, a cui sarà dato anche un drago come promesso, e Rhaena starà con loro invece che a combattere come la sorella Baela (che ha un drago...).

Successivamente bisognerà che si trasferiscano oltre il Mare Stretto, a Pentos, dove morì Laena che si fece bruciare dall'allora suo Vaghar: Rhaenyra consiglia di scrivere a Prince Reggio Haratis, che conosciamo come alleato di Daemon e Laena, per farsi ospitare da lui.

"Devi essere per i ragazzi la madre che io non posso essere ora. Istruiscili, addestrali, sorvegliali come un drago sorveglia le sue uova" le dice. "E mia sorella?" "No, lei va in battaglia" "Eh certo, ha un drago" "Bella mia che ti posso dire, accettalo" è lo scambio che ne segue.

Daemon conquista Harrenhal in solitaria con Caraxes

Chi invece ha un drago bello grosso è Daemon, che finalmente rivediamo mentre arriva in una Harrenhal buia, umida e desolata, e la reclama per i Neri. Tra i corridoi deserti giunge a una stanza dove ser Simon Strong si confonde e pur dichiarandosi dalla parte di Rhaenyra lo chiama "mio principe" anziché "vostra grazia" come compete al re consorte, ma se non altro il castellano ci dà la soddisfazione di dire che non riconosce l'autorità del perfido Larys, signore degli Strong dopo che "suo padre Lyonel e suo fratello Harvey sono stranamente morti in un incendio in questa palude umida".

Simon offre poi un posto a tavola a Daemon, anche se le pietanze non paiono proprio appetitose, e infatti Daemon le rifiuta temendo di essere avvelenato. Forse non avvelenato mortalmente, ma qualcosa in quel cibo c'è viste le visioni che Daemon avrà di notte (ci torniamo dopo).

Ad ogni modo Daemon vuole reclamare Harrenhal per la sua posizione strategica nelle Terre dei Fiumi (dove morirà un giorno il povero Robb Stark), ma servirebbe almeno un super bonus facciate per sistemare la zona, dice ser Simon.

Anche Daemon vuole capire perché i Bracken e i Blackwood si sono massacrati, ma anche Simon Strong dice che i motivi del loro odio sono persi nel tempo. E allora Daemon chiede di parlare con Grover Tully, che come sappiamo è in pessima forma fisica "ma comunque va rispettato dai suoi sudditi anche se non può parlare" dice Daemon.

"E tutto questo perché?" chiede Simon "Per andare ad Approdo del Re a riprenderci il trono" "Il trono?" "Quella sedia con le spade, hai presente?" è il divertente scambio finale di questa scena.

Alicent affida suo fratello Gwayne a Criston Cole in partenza per Harrenhal

E dunque ser Cole si appresta a partire per la sua missione, con una sorpresa della sua amata Alicent, che lo obbliga a portarsi addietro il di lei fratello Gwayne Hightower. Che ironizza subito sul fatto che il modesto Criston ha soffiato al padre Otto il ruolo di Primo Cavaliere. E allora lui chiede un po' di coraggio all'amata, che gli concede il suo fazzoletto da mettere sul cuore. E via, si parte, con Formaggio ancora impiccato e beccato dai corvi.

Rhaenyra tiene a freno i suoi uomini bellicosi

Al suo concilio ristretto Rhaenyra deve sempre faticare per tenere a freno gli uomini intorno a lei, sempre pronti a partire in battaglia o a farci andare i draghi. La regina sa che sono come testate nucleari durante la Guerra Fredda: un deterrente da non usare perché ce l'ha anche il nemico. Ma quelli scalpitano, desiderosi di mettere Baby in un angolo, pardon Rhaenyra in un luogo sicuro e fare il gioco della guerra tra maschietti.

Risponde subito Rhaenyra dicendo che quello sarebbe alto tradimento e quindi di non dire nient'altro. E quando la regina lascia la stanza ci si mette l'altra donna, Rhaenys, a ricordare ai concorrenti di questa triste gara di celolunghismo che Rhaenyra indossa la corona che è stata di Viserys e prima ancora di Jaehaerys I, che con la sua diplomazia ha governato pacificamente più di tutti gli altri Targaryen bellicosi.

Rhaenys e Corlys parlano della loro eredità... di nuovo

Poco dopo Rhaenys ragguaglia il marito Corlys, indaffarato al porto, sulle ultime novità dal palazzo. Corlys è tornato in forma, ma ancora una volta i due coniugi si trovano a parlare di chi sarà a raccoglierne l'eredità.

Corlys dubita delle capacità di Joffrey, Rhaenys propone Rhaena ma il marito è forse ancor più scettico. "Vabbè col tempo vedremo" "Ma quale tempo Corlys che siamo vecchi e in guerra?" "Me la cavo ancora, tranquilla". E noi continuiamo a non volervi spoilerare come andrà a finire questa storia.

La partenza di Rhaena e il suo dialogo con Baela

E dunque Rhaena si prepara a raggiungere la Valle con i baby draghi e i cuginetti, per farsi anche latrice del messaggio di richiesta dell'esercito promesso ai Neri. Parla anche con la sorella Baela, che prova a consolarla del fatto che a lei tocca il ruolo di baby sitter, ma Rhaena non sembra convintissima.

Helaena è dispiaciuta per il popolo (più che per il figlio), ma anche per la madre

Si parla di bambini anche ad Approdo del Re, dove Helaena chiacchiera con la madre e dice di aver realizzato durante il funerale che la gente sembra pensare che lei soffre più di loro, quando è noto che sono soprattutto i poveri a perdere i loro bambini per vari motivi. "La tristezza fa parte della maternità" le risponde Alicent.

