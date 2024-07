House of the Dragon 2, il riassunto dell'episodio 4 con le spiegazioni e le curiosità

Poco prima dell'alba di lunedì 8 luglio, in tv e on demand su Sky e in streaming su NOW in contemporanea con l'uscita USA su HBO, è stato trasmesso/rilasciato il quarto episodio di House of the Dragon 2, che se state leggendo queste righe dovreste già sapere essere la seconda stagione della serie tv prequel di Game of Thrones.

In A Dance of Dragons (in italiano Una danza di draghi), che è il titolo della puntata 2x04 di HotD (da non confondere con A Dance with the Dragons, che è il titolo del quinto libro delle Cronache del ghiaccio e del fuoco di George RR Martin), la serie ha decisamente impresso un'accelerata, o per meglio dire un'infiammata, alla storia che porta sullo schermo. Tanto è vero che l'intera epoca della storia di Westeros rappresentata in House of the Dragon, con la guerra fratricida dei Targaryens, si chiama appunto "Dance of the Dragons", ed è di fatto iniziata proprio con questo episodio. Per ulteriori spiegazioni, seguiteci nel nostro consueto recap-riassunto con spiegazioni e curiosità varie che pubblichiamo ogni lunedì che i Sette Dei mandano su questa terra di fantasia.

Come inizia HotD 2x04

La curiosità: tutti i Tully sono dei pupazzi, anzi dei Muppet

Rhaenys vede Alyn e capisce tutto

Alicent prende il tè del giorno dopo

Corlys mette a posto i membri del Consiglio ristretto dei Neri

Cole "annette" anche i Darklyn, e va a est anziché a ovest

Aegon viene umiliato in valyriano da Aemond

Larys ha capito tutto di Alicent e Criston

L'ennesimo sogno di Daemon, che incontra Alys Rivers e "viaggia nel tempo"

Aegon non si rassegna ad ascoltare, e la mamma lo rimprovera

Rhaenyra è tornata, e finalmente è pronta alla battaglia

Finalmente una bella scena coi draghi: la battaglia di Riposo del Corvo

La nobile morte in battaglia di Rhaenys e Meleys

Criston Cole si riprende e trova Aemond e (ciò che resta di) Aegon

Come inizia HotD 2x04

All'inizio della nuova puntata rieccoci con Daemon nel suo tranquillo viaggio nell'assolata Harrenhal, tra cibi avvelenati e conseguenti allucinazioni. Daemon rivede la versione ragazzina di Rhaenyra, che gli rinfaccia di dover obbedire a colei che teneva in braccio solo perché suo fratello amava lei più di lui, ma stavolta il nostro non ha voglia di chiacchiere e taglia la testa al sogno, per poi svegliarsi quando gli viene annunciato da Simon Strong l'arrivo di un messaggio-di-corvo per lui.

Strong lo informa anche che i castelli di Rosby e Stokeworth, a nordest di King's Landing e a sudovest di Dragonstone, sono caduti sotto i colpi dell'esercito guidato da Cristone Cole, andandone a ingrossare le fila sotto le insegne di Aegon. Ora forse si dirigerà verso Harrenhal, dice Simon, quindi urge che Daemon dia forma a un'armata con il lord locale, Grover Tully.

Che però, come ricordiamo, è ormai incapace di intendere e di volere, quindi a Daemon viene fatto incontrare il giovane nipote Oscar Tully, che però non ha l'autorità di parlare a nome del nonno ma non vuole neanche "accelerare" l'eredità. E dunque è inutile, come gli rinfaccia Daemon che si informa piuttosto su chi ci sia rimasto tra i Blackwood che possa sostenerlo in modo più concreto.

La curiosità: tutti i Tully sono dei pupazzi, anzi dei Muppet

George R.R. Martin non deve avere grande considerazione delle qualità di carisma e forza dei Tully, a giudicare dai nomi che ha assegnato ai personaggi della casa. Ci sono infatti nonno Grover e il nipote Oscar, che rispetto ai libri è un personaggio che unisce anche i fratelli Elmo e Kermit. Grover, Oscar, Elmo, Kermit: dove aveta già sentito questi nomi? Semplice, sono nomi di personaggi dei Muppet, i mitici pupazzi che da decenni danno vita al loro show.

Rhaenys vede Alyn e capisce tutto

Ve ne parliamo ormai da quattro episodi di questo Alyn, e di come nasconda un segreto che prima o poi verrà rivelato ufficialmente. Ci siamo andati vicino in questo episodio, quando Rhaenys arriva al porto dal marito e incontra colui che ha salvato il marito dalla morte in mare.

