House of the Dragon 2, il riassunto dell'episodio 5 con le spiegazioni del caso

Lunedì 15 luglio dalle 3 di notte, in contemporanea con gli USA, è uscita on demand e in tv su Sky Atlantic e in streaming su NOW la quinta puntata della seconda stagione di House of the Dragon, la serie prequel del Trono di Spade che racconta la faida interna ai Targaryen.

Dopo il fuoco e fiamme della scorsa puntata, questo episodio 5 intitolato Regent - Reggente ha visto il ritorno di scene più politiche che belliche, in pieno stile House of the Dragon. Per essere sicuri di non aver perso neanche un dettaglio dei fitti dialoghi, quindi, seguiteci nel nostro consueto recap-riassunto di puntata con spiegazioni del caso.

Come inizia HotD 2x05: le reazioni dopo Rook's Rest

L'episodio mostra all'inizio le reazioni a quello che è successo nel finale dello scorso episodio. Il primo a essere mostrato è il distrutto Corlys Velaryon, che si trascina sul suo trono ripensando a quanto abbia amato la defunta Rhaenys. E alla regina-che-non-fu-mai pensa anche una triste Rhaenyra.

Decisamente di altro tenore le commemorazioni ad Approdo del Re, dove mentre la gente affronta il razionamento del cibo l'esercito torna trionfante e mostrando come trofeo di guerra la gigantesca testa di Meleys, "il grosso drago che è stato fatto fuori dal nostro re Aegon a Riposo del Corvo" proclama un soldato, ma noi sappiamo che è stato Aemind con Vaghar.

Eppure la notizia non viene presa bene dal popolo, che vede un presagio funesto nell'esibizione del cadavere di una bestia semidivina. E anche se Cole pare non capire questa reazione, Gwayne la capisce eccome. Come la capisce Hugh, che assiste alla sfilata che passa davanti ai cadaveri ancora appesi degli acchiappatopi.

Alycent capisce cosa ha fatto Aemond e la situazione di Aegon è disperata

Il corpo sfigurato di Aegon arriva dunque alla Fortezza Rossa, dove Alycent vede tutto: il figlio moribondo e quello vivo e vegeto con al fianco la daga di Aegon. Alycent ha capito subito che è stato Aemond a bruciare Aegon, e inorridisce al pensiero di cosa è capace il suo secondogenito. Chiede al gran maestro Orwyle se il giovane re ce la farà, ma il medico non può fare promesse che rassicurino la preoccupata Alycent.

Aemond non si fa problemi a candidarsi per prendere temporaneamente il posto del fratello. Alycent prova a chiedere conferma a Cristone Cole, che per quanto sia evidentemente scosso da quello che ha visto fa finta di non sapere e di non aver visto quello che ha visto.

A Roccia del Drago i Neri sono preoccupati

Preoccupazione e tensione anche a Roccia del Drago, dove Rhaenyra deve come al solito tenere a bada un consiglio ristretto piuttosto irrequieto e senza neanche poter contare sul sostegno di Rhaenys. Affronta quindi a muso duro il solito fastidioso Alfred Broome, che rinnova la sua fedeltà alla causa dei Neri ma essendo un uomo del medioevo fa giustamente un discorso sull'inferiorità delle donne in una roba "da uomini" come la guerra. Allora Rhaenyra gli fa giustamente presente che grazie a papà Viserys neanche Broome ha mai conosciuto la guerra.

La Regina decide di mandare supporto agli alleati ancora non toccati dall'avanzata di Cole, anche con la speranza di beccare Vaghar, ma quando lei si propone per rispondere in prima persone viene ancora una volta trattenuta e lei chiede "cosa posso fare allora secondo voi?".

Jacaerys va ad Harrenhal, anzi a trattare coi Frey

Intanto prosegue l'attività parallela di Baela e Jacaerys; quest'ultimo annuncia di voler andare ad Harrenhal a trattare con Daemon, ma Baela lo mette in guardia sulle scarse possibilità di successo.

