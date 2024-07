House of the Dragon 2, il riassunto dell'episodio 6 con le spiegazioni e i rimandi

Lunedì 22 luglio, dalle 3 di notte in contemporanea con gli USA, è uscito in tv e on demand su Sky e in streaming il sesto e terzultimo episodio di House of the Dragon, che ormai tutti sanno essere la serie prequel di Game of Thrones. Se siete qui, in particolare, è perché volete essere sicuri di non esservi persi qualche dettaglio (o perché siete nostri affezionati lettori). E allora seguiteci nel nostro riassunto-spiegazione di puntata, il più letto a Westeros da Approdo del Re a Roccia del Drago (in fondo trovate i link ai riassunti delle puntate precedenti).

Come inizia HotD 2x06: si rivede Jason Lannister

L'episodio si apre con l'incontro tra Jason Lannister, il "gemello scemo" del Tyland che sta nel concilio ristretto di King's Landing, che avevamo visto nella prima stagione provarci malamente con la giovanissima Rhaenyra, e i rappresentanti di Dente D'oro, sede di casa Lefford, a ovest delle Terre dei Fiumi dove si trova Harrenhal.

Jason fa lo sbruffone come sempre, e a chi gli presenta 500 uomini a sua disposizione risponde di averne ovviamente molti di più. Inoltre chiede che sia mandato un corvo a suo fratello nella capitale per dirgli che sono pronti a marciare non appena il principe Aemond li raggiungerà con la sua draghessa Vaghar.

Aemond decide il piano d'attacco e licenzia Alicent

Prevedibilmente, il Reggente.la prende male: "Quel fenomeno di tuo fratello osa convocarmi con premura" dice a Tyland, che gli risponde facendo sommessamente notare che da quelle parti c'è appunto Daemon con il suo Caraxes, ma lui non vuole sentire ragioni (manco da sua madre) e ordina a Tyland di andare al di là del Mare Stretto per stringere una alleanza con la Triarchia che governa le tre Città libere di Myr, Lys e Tyrosh per porre fine al blocco navale operato dalla flotta dei Velaryon.

Di nuovo provano a farlo desistere dai suoi propositi sottolineando la pericolosità di tale alleanza ma lui non intende ascoltare nessuno ora che ha il potere assoluto. Il suo obiettivo è occupare in battaglia la flotta dei Velaryon per allentare il blocco e nel frattempo mandare un recalcitrante Criston Cole ad attaccare con le forze superstiti Daemon da est mentre Lannister arriva da ovest, per poi presentarsi al momento giusto col suo drago.

Alicent predica prudenza e si informa sui messaggi inviati ai Greyjoy (gli antenati di Theon), ma Orwyle le risponde che "La Piova Rossa", il soprannome di Dalton Greyjoy, sta esitando perché punta a sposare Alicent, che ovviamente si rifiuta (a differenza di quanto farà Cersei con lo zio cattivo di Theon). Anche Criston prova a suggerire pazienza ma Aemond non ha nessuna intenzione di ascoltarlo. Anzi, già che c'è "licenzia" sua madre dal concilio ristretto, con parole squallide tipo "sei stata preziosa nei momenti in cui c'era bisogno di te, ora il bisogno non c'è più e puoi dedicarti alle tue robe da donna". "I torti che hai subito da piccolo non sono stati abbastanza vendicati?" gli chiede la madre accarezzandogli la faccia, ma Aemond la allontana senza fare una piega con un "hai la gratitudine della corona".

Rhaenyra propone a Steffon Darrklyn di cavalcare un drago

A Dragonstone Corlys ha accettato la "mano" offertagli da Rhaenyra e aspetta gli altri al suo primo concilio ristretto. Rhaenyra fa entrare anche ser Steffon Darklyn, che avevamo conosciuto nella prima stagione quando era stato di fatto costretto da Daemon a scegliere la fazione dei Neri dopo che Aegon aveva usurpato il trono.

È a lui che Rhaenyra vuole concedere la possibilità di cavalcare un drago, come aveva progettato di fare, nella scorsa puntata insieme a Jacaerys, con chi avesse un po' di sangue Targaryen, e lui ha una trisnonna di nome Aeriana Targaryen. Darklyn accetta l'onore, consapevole dei rischi, e si appresta a tentare di convincere un drago.

L'ennesimo incubo reale di Daemon a Harrenhal: c'è Viserys

A Harrenhal Daemon ha come sempre notti tormentate: stavolta co-protagonista insieme a lui è il defunto fratello Viserys, che gli appare in sogno seduto sul trono di spade che gli rimprovera la battuta sull'"erede per un giorno" (Baelon, il figlio maschio nato da Aemma morente nel primo episodio della serie e morto appunto dopo un giorno).

