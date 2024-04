Il Re 2 con Zingaretti, una serie sempre più oscura e affascinante

Luca Zingaretti nella seconda stagione della serie Il Re

Luca Zingaretti torna a vestire i panni del direttore di carcere Bruno Testori nella seconda stagione del prison drama Il Re che andrà in onda su Sky e NOW con 8 nuovi episodi a partire dal 12 aprile 2024. Ritorna una delle serie italiane più riuscite degli ultimi anni che ci trasporta, ancora una volta, all'interno delle mura del carcere S. Michele per raccontarci una storia fatta di giochi di potere, violenza, corruzione, contraddizioni e rapporti umani. Luca Zingaretti domina la scena reggendo con tutta la sua intensità drammatica l'intera narrazione che, in questa nuova stagione della serie, allarga il suo raggio d'azione e diventa meno claustrofobica rispetto al primo capitolo dove a farla da padrone erano gli angusti e asfissianti spazi chiusi del carcere. Ora, però, il racconto si amplia e si sposta anche all'esterno della prigione mostrandoci cosa accade fuori, quali sono i giochi di potere delle autorità, cosa si nasconde dietro alla corruzione del sistema giudiziario, il tutto affrontando temi di fortissima attualità.

Il Re 2: la trama

Bruno Testori è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo.

Un prison drama sempre più cupo e sempre più attuale

La seconda stagione de Il Re si apre con un grande ribaltamento di ruoli. Bruno Testori, infatti, da "re" del carcere ne diventa vittima. Ora è un condannato come tutti gli altri e se fino al giorno prima gestiva i detenuti con i suoi metodi non convenzionali ora quella stessa giustizia di cui amava tenere le redini, gli si ritorce contro rendendolo prima un detenuto, poi, una pedina nelle mani di un potere ancora più grande.

Gli episodi de Il Re 2 scorrono fluidamente e portano sullo schermo un'oscurità molto più accentuata rispetto alla prima stagione di serie e allo stesso tempo più affascinante. Zingaretti e gli altri azzeccatissimi componenti del cast fanno un ottimo lavoro nel mostrare tutte le sfumature dei personaggi che interpretano alternando alla rigidità del loro ruolo professionale, tutta l'umanità - o disumanità - degli esseri umani sotto la divisa che è sia un simbolo di potere e privilegio che un'arma a doppio taglio.

In nuovi episodi de Il Re, oltre che a rendere più dark la serie, fanno anche una diretta critica ad alcune dinamiche di potere della società contemporanea. Ed è proprio il potere e il suo lato oscuro al centro della storia in questa seconda stagione della serie Sky che assume un carattere più plumbeo e a tratti inquietante. Il potere, dopotutto, può dare tanto ma anche prendersi molto dalle persone che lo hanno in mano, può rendere forti ma anche prede di potenti burattinai.

Lasciatevi travolgere dal racconto cupo, crudo e ruvido de Il Re 2, una serie che rende giustizia al genere del prison drama e conferma che, i titoli italiani, se vogliono possono fare la differenza.

Voto: 7,3