Ma l'occasione è buona per Helaena anche per dire alla mamma che la perdona per quello che ha fatto. A cosa si riferisce? Ovviamente al fatto che mentre Blood e Cheese ammazzavano il principino, Alicent se la spassava con il capo delle guardie.

Larys deve convincere Aegon a non andare in battaglia, di nuovo...

E ancora una volta Aegon vuole andare una battaglia: si sta preparando e vestendo con i suoi amici ruffiani, quando arriva Larys che, ancora una volta, deve convincere il re a non fare questa sciocchezza. Aegon si convince e, dopo averlo nominato maestro dei sospiri di corte, ripiega su una visita al bordello, intimando però la dovuta purezza ai suoi amici che ha nominato cappe bianche.

Chi è Ulf, il "bastardo di Baelon" zio di Rhaenyra

Vi ricordate Ulf, quel tipo che avevamo visto passare davanti agli ammazzatopi impiccati? Rieccolo in questo episodio, mentre va alla taverna e si fa offrire da bere per raccontare una storia interessante, secondo la quale lui sarebbe nientemeno che nipote di Jaehaerys I e figlio bastardo di Baelon Targaryen, il padre di Viserys e Daemon di cui lui, Ulf White, si proclama dunque fratellastro. I suoi commensali lo prendono in giro, perché non ha i capelli bianchi-argentati, ma la discussione da bar è interrotta da Aegon che arriva nella taverna e offre da bere a tutti, compreso allo scudiero vergine di cui gli parlavano prima i suoi amici.

Aegon va al bordello, dove trova Aemond

E anche in questo episodio torniamo dunque al bordello di Fondo delle Pulci, dove Aegon cerca e trova la matura prostituta "di nome Sylvi, o Selvyse" che piaceva tanto a suo fratello che la scelse come sua prima donna, per farla stare con lo scudiero inesperto. Ma lì appunto trova Aemond, che finge indifferenza e se ne va a cercarne un'altra a cui confessare le proprie paure e i propri pentimenti.

Rhaenyra apre la lettera di Alicent, Criston sfugge a Baela

In un momento di tranquillità, la notte a Dragon Stone, Rhaenyra decide che è il momento di leggere il messaggio recapitatole dalla sua un tempo amica Alicent.

Intanto Criston, Gwayne e gli altri soldati in marcia devono decidere dove trascorrere la notte, ma il piano di Hightower di andare in qualche locanda va letteralmente in fumo quando vengono attaccati dalla coraggiosa Baela, che per un soffio (di fuoco) non riesce a bruciare i nemici che si rifugiano al riparo nel bosco.

Baela fa poi rapporto a Rhaenyra, che subito capisce le intenzioni dei soldati di Aegon. Ma ancora una volta Rhaenyra frena i suoi uomini che vogliono scendere in battaglia; la regina ha un'altra idea in mente, e c'entra quel bigliettino di prima.

Daemon, sogno allucinato ad Harrenhal

Come dicevamo, Daemon forse è stato davvero avvelenato o almeno intossicato, visto che quella notte fa un sogno apparentemente lucido in cui vede Rhaenyra da ragazzina (si rivede Milly Alcock, quindi) che cuce la testa di Jaehaerys e gli dice che deve sempre sistemare i suoi casini. Subito dopo si ritrova fuori dal castello, con una donna che noi riteniamo sia Alys Rivers (e non diciamo altro, se non che come sempre online ci sono le bio dei personaggi, anche di Alys).

Rhaenyra si traveste per parlare con Alicent

E dunque Rhaenyra ha letto il biglietto, e va a parlare con Mysaria cui chiede aiuto per riuscire a intrufolarsi a King's Landing e parlare con Alicent. Il viaggio è facile, basta travestirsi da "sorella del silenzio" e imbarcarsi come fatto da Daemon per assoldare Sangue e Formaggio.

Rhaenyra riesce dunque a entrare nel tempio dei 7 frequentato da Alicent, e fra una candela votiva e un coltello puntato trova l'amica e la convince a fare una bella chiacchierata.

Finale di puntata: svelato l'equivoco di Alicent, ma ormai è tardi

E dunque l'episodio si chiude con questa simpatica rimpatriata tra amiche. Dopo le scuse di rito - "non c'entro con Luke" "e io non c'entro con Jaehaerys" - Rhaenyra vuole capire perché Alicent si è inventata la storia di Viserys che voleva Aegon, quando fino a un minuto prima diceva di vederla bene come regina.

Alicent in effetti dice di non aver mentito ed è in totale buona fede, perché davvero non aveva capito le ultime parole del marito morente. Ma quando fa cenno al fatto che disse che "Aegon riunisce i Sette Regni", Rhaenyra capisce che l'amica non ha mentito, ma ha misinterpretato quella che è la storia di Aegon il Conquistatore e la Profezia della Canzone del Sangue e del Fuoco, secondo cui un Targaryen in futuro riunirà tutto il reame (e noi siamo pronti a scommettere che c'entrerà una futura serie con Jon Snow di nuovo protagonista).

Insomma, dopo tanto tempo l'equivoco che ha fatto partire l'incoronazione di Aegon e quindi la guerra è finalmente svelato. Ma ormai, purtroppo, è troppo tardi, perché "i ragazzi" hanno preso in mano la situazione cacciando Otto e mettendosi in marcia. Insomma, anche se il motivo della guerra è stato chiarito non si può più tornare indietro. E con questa amara constatazione di Alicent che si allontana da Rhaenyra si chiude la terza puntata di House of the Dragon 2.