"Forse ma nel frattempo mia madre ti manda in giro a cercare, cavalcare draghi, attaccare, mentre io devo sempre stare qui a farmi coccolare. Devo fare quelcosa per le pretese di mia madre, e mie" dice Jace, a cui all'improvviso vengono in mente i Frey (sì, gli antenati dell'infame Walder Frey che organizzerà le "nozze rosse" e sarà giustamente vendicato da Arya).

I Frey controllano Delta delle Acque anche in questa epoca, e Riverrun è cruciale oggi come nel futuro: gli anziani mandati dagli Stark in supporto passeranno di lì arrivando dal Nord, e l'aiuto dei Frey sarà prezioso per portare un importante contingente di uomini in quella zona, e quindi non aver bisogno di Daemon. "A tua madre non piacerà che vai dai Frey" avverte Baela "E tu non dirglielo" risponde Jacaerys.

Daemon vuole sottomettere gli orgogliosi Bracken

Daemon, nel frattempo, porta avanti la sua iniziativa personale. Dopo aver convinto i Blackwood, ha chiesto a Willem di fargli incontrare gli odiati Bracken, ma questi si mostrano molto più rigidi e non hanno intenzione di passare dalla parte dei Verdi a quella dei Neri, nonostante la minaccia del drago Caraxes lì presente.

"Piuttosto mi faccio bruciare" dice Lord Bracken "Che ti avevo detto, sono stupidi!" interviene Willem Blackwood. Ma proprio perché i Bracken sono pronti ad accettare il fuoco invece che sottomettersi piacciono molto a Daemon, che dice a Willem di trovare il loro punto debole e usarlo come fulcro per convincerli a cambiare idea, anche usando mezzi spregevoli di cui la regina non deve sapere nulla (ci tengono tutti a non dirle nulla, eh?).

Rhaena si fa ospitare dalla poco simpatica Jeyne Arryn

A Nido dell'Aquila, nella Valle di Arryn (dove ai tempi di Game of Thrones regnerà Lysa Tully-Arryn, la sorella di Catelyn Tully-Stark), Rhaena è ospite di Jeyne Arryn, che ricorda come il suo castello sia espugnabile. Rhaena a sua volta le ricorda che lei aveva promesso 15.000 uomini per la causa dei Neri, ma Jeyne in pratica dice che visto che ha ricevuto solo dei cuccioli di drago invece del drago "da guardia" promessole allora manderà gli uomini quando vorrà lei.

"Saranno anche cuccioli ma sono draghi e tu non avevi specificato misure" le fa presente Rhaena. "Mi stuzzichi, ragazzina?" le chiede Jeyne, "Quando il tuo pane e il tetto sopra la tua testa dipendono dal mio umore?". Rhaena è dunque costretta a mordersi la lingua e a prepararsi per la cena.

Rhaenyra trova ancora prezioso sostegno in Mysaria

Ancora una volta, Rhaenyra trova un'ottima consigliera in Mysaria, a cui confessa il suo disagio nel sentirsi non rispettata dagli uomini del consiglio. "Parlano intorno a me, non a me" spiega la regina, che dice di non essere stata addestrata a combattere da suo padre.

Mysaria le chiede se manderà messaggi a Daemon, ma lei ormai è esasperata dal marito-zio. "Il sentiero che devo seguire non è mai stato tracciato" è un'altra frase significativa di Rhaenyra, a cui Mysaria risponde dicendo che Criston Cole ha sbagliato a mostrare il cadavere di Meleys per le strade di King's Landing, perché come sappiamo la gente lo vedrà come un presagio funesto che li spaventa in tempi di crisi, portandoli quindi a voler fuggire dalla città.

"Maestà, quello che non potete fare voi lasciate che siano altri a farlo per voi" è l'invito della maestra di sussurri. "C'è più di un modo di combattere una guerra" conclude prima di partire da Dragonstone.

Rhaenyra e Baela ricordano Rhaenys, e la regina sceglie Corlys

La sera, a palazzo, Rhaenyra parla con la figliastra-nipote-cugina della cara Rhaenys e di quanto fosse tosta. Rhaenyra allora ne approfitta per dare alla ragazza uno scrigno, da consegnare a Corlys, contenente la spilla a forma di mano simbolo del Primo Cavaliere: una proposta di lavoro, insomma.