Daemon si difende ma il re lo rimprovera amaramente per quella battuta e per tutte le volte in cui gli ha tirato in faccia i doni e gli onori che il fratello gli aveva fatto perché credeva di meritare lui l'eredità sul trono. Daemon va via dalla sala del trono e ad aprirgli la porta è Simon Strong, a cui a questo punto Daemon rimprovera tutti i suoi sogni malati di queste notti. Ma Simon, giustamente, nega ogni addebito e ogni accusa di essere al soldo di Larys o degli Hightower o di Rhaenyra o di chiunque altro.

Alys spiega molte cose a Daemon e gli offre aiuto

Nel dubbio, fa i bagagli e se ne va, ma lungo l'uscita incontra Alys che lo ferma per parlargli e spiegargli un po' di cose. Lui si dice convinto di essere avvelenato, lei gli assicura che la colpa è dello spirito di Harren il Nero, colui che fece finire di costruire quel castello e che ora tormenta i suoi ospiti.

Lui si dice stufo di queste cose, lei gli rimprovera di scappare sempre quando è stufo, dimostrando di conoscerlo particolarmente bene, e gli spiega che nel mondo ci sono cose più antiche di ogni essere vivente e le persone sono solo pezzi di una grande scacchiera.

Daemon parla di Rhaenyra, di come lei non volesse la corona, e Alys gli spiega che è per quello che Viserys l'ha nominata: perché neanche lui l'aveva voluta ma l'aveva saputa gestire meglio di chi la desidera troppo come Daemon.

Ora che si fida, lui le chiede consiglio per come risolvere la sua missione di formare un esercito, e lei gli dice che in pratica il problema da risolvere è che Grover Tully è moribondo ma la gente del posto risponde solo a lui. Alys si offre volontaria per risolvere il problema: chissà come lo farà questa guaritrice a cui un gufo si posa sul braccio...

Steffon Darklyn viene bruciato dal drago

Ed eccoci dunque al test di ser Steffon Darklyn. Il drago scelto è Seasmoke Mare Infuocato, il drago ancora orfano del supposto defunto, ma in realtà fuggito, Laenor Velaryon, che abbiamo visto solcare inquieto il cielo qualche episodio fa (il drago, non Laenor).

Steffon all'inizio è timoroso e il drago sembra sentirlo, allora lui si fa coraggio e Seasmoke pare chinare il capo. Ma proprio quando lui dice "ce l'ho fatta" il drago si indispettisce e per farla breve lo brucia con un potente soffio di fuoco che non lascia scampo a lui e neanche tanta speranza alla regina.

Corlys incarica Alyn di affiancarlo in mare

Corlys è tornato al porto, dove Alyn supervisiona i preparativi per andare a rafforzare il blocco "che sarà sfidato da leoni o piovre" cioè da Targaryen o Greyjoy. E proprio per quello Corlys è andato a dire ad Alyn che lo vuole al suo fianco nella lotta in mare. Ancora fanno finta di nulla: Alyn dicendo "ma hai uomini più esperti di me", Corlys rispondendo "ma tu mi hai salvato alle Stepstones". Per fortuna tra poco finisce questa messinscena che dà fastidio anche ad Adam che guarda da lontano. Ma prima...

Ulf ascolta un "comizio" anti-Verdi al bar

In una locanda rivediamo Ulf, che avevamo visto notare gli ammazza-topi impiccati e poi bullarsi con i suoi amici di essere un bastardo Targaryen. È di nuovo in una locanda, a lamentarsi del fatto che da mangiare c'è solo pesce e nient'altro, e una donna al tavolo al fianco fa il tipico comizio da bar contro il governo che non fa niente mentre c'è il blocco navale e la gente ha solo pesce mentre loro banchettano con l'agnello. Il discorso fa breccia nel cuore di Ulf, lo capiamo subito da come parla con rimpianto di Viserys.

Rhaenyra dà schiaffi e viene rincuorata da Rhaenyra

Rhaenyra viene ancora una volta rimproverata dai suoi, stavolta da lord Bartimos, che le rinfaccia di aver mandato a morire un valido soldato come Darklyn quando già mancano gli uomini. Finalmente la regina perde la pazienza e gli dà uno schiaffone davanti alle guardie che, appunto, guardano.

Poi se ne va nelle sue stanze e afferra una spada, venendo interrotta da Mysaria. Che prima la rincuora sul rischio andato male, e poi le riferisce che le voci messe in giro dai suoi contatti, come quello a cui abbiamo assistito, stanno appunto convincendo il popolo che gli usurpatori sono pessimi governanti. Una mossa, quella di Mysaria, che porterà i Verdi a dover badare anche ai tumulti interni oltre alle guerre all'esterno.