Lo vede, ne rimane affascinata, gli dice che è un bel ragazzo accarezzandogli la pella nera e che sua madre doveva essere bellissima. Interviene Corlys, e al marito Rhaenys dice qualcosa come "senti tesoro ho capito chi è, poche storie. Non è colpa sua se è nato, anzi dovrebbe essere onorato non nascosto". Corlys si inalbera e cambia discorso come ogni marito fedifrago colto sul fatto, ma Rhaenys è come sempre una signora e passa oltre, per dire che Rhaenyra è andata a fare un ultimo tentativo di scongiurare la guerra e in sua assenza i poveri Jaecerys e Baela vengono messi sotto dalle vecchie volpi del consiglio, e quindi insomma c'è bisogno di loro per aiutare i nipoti.

Alicent prende il tè del giorno dopo

Alicent deve ormai aver capito l'equivoco in cui è caduta alla morte di Viserys, che ha dato vita a tutta la guerra. Cerca conforto e confronto parlando con il maestro Orwyle, che le dà l'ormai noto "tè del giorno dopo" che abbiamo già visto più volte somministrato per evitare gravidanze indesiderate. E anche se Orwyle fa finta di nulla, come fa finta di non sapere che mai Viserys avrebbe lasciato il suo regno a Aegon, è chiaro a tutti che quel te contraccettivo è per Alicent, rimasta evidentemente incinta di Cristone Cole, nel frattempo impegnato a guidare l'esercito di Approdo del Re. E infatti la scena finisce con Alicent che trangugia il tè.

Corlys mette a posto i membri del Consiglio ristretto dei Neri

Di Cole parla anche Baela ai membri del consiglio ristretto dei Neri, che però come detto non portano il dovuto rispetto a Baela e Jaecerys. E nemmeno a Rhaenys, quando si permette di intervenire in difesa dei nipoti. "Per fortuna" che arriva anche Corlys a dare man forte e a ricompattare il gruppo, ricordando loro che il nemico si sta rinforzando ogni momento che passa. Mentre Daemon ancora latita...

Cole "annette" anche i Darklyn, e va a est anziché a ovest

Prosegue intanto la vittoriosa campagna militare di Cristone Cole e del "cognato" Gwayne Hightower, che hanno conquistato anche Duskendale, la capitale della casata Darklyn (estinta ai tempi del Trono di spade). Il lord locale, Gunthor Darklyn, viene decapitato, non prima di parole di orgoglio e maledizione per il nemico, per far capire ai soldati locali da che parte convenga schierarsi. E loro, già decimati dal potente esercito guidato da Cole, si adeguano.

Intanto Criston riceve un messaggio da un corvo, in seguito al quale annuncia di voler dirigersi le truppe verso est. Gwayne gli ricorda ironicamente che Harrenhal, dove ormai tutti sanno essersi insediato Daemon, è a ovest, ma Criston conferma la direzione scelta.

Aegon viene umiliato in valyriano da Aemond

Ad Approdo del Re, Aegon è furioso per l'impresa di Daemon, a maggior ragione se il suo nuovo maestro di sospiri ser Larys Strong è in teoria il lord locale, ma Piede di legno lo rassicura sul fatto che lì Daemon può far poco oltre ad avere le allucinazioni, visto che tutti i soldi li ha lui.

E come se non bastasse, Aegon viene umiliato anche dal fratello Aemond. Che prima lo informa che ha mandato Criston Cole a Riposo del Corvo / Rook's Rest, perché è l'unico collegamento nel continente rimasto ai nemici situati nell'isola di Roccia del Drago; e poi, alle rimostranze del re che è stato del tutto ignorato, Aemond gli risponde in valiryano che si scusa se mentre Aegon era impegnato a spassarsela con gli amici lui ha dovuto pensare a una strategia di guerra, ma se ha idee migliori le può pure proporre. Aegon a malapena capisce la lingua dei Targaryen, la parla peggio e si adegua alle decisioni del fratello minore.

Larys ha capito tutto di Alicent e Criston

Al consiglio mancava Alicent, alle prese coi postumi del tè abortivo. Lo nota Larys, che va a trovarla e non si beve, appunto, la scusa dell'indigestione da torta di mirtilli. Insomma, fa ben presente ad Alicent che sa perfettamente della sua storia con ser Cole, sempre più vittorioso con il suo esercito. Una consapevolezza da ben tenere a mente, questa di Larys, che sibila un maligno "non siete stata voi stessa, ultimamente" ad Alicent che finge malamente di incassare con indifferenza. E per chiudere Larys insinua ulteriori dubbi sul trono ereditato da Aegon al posto di Rhaenyra.

L'ennesimo sogno di Daemon, che incontra Alys Rivers e "viaggia nel tempo"

Nel frattempo ad Harrenhal continua appunto ad avere i suoi sogni allucinati, stavolta vedendo Aemond nei corridoi del castello e rincorrendolo fino alla cucina, dove si trova davanti ad Alys, la cuoca-maestra di pozioni che le dice di chiamarsi Rivers, il cognome dei bastardi delle Terre dei Fiumi. E noi vi rinnoviamo l'invito a cercare informazioni sulle wiki online di questo misterioso e loquace personaggio che insinua ulteriori dubbi nella mente di Daemon, se volete saperne di più e magari rispondere alla domanda: "Ma Alys è una specie di Melysandre?".