Daemon sogna di fare... il Targaryen con sua madre

Ad Harrenhal i sogni di Daemon sono sempre psichedelici. Stavolta sogna di fare l'amore con una donna che gli somiglia parecchio. Se vi interessa è Alyssa Targaryen, la mamma di Daemon (e Viserys), che morì poco dopo aver partorito il terzo figlio Aegon, anche lui morto nel giro di qualche mese. Ah, Alyssa era la precedente cavalcatrice di Meleys.

In questo sogno incestuoso la donna istiga Daemon a perseguire le sue ambizioni di re, ma poi il sogno finisce nel sangue e Daemon si ritrova... a tavola con Simon Strong e gli altri convitati di Harrenhal, tra cui ovviamente la sempre strana Alys Rivers.

Simon discute di come la battaglia di Rook's Rest abbia lasciato ferite in entrambi gli schieramenti, e Daemon ribatte dicendosi convinto che Willem Blackwood convincerà i Bracken a passare coi Neri per poter poi attuare una prova di forza militare.

C'è dunque bisogno di tirare a lucido il castello in attesa di qualche grande ospite, e Simon dice che fa il possibile ma servono dei soldini (visto che Larys ha portato via tutto), che Daemon offre di tasca propria (chissà perché...), invitando anche ad assoldare fabbri, artigiani e anche cacciatori.

"Bene, vostra grazia" dice Simon, in ossequio a quanto chiestogli all'inizio del soggiorno di Daemon. "Dovreste chiamarmi mio re" "ma voi siete un principe" "E voi come chiamereste il marito della regina?" "Beh, re... consorte" "l'ultima parte non serve, no?" è il loro dialogo che ci fa capire che Daemon non ha intenzione di cedere nulla alla moglie.

Aegon è ancora vivo e viene scelto il reggente

A King's Landing Alycent viene ragguagliata sulla salute di Aegon, che ovviamente non è in formissima a causa delle buricature che hanno fuso persino l'acciaio di Valyria della sua armatura, ma comunque il re è vivo, anche se non si sa se si sveglierà.

Alycent dunque si propone come candidata per fare da reggente, ma anche lei viene messa da parte dagli uomini presenti al concilio verde, che propongono - in particolare il maestro di leggi Jasper Wylde e subito dopo il maestro di conio Tyland Lannister - il nome di Aemond in quanto successivo erede.

Orwyle prova a difendere la candidatura della regina vedova, ma è isolato e alla fine viene scelto Aemond, anche perché Larys è d'accordo ("cosa direbbero i nostri nemici se rifiutassimo l'ereditarietà di una principessa e poi dessimo la reggenza a una donna?") e Criston Cole prima tace e poi concorda sul fatto che Aemond è il prossimo in linea di successione. Aemond si mette subito a comandare la riunione e dettare le strategie militari mentre Alycent fuma dal naso come una draghessa umana (troppo umana).

Hugh e Kat vogliono fuggire da Approdo del re

Hugh è di nuovo a casa a occuparsi con la moglkie Kat della figlia malata senza neanche poterle dare da mangiare nonostante i crediti che vanta con la corona in quanto costruttore di armi.

Kat propone di prendere la bambina e andare tutti da suo fratello fuori città visto che ad Approdo del Re non c'è più niente da mangiare nonostante quel che dice il re. Hugh è riluttante ma anche ragionevole, peccato però che nel frattempo Aemond abbia deciso di chiudere le porte della città proprio per evitare fughe di massa. E infatti poco dopo saranno tra i tanti respinti dentro le mura dall'esercito che chiude i cancelli mentre la gente urla che vuole solo carne da mangiare.

Alycent affronta uno sconvolto Cole

E proprio alle mura Alycent va a incontrare Criston Cole, che sembra permanentemente sconvolto da quello che ha visto a Riposo del Re. Alycent gli chiede conto del mancato appoggio in favore del folle Aemond e lui prima ribadisce la storia della linea di successione, e poi fa tutto un discorso sul fatto che i draghi bruciano e visto che hanno scelto di combattere coi draghi è giusto che siano comandati da un cavalcadraghi. Alycent però è furiosa e si attacca al fatto che lui l'ha chiamata per nome per ribadire la distanza che c'è tra i due, nonostante tutto quel sesso e quel tè abortivo.

