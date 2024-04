Il Re 2: dove è girata la serie Sky con Luca Zingaretti, tutte le location

Torna su Sky con il suo secondo capitolo Il Re, il prison drama con Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, il "re" del carcere S. Michele. Arrivano i nuovi episodi della seconda stagione della serie italiana prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. Gli otto nuovi episodi, ancora diretti da Giuseppe Gagliardi, sono scritti daPeppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini e vedono l’amatissimo attore romano di nuovo nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fine della prima stagione reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele. Ma dove è stata girata la seconda stagione della serie Il Re? Scopriamolo insieme.

Il Re 2: tutte le location della serie con Luca Zingaretti

Il Re 2 è stata girata nelle scene in carcere in due istituti penitenziari reali e attualmente in disuso: il carcere Le Nuove di Torino, oggi museo, e l’ex carcere a Civitavecchia. La serie è girata anche a Trieste, nello specifico per quanto riguarda il faro chiamato "la lanterna" che si trova all'estremità occidentale del capoluogo friulano che viene mostrata anche nel porto vecchio, Melara, piazza Oberdan, il canale Ponterosso, il caffè San Marco. E poi ci sono anche scene girate a Muggia Vecchia.

Il Re 2: la trama dei nuovi episodi

Bruno Testori, Il Re, è ora un detenuto rinchiuso nel suo stesso carcere. Almeno finché Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio vuole che faccia parlare un detenuto che sta per essere trasferito al San Michele: Vittorio Mancuso, un magistrato molto conosciuto accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil S.p.a., rinomata e importante compagnia energetica di bandiera. Nonostante l’uomo proclami la propria innocenza, Verna sostiene che è colpevole e vuole che Bruno scopra cosa il magistrato e la vittima si siano detti per mesi e perché poi lui l’abbia uccisa. E questo tassativamente prima che Mancuso vada a testimoniare davanti a un GIP. Hanno dieci giorni di tempo per avere quelle informazioni. Solo dieci.

Costretto suo malgrado ad accettare questa collaborazione, Bruno si adopera da dietro le quinte per far parlare Mancuso, che però non si lascia blandire né intimidire. Il suo silenzio irragionevole e ostinato, unito all’improvviso e fin troppo fortuito ritrovamento dell’arma del delitto che lo condanna in via definitiva, fanno crescere in Bruno il timore di una macchinazione di cui lui sarebbe strumento inconsapevole. E se è vero che nel suo regno ha sempre esercitato la propria idea di giustizia in maniera spesso discutibile, c’è una cosa che non tollera: che il potere decida di schiacciare un potenziale innocente per interessi superiori. Con l’aiuto dei suoi uomini, i “pretoriani”, dell’intelligente e determinata avvocata di Mancuso, Claudia Agosti, della ex moglie Gloria, che deciderà nuovamente di fidarsi di lui nonostante i rischi, e, extrema ratio, della sua storica arcinemica, la PM Laura Lombardo, Bruno cercherà in tutti i modi di portare a galla la verità, per scomoda che possa essere. Ma farlo comporterà un prezzo molto più alto del previsto.

Il Re 2: quando esce su Sky e NOW

Il Re 2 debutta dal 12 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La seconda stagione de IL RE andrà tutti i venerdì in prima serata su Sky Atlantic con due nuovi episodi a settimana, disponibili anche on demand e in 4K HDR.