Ad ogni modo Alys gli offre qualcosa da bere, lui intelligentemente beve e un attimo dopo si ritrova "nel futuro" all'incontro con Willem Blackwood, zio del giovanissimo erede Benjicot Blackwood e passato aspirante alla mano di Rhaenyra prima del matrimonio con Laenor. Willem garantisce l'appoggio della sua rimaneggiata casata, un po' per Rhaenyra un po' per la loro faida coi Bracken. Daemon è sempre sotto effetto di stupefacenti e vede la figlia al posto della coppiera di corte, ma è abbastanza lucido da capire che gli conviene accettare l'aiuto.

Aegon non si rassegna ad ascoltare, e la mamma lo rimprovera

Chi non si rassegna ad accettare consigli è invece Aegon, che lascia il concilio ristretto annoiato dalle parole degli altri membri. La mamma lo incrocia e nota che ha fatto sparire tutti i libri di papà Viserys, e ne approfitta per fargli una giusta ramanzina sul fatto che non è diventato saggio di colpo indossando la corona, e anzi sperava che il ruolo gli facesse finalmente capire l'importanza di ascoltare e imparare dai più grandi, invece ha licenziato Otto e ha fatto solo casini, invece di fare l'unica cosa che tutti si aspettano da lui, "un bel niente".

Rhaenyra è tornata, e finalmente è pronta alla battaglia

A Dragonstone intanto è tornata Rhaenyra, che in breve rivela di essere stata a King's Landing per provare a evitare oa guerra parlando con Alicent. Ma siccome è, come sappiamo, andata male, ora che anche l'alleata Duskendale è caduta la nostra regina del cuore è pronta ad attaccare battaglia all'ultimo sangue: "o vinco o muoio" dice infatti. Si propone di partire lei stessa con il suo drago, ma il figlio le fa notare che se lei dovesse morire finirebbe subito tutta la guerra. Si offre volontario Jaecerys, ma anche Jake deve restare a casa secondo la madre che gli parlerà della profezia del ghiaccio e del fuoco e del destino dei Targaryen. E dunque resta la nostra adorata Rhaenys, che con la vecchia compagna Meleys partirà alla volta di Rook's Rest per evitare l'isolamento dei Neri.

Finalmente una bella scena coi draghi: la battaglia di Riposo del Corvo

E assistiamo finalmente alla prima grande scena di azione di questa seconda stagione, e forse anche in assoluto, di House of the Dragon. Parte anche Aegon, che non dà retta alla madre e si intromette nel piano ordito da Aemond e Cole.

Infatti l'esercito arriva a Rook's Rest e Cole ordina dei segnali di fumo per avvisare Aemond e Vaghar, ma invece in cielo si presenta Aegon con Sunfyre. Che affronta, appunto, le nostre paladine Rhaenys e Meleys, mentre Aemond all'ultimo decide di aspettare il momento giusto.

La nobile morte in battaglia di Rhaenys e Meleys

E così, dopo che Meleys ha quasi fatto fuori Sunfyre, Aemond interviene con un bel Drakaris per separare i quattro contendenti umani e bestiali. Se vi state domandando se tutti i Targaryen sono "ignifughi" come Daenerys, la risposta è no, e lo capiamo con certezza a fine puntata.

Inatno comunque Aegon e Sunfyre precipitano al suolo, Meleys-Rhaenys affrontano i più pesanti Vaghar-Aemond e se la cavano egregiamente, ma all'ultimo Vaghar spunta da dietro il castello e strozza Meleys uccidendola in volo, condannando quindi la nostra Rhaenys a una fine comunque gloriosa.

Criston Cole si riprende e trova Aemond e (ciò che resta di) Aegon

Criston, intanto, dopo la sorpresa di Aemond aveva subito un colpo che lo aveva fatto svenire nel bel mezzo della "danza dei draghi". Quando si riprende si ricorda solo che re Aegon era stato arrostito da Vaghar-Aemond, e va quindi a cercarlo aggirandosi tra i corpi carbonizzati dei suoi meno fortunati commilitoni.

E alla fine lo trova anche il povero Aegon. O meglio, prima trova Aemond intento a rinfoderare la spada (forse rinunciando a un gesto di pietà) e a prendere in mano la daga del fratello. E poi per un attimo si intravvedono i resti di Aegon. Resti viventi o morenti? Di sicuro non in ottima forma ma per saperlo dobbiamo aspettare la prossima puntata di House of the Dragon 2.