Jacaerys dai Frey, che si convincono

A Delta delle Acque c'è dunque Jacaerys che chiede supporto ai Frey, che subito ricordano che il moribondo Grover Tully, loro lord supremo, non si è schierato (e come potrebbe?).

Jace spiega a Forrest Frey che è necessario che i barba-grigia Stark arrivino lì da nord prima che arrivino da ovest gli uomini di Jason Lannister. La saggia Sabitha Frey fa presente che la loro preoccupazione non è certo Grover Tully ma Vaghar, e Jacaerys segnala che il suo Vermax è proprio lì presente. Un modo strano per offrire la propria protezione, comunque.

I Frey ironizzano anche loro sulle misteriose intenzioni di Daemon, ma quello che vogliono è il posto di Larys Strong come lord di Harrenhal riconosciuti da Rhaenyra. "Per questo, mia madre vorrà più che la concessione di un passaggio, vorrà che vi inginocchiate per lei" è la proposta finale di Jacaerys. Accettata con un segno di intesa dei coniugi, che ci sono sembrati migliori dei loro discendenti.

Daemon re operaio

Ad Harrenhal intanto Daemon fa il re (consorte) operaio e dà una mano nel restauro del castello. Alys lo prende ovviamente in giro, lo ferma per curargli una ferita ma è una scusa per riferirgli di strane notizie provenienti dalle terre dei Bracken e dei vicini. "Bambini strappati alle loro madri, uomini che tornano a casa e trovano le loro porte divelte, le loro mogli portate via" è quanto riferisce Alys.

"La guerra è una cosa terribile" risponde Daemon, che evidentemente sa che Willem ha trovato il "punto debole" dei Bracken. Alys fa presente quanto sia perverso e crudele e assurdo il modo di ragionare di Aegon anche dal punto di vista della strategia militare, e il re (consorte) si mette a parlare del fatto che se Aemond sarà il reggente non farà prigionieri e la taglierà in due se la catturerà (e noi non diciamo niente).

Alys piuttosto pensa a ricordare a Daemon che sta agendo alle spalle della regina, e lui getta la maschera dicendo di essere il vero erede di Viserys e Rhaenyra sarà la benvenuta a governare al suo fianco quando lo raggiungerà a King's Landing.

"E se perdi?" gli chiede Alys "sarò morto quindi non c'è problema" risponde lui. "Un vero peccato che tu non abbia conosciuto tua madre eh'" gli domanda Alys. Ma i due vengono interrotti da Simon Strong che porta un messaggio che riferisce che lord Amos Bracken si è arreso ai Blackwood ed è passato dalla parte dei Neri.

Baela "offre la Mano" a nonno Corlys, che la vorrebbe come erede

Di nuovo a Roccia del Drago dove è appena giunto Corlys Velaryon. Gli va incontro Baela, che si dice stupito di vedere lì il nonno dopo averlo visto distrutto a High Tide. "Il mio castello è una tomba infestata ora".

Baela fa la nostalgica col nonno parlando della nonna, e subito dopo gli offre il ruolo di Primo Cavaliere come da indicazioni di Rhaenyra. "Vuole ancora qualcosa dalla mia casa?" chiede giustamente il nonno, che vorrebbe piuttosto prendere il mano e andare verso l'ignoto.

Baela gli ricorda quanto fosse grandiosa la nonna, e di come voleva aiutare Rhaenyra, e lui ovviamente cederà come ogni nonno e garantirà il suo appoggio. Non solo: ne approfitta per dirle che la vuole come erede di Driftmark, ma lei risponde "io sono sangue e fuoco, Driftmark deve andare a qualcuno che sia sale e mare".

