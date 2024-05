Il Simpatizzante, perché (non) vedere la serie su una spia vietnamita

Il Simpatizzante - Robert Downey jr e Hoa Xuande

Dal 20 maggio su Sky sono in uscita - fino al 10 giugno - i 7 episodi di Il Simpatizzante, miniserie tv HBO tratta dall'omonimo romanzo del 2015, vincitore del premio Pulitzer, scritto da Viet Thanh Nguyen.

La serie, che mischia generi come le spy story e la commedia, è ambientata alla fine della Guerra del Vietnam, un conflitto mostrato in centinaia di film e serie made in USA, ma di cui in Italia sappiamo poco oltre a quello visto sullo schermo.

Se siete interessati alla visione di Il Simpatizzante, dunque, seguiteci in questa recensione della serie, in cui cercheremo anche di far luce sul contesto storico.

Di cosa parla Il Simpatizzante

Protagonista della serie è Il Capitano (interpretato da Hoa Xuande), che vediamo rinchiuso in una prigione del Vietnam del Nord, dove dovrà spiegare cosa ha fatto nei mesi precedenti, quando era stato infiltrato nel Vietnam del Sud per spiare un generale a cui faceva da assistente.

In estrema sintesi, la Guerra del Vietnam fu un conflitto che vide da una parte il comunista Vietnam del Nord e dall'altro il Vietnam del Sud colonizzato dai francesi: gli americani dispiegarono per anni uomini e mezzi per sostenere il Vietnam del Sud, finendo però sconfitti.

Così, quando nel 1975 cade anche Saigon, gli alti ranghi dell'esercito sud vietnamita si rifugiano proprio negli USA. E qui, al seguito del Generale, finirà anche il Capitano, che dopo aver fatto l'infiltrato in patria deve continuare a fare la spia doppiogiochista anche in California.

Ad "aiutarlo", si fa per dire, tutta una serie di personaggi (americani) ambigui, da un agente della CIA al professore universitario che aveva conosciuto quando aveva studiato in America (la cui assistente è Sandra Oh), tutti interpretati da Robert Downey jr. E ora guardiamo il trailer di Il Simpatizzante.

Perché vedere e perché evitare questa serie

Il Simpatizzante è una serie tv "molto americana". Perché, nonostante un cast quasi interamente vietnamita, il contesto storico è profondamente statunitense, con rimandi e collegamenti che il pubblico non americano fa fatica a cogliere.

Ci vuole dunque una buona dose di impegno e di conoscenza della Storia per godersi appieno uno show che ha nel ritmo e nella qualità dei dialoghi il suo punto di forza.

E in tal senso, l'interprete che spicca più di tutti per brillantezza è proprio Robert Downey jr., che con il suo multiforme ingegno dà vita a una serie di personaggi che tengono in piedi la serie con il loro umorismo e la loro follia.

Se volete vedere una grande performance di Downey jr., quindi, Il Simpatizzante non va persa. A patto, però, di arrivare un minimo preparati alla visione.

Voto: 6.4