Aemond non ascolta nessuno e incarica Larys di trovare Otto

In effetti la gente apprezza poco quando le bancarelle sono vuote e passano carri pieni di pecore da dare in pasto ai draghi. Ma quando Larys prova a spiegarlo a Aemond nel consiglio - reso ancora più ristretto dopo gli allontanamenti di Criston, Tyland e Alicent - lui si stupisce che la gente ce l'abbia conb lui e non con Rhaenyra. Larys prova a proporsi come primo cavaliere, visto che Cole non c'è, invece per tutta risposta lo sprezzante Aemond lo incarica di andare a cercare Otto Hightower per proporgli di tornare ad aiutare la famiglia.

Aemond va dal risvegliato Aegon e lo attacca

A quel punto sopraggiunge Orwyle, che riferisce che come avevamo visto anche noi Aegon si è svegliato e anche se non è proprio in forma ha speranze di farcela. Aemond finge malamente di essere felice ma poco dopo vediamo che va a trovarlo e gli preme la sfera di marmo sulle ferite mentre gli chiede se si ricorda cosa è successo e il povero Aegon (sper)giura di no tra le urla di dolore. Per fortuna sopraggiunge Orwyle ed Aemond se ne va augurando lunga guarigione al fratello.

Rhaena scopre un drago nella Valle

Nella Valle Rhaena chiacchiera e passeggia con il fratellastro-cugino Joffrey Velaryon, a cui Rhaenyra le ha chiesto di badare, ma mentre parla di quanto si senta piccola e sfigata trovano letteralmente terra bruciata, segno che qualche grosso drago è stato da quelle parti (non ci risulta tale evenienza nei libri).

Non certo i draghetti che si aggirano per i corridoi del castello dove i due ragazzi sono ospitati, e dove Jeyne Arryn arriva per dire che il principe Reggio ha accettato di ospitarli a Pentos, oltre il Mare Stretto.

Rhaena chiede a questo punto conto delle tracce di drago trovate, e Jeyne spiega che da tanto tempo gira voce ci sia un drago da quelle parti, ma che è selvaggio e nessuno lo cavalca. Ad ogni modo, Rhaena dovrà salpare verso est.

Adam e Alyn finalmente lo dicono: sono figli di Corlys

Finlmante ci siamo. Vediamo Alyn che si rade cortissimi capelli biondi che gli spuntano, e Adam che gli rinfaccia i suoi ormai inutili sotterfugi. "Fai finta di niente sul fatto che Corlys ti vuole al suo fianco" rimprovera il fratello, per poi lamentarsi che invece lui viene continuamente ignorato.

E Alyn allora lo dice chiaramente: "Il Serpente di Mare lascerà Alta Marea al mare piuttosto che chiamarci suoi figli". Ecco l'ha detto: Adam e Alyn sono figli di Corlys (anche se nei libri erano probabili figli di Laenor).

Rhaenyra e Mysaria inviano navi piene di cibo a King's Landing

Anche Jace va a consolare la madre, che ripete la sua frustrazione nel sentirsi impossibilitata ad agire e costretta a osservare gli altri che lottano per lei. E mentre anche Jacaerys le dice che ci vorrebbe Daemon arriva Mysaria a dirle che "il nostro dono è stato inviato" a cui la regina risponde sperando nella corrente favorevole delle Acque Nere.

E in effetti nella scena dopo vediamo una barca e anzi delle navi mandate al porto di Approdo del re, cariche di carne e di ogni cibo che gli abitanti della capitale possono solo sognare da mesi e mesi di blocco.

Alicent si informa su figli e padre

Al capezzale del figlio ferito Alicent si informa con Orwyle sulle possibilità che Aegon guarisca, Orwyle le fa capire che comunque non sarà certo come prima. Poi Alicent chiede notizie anche del padre, ma il gran maestro la informa che i corvi mandati da Larys non hanno ricevuto risposta perché forse gli Hightower sono impegnati in qualche guerra con i Beesbury ancora infuriati per come il loro lord.Beesbury era stato massacrato da Criston. Alicent esce per chiedere notizie del padre anche al fratello Gwayne, ma anche lui dice di non saperne nulla e di essere comunque fiducioso che Otto se la stia cavando. E già che c'è, infine Alicent chiede anche notizie del terzo figlio maschio, quel Daeron mandato appunto dagli Hightower che per fortuna sta crescendo da ragazzo gentile anche a sedici anni, a differenza dei fratelli rimasti alla Fortezza Rossa al fianco della madre.