Rhaenyra manda Broome da Daemon, che affronta nuovo malcontento

A Palazzo, invece, Rhaenyra ha convocato Alfred Broome per incaricarlo di andare ad Harrenhall. Non per rimuoverlo dal consiglio, al contrario per dimostrargli la sua fiducia e incaricarlo di "far ragionare" Daemon, o almeno capirne le intenzioni. "E che gli dico?" chiede lord Broome "Digli che vorrei proprio finire la nostra ultima conversazione" risponde ironica Rhaenyra.

Daemon, da parte sua, viene svegliato nel cuore della notte da Simon Stron che gli riferisce l'arrivo dei signori delle Terre dei fiumi, giustamente inorriditi per i rapimenti e gli omicidi e le devastazioni portati avanti dai Blackwood in nome dei Neri. Ovviamente essendo lui in perenne stato di allucinazione vede la sua defunta moglie Laena Velaryon, che gli chiede se ha messo al sicuro le loro due figlie.

"Non potevamo aspettarci di meglio da uno che ha fatto uccidere un bimbo nelle braccia della sua madre" gli rinfaccia uno ""È una bugia e ucciderò l'uomo che ha detto questa cosa" prova a reagire, ma "Allora devi uccidere mezzo regno" lo mettono all'angolo, prima di lasciarlo lì e andarsene.

Elinda agisce per Mysaria e Rhaenyra

Ad Approdo del Re vediamo brevemente Elinda, la dama di compagnia di Rhaenyra di cui già vi avevamo segnalato l'importanza, che fa il nome di Mysaria a una guardia e riesce a entrare in città, dove va a bussare a una porta che viene aperta da una donna coi capelli biondi...

Helaena chiede a Aemond se ne è valsa la pena, Aegon si sveglia

Al palazzo, intanto, Aemond viene interrotto nei suoi pensieri dalla sorella-cognata Helaena, che essendo una veggente ha capito tutto e chiede a Aemond se ne è valsa la pena ridurre il fratello in quelle condizioni.

Vediamo un malconcio Aegon che respira a rantoli, assistito dalla madre finalmente amorevole nei suoi confronti, ma che non si accorge quando lui si risveglia e, mentre lei esce dalla stanza, la chiama "mamma".

Rhaenyra e Jacaerys pensano di assoldare i lontani parenti

Lo sente benissimo invece suo figlio la regina Rhaenyra, che accoglie Jacaerys che la interrompe mentre lei legge le storie dei loro antenati. La madre chiede com'era il tempo a Delta delle Acqua, perché ovviamente sa già tutto, e si dice orgogliosa di quello che ha fatto il figlio.

"E allora perché sembri arrabbiata?" le chiede Jace. "Perché devo stare sempre qui a mandare gli altri a morire per la mia causa, persino te. E quando dovrai affrontare Aemond e Vaghar?" si sfoga la regina, che vorrebbe partire con il suo veloce drago Syrax.

"Abbiamo bisogno di altri draghi" dice la madre "No, abbiamo già due draghi grossi come Vermithor e Ala d'argento che dormono qui fuori" risponde il figlio. "E se avessimo qualcuno che li cavalca avremmo già vinto" si lamenta Rhaenyra, che respinge l'ipotesi di Rhaena che quasi si è ammazzata l'ultima volta che ci ha provato.

"Ci sono quelli del nostro sangue che non hanno mai governato, quelli che si sono sposate con altre casate, i loro figli hanno altri nomi" propone ancora Jace, a cui la madre rappresenta i propri dubbi sul sangue di questi possibili cavalcadraghi.

"Questo perché lo dicono le storie Valyriane, scritte per esaltarci nella gloria" obietta Jace. "E tu suggeriresti di dare un drago a un Mallister o a un Tarly?" dice la madre, citando la famiglia del futuro Samwell Tarly. "Meglio che morte e sconfitta" risponde il figlio.

"In effetti qui ci sono i registri della nostra famiglia e di chi è passato ad altre casate, potremmo provare a rintracciarli" si illumina Rhaenyra, e finalmente si iniziano a capire quei personaggi secondari coi capelli biondi che abbiamo visto nelle scorse puntate. Ma per sapere come verranno assoldati, dobbiamo aspettare il prossimo episodio di House of the Dragon 2.