House of the Dragon 2, tra draghi e sangue il ritorno della magnifica serie prequel di GoT

Non sono passati neanche due anni, e chi conosce i tempi di Westeros sa che tranne che nel finale di Game of Thrones le cose da queste parti procedono molto lentamente, e sta finalmente arrivando la seconda stagione di House of the Dragon, la serie tv HBO tratta dal libro (non romanzo, piuttosto una cronistoria stile medievale) Fuoco e Sangue di George RR Martin, in pratica il prequel delle vicende narrate nei romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco da cui è stata tratta la serie cult de Il Trono di Spade.

Dal 17 giugno gli 8 episodi di House of the Dragon 2 usciranno, uno alla settimana, negli USA su HBO e in contemporanea in Italia (poco prima dell'alba) in tv e on demand su Sky e in streaming su NOW. Ma avendo avuto la fortuna di aver visto in anteprima i primi 4 episodi di questa nuova stagione possiamo permetterci solo uno spoiler: la stagione 2 è assolutamente all'altezza, se non forse migliore della prima. E allora riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama di House of the Dragon 2, in attesa di poter riprendere i nostri recap di puntata (se vi serve ripassate il finale di stagione).

Di cosa parla House of the Dragon 2

La nuova stagione riprende da dove era finita la prima, con il drago Vaghar del "pirata" (per la benda sull'occhio cavatogli accidentalmente dai cugini durante una lite) Aemond che ha cotto e mangiato il povero Lucerys e il suo draghetto Arrax, mentre cercavano di portare a casa la pellaccia dopo la magra figura presso l'antipatico Baratheon che aveva rifiutato il suo appoggio ai Neri comandati da Rhaenyra.

E ricordandovi che in Fuoco e Sangue ci sono varie versioni sulla fine di Lucerys, compresa una che ne prevede la sopravvivenza con annessa amnesia da botta in testa, è ovvio che mamma Rhaenyra ha bisogno di elaborare il suo lutto per il piccolo Luke. Ma è anche ovvio che questo è il casus belli che Daemon e i più agguerriti della fazione dei Neri aspettavano per rompere gli indugi e dare avvio alla guerra.

Ad Approdo del Re, intanto, anche i Verdi non stanno certo a guardare. L'incoronazione, per mano del viscido Criston Cole, di Aegon II, il fratello mentalmente instabile del già folle ma lucido Aemond, è andata maluccio, con zia Rhaenys che ha interrotto la cerimonia irrompendo con la sua draghessa che ha alitato in faccia al nipote per fargli capire che aria tira (ma senza ucciderlo perché non spetta a lei). Ah, come ci manca il vecchio re Viserys...

E quindi Otto Hightower ha il suo bel daffare per preparare la macchina da guerra con i suoi annessi e connessi, mentre la figlia Alicent, la regina madre, un po' se la spassa un po' cerca ancora di scongiurare le ipotesi più bellicose. Ma tanto già sappiamo che la guerra è ormai imminente, e che tra draghi e fuoco e sangue assisteremo alle battaglie epiche a cui l'universo letterario-televisivo di Martin ci ha abituato. Perciò fermiamoci pure qui nella sintesi della trama e riguardiamo il trailer di House of the Dragon 2.

Il nostro parere su House of the Dragon 2

Per dirla con una battuta, se il motivo principale per cui guardavate Game of Thrones era l'abbondanza di scene di nudo e di sesso, è probabile che House of the Dragon vi abbia già deluso nella prima stagione: ma tant'è, e forse è il caso di ammettere che nel Trono di Spade le scene hot erano a volte più gratuite di quelle nei film osé italiani degli anni '70.

Ma se amate le storie televisive di Westeros per la profondità di dialoghi e, diciamolo pure, per le efferate scene di combattimenti, allora questa seconda stagione vi esalterà. Perché House of the Dragon è tornata alla magnificenza delle prime stagioni della serie madre, quando gli eventi si susseguivano con tempi lunghi, cinematografici, senza nessuna fretta, per dar modo alla storia di crescere con spietata precisione e cura dei dettagli.

Elementi che ritornano in House of the Dragon, dove ogni inquadratura, ogni particolare, ogni parola ha la sua determinata e determinante importanza. E allora non c'è premura, prendetevi tutto il tempo che serve per godervi questa seconda stagione, di cui vi sveleremo ogni lunedì ogni curiosità e informazione utile, come se fossimo il vostro Maestro dei sussurri.