La folla insegue il cibo e Alicent con Helaena

Dopodiché Alicent torna dentro e va da Helaena, che sta notando che un suo uccellino non canta più: siamo curiosi di capire di cosa questa sua frase sarà metafora? Forse della sorte di Aegon?

Anche Hugh viene a sapere che sono arrivate barche piene di cibo e ci si avventa come a un buffet all you can eat, picchiando il primo che gli capita sotto con un pacco di provviste.

Il trambusto creato fa sì che Helaena e Alicent, che sono andate al tempio a pregare, debbano scappare velocemente per non essere linciate dalla folla che inneggia a Rhaenyra. Alicent predica calma ai suoi soldati, ma è solo per pura fortuna che madre e figlia sfuggono alla gente e riescono a scappare. .

Larys spiega a Aegon il suo futuro

Al capezzale di Aegon è ora giunto Larys Strong, che ordina alle infermiere di limitare l'uso di papavero per tenerlo lucido e parlargli. Gli fa un bel discorso sul fatto che non potrà più correre, non sarà più intero e solo la mente gli potrà restare quella di un tempo. "E non lo dico con piacere" dice perfido Larys.

Che poi racconta il suo caso personale, di come nacque con un piede deforme e il padre accusò un parente di stregoneria. "Le persone avranno pietà di te e ti fisseranno, o distoglieranno lo sguardo, e ti sottovaluteranno. E questo sarà il tuo vantaggio". E infine il vero motivo per cui è lì: fargli presente che sa che Aemond lo vuole morto; Aegon gli chiede aiuto tra le lacrime.

Secondo sogno Daemon con Viserys, Alys ha ucciso Grover Tully

Altra notte ad Harrenhal, altro sogno allucinato di Daemon che stavolta vede il fratello (bentrovato, Paddy Considine) con tra le braccia la moglie Aemma morente. Daemon stavolta ha compassione e si dice dispiaciuto per non esserci stato quando serviva. Si risveglia con Simon che gli porta la notizia che a Delta delle Acque è morto Lord Grover, "nonostante lo strenuo tentativo della nostra guaritrice Alys". Che evidentemente ha fatto quello che aveva promesso per spianare la strada a Daemon, che ora dovrà solo convincere il giovanissimo lord Oscar Tully che abbiamo già visto due puntate fa.

Gran finale: Rhaenyra e Mysaria si baciano, Adam cavalca il drago Mare Infuocato

Ed eccoci all'esaltante finale di puntata: da una parte l'attesa investitura di Adam a cavalcatore di draghi, dall'altra una svolta amorosa del tutto inedita rispetto ai libri, quella tra Rhaenyra e Mysaria.

Innanzitutto vediamo Adam sulla spiaggia, che viene adocchiato dal drago Mare Infuocato e ci prova anche a scappare ma quello lo trova e lo chiude all'angolo. Poi passiamo a Mysaria che riferisce a Rhaenyra che la gente ha preso i suoi vessilli dalle imbarcazioni piene di cibo, a dimostrazione che hanno il favore popolare.

La regina però è stanca e si dice per la prima volta insicura sulle sue possibilità di vittoria. Mysaria tenta di rassicurarla, Rhaenyra però è frustrata dal non avere l'appoggio né di suo marito Daemon che fa le cose per sé, né del figlio Jace che non si fida delle capacità materne.

"Hai me" le risponde Mysaria, che poi racconta di essersi automutilata dopo essere stata violentata dal padre, in modo da non poter avere figli: un racconto in contrasto con quando nella prima stagione a Daemon Mysaria aveva spiegato che lei si era volontariamente operata per non avere figli "dopo essere stata venduta più volte di quante possa contare".

Ad ogni modo Rhaenyra abbraccia Mysaria, e da quell'abbraccio nasce un appassionato e lungo bacio che viene interrotto da una guardia che porta la notizia che Mare infuocato è stato visto volare con qualcuno che lo cavalcava. L'episodio si chiude con la paura di Rhaenyra che sia qualcuno dei Verdi e prende il suo Syrax per andare a scoprirlo personalmente, ma noi già sappiamo che evidentemente Seasmoke ha scelto Adam.

Il bacio di Rhaenyra e la sterilità: le differenze di Mysaria con i libri

Come sa chi ha letto l'opera letteraria di George RR Martin, o anche solo le biografie dei personaggi sulle wiki dei fan, o persino i nostri riassunti, sa che il personaggio di Mysaria ha visto sensibili differenze nel passaggio alla serie tv.

Nei libri, infatti, non solo Mysaria non era sterile dopo un intervento chiurgico, ma era stata effettivamente messa incinta da Daemon, per poi perdere il figlio nel viaggio verso Pentos. Inoltre, non è attestata una sua relazione con Rhaenyra, bensì una con Daemon.