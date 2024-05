Il tatuatore di Auschwitz, l'unica recensione possibile (per noi) della serie Sky

Il tatuatore di Auschwitz: il primo incontro tra Lale e Gita

Dal 10 maggio in tv e on demand su Sky e in streaming su NOW sono disponibili i primi due episodi su sei di Il tatuatore di Auschwitz, miniserie tv tratta dall'omonimo libro bestseller internazionale pubblicato nel 2018 dalla scrittrice neozelandese Heather Morris (edito in Italia da Garzanti), che tra il 2003 e il 2006 aveva parlato con Lale Sokolov, ebreo sopravvissuto al campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau.

La serie e il libro riportano la storia d'amore raccontata da Sokolov a Morris e che ha come protagonisti lo stesso Lale e la sua futura moglie Gita; una storia d'amore nata nel luogo simbolo dell'odio elevato a sterminio di massa, e che è fortunosissimamente proseguita anche dopo la sua chiusura, per decenni di amore finalmente libero.

Il libro di Morris ha venduto milioni di copie ed è stato molto apprezzato dal pubblico e da parte della critica letteraria. Tuttavia, Il tatuatore di Auschwitz ha ricevuto anche diverse contestazioni per le sue inesattezze storiche, soprattutto da parte dell'Auschwitz Memorial Research Center, che ha sottolineato come tali imprecisioni possano dare un'idea distorta di quello che è successo in quel lager.

Non è tuttavia solo per questo motivo che ci siamo trovati in difficoltà nello scrivere questa recensione di Il tatuatore di Auschwitz, ma c'è anche questo fattore a pesare: con che diritto e che competenze in materia potremmo noi criticare oggettivamente la veridicità di una storia ambientata in un tale inferno della Storia?

In questo senso possiamo solo registrare che una delle principali contestazioni dell’Auschwitz Memorial Research Center - quella sul numero sbagliato del tatuaggio di Gita - è stato doverosamente corretto nel passaggio dal libro alla serie, in cui Gita viene marchiata con la matricola 4562 e non con l’errato 34902 del libro.

A queste considerazioni storiche, però, si aggiungono quelle sulla tremenda attualità, e nello specifico a quello che sta succedendo tra Israele e Palestina. Come si può recensire una serie che parla della Shoah senza citare le drammatiche notizie di massacri che ci arrivano da quelle terre? Ma anche, al contrario, ha senso criticare una serie tv la cui produzione dura da anni alla luce di quello che è successo negli ultimi mesi? In altri termini: sarebbe giusto criticare questa serie in base alle nostre opinioni sull’annoso conflitto israelo palestinese?

Noi crediamo di no: a torto o a ragione, non lo sappiamo, ma questa è la nostra opinione. Per questo chiudiamo questa lunga premessa dicendo che per noi l’unica recensione possibile di Il tatuatore di Auschwitz è una recensione che si concentra puramente sulla serie stessa e sulla storia che racconta. E dunque iniziamo riassumendo la trama (se non temete gli spoiler la storia di Lale Sokolov e del libro sulla sua storia sono disponibili su Wikipedia).

Di cosa parla (e come è costruita) Il tatuatore di Auschwitz

La serie è costruita come una riproduzione dei colloqui di Morris e Sokolov, attraverso i quali vengono mostrati come flashback i ricordi dell’uomo arrivato agli ultimi anni di vita (interpretato da Harvey Keitel, mentre Morris è Melanie Lynskey).

E dunque Lale Eisenberg (cambierà cognome in Sokolov dopo la guerra) era un 26 enne slovacco che aveva lasciato la casa di campagna di famiglia per vivere a Bratislava, quando nel 1942 si offre volontario come membro della sua famiglia per partecipare a quello che in teoria era stato presentato come un campo di lavoro per ebrei, dove imparare mestieri tecnici. E così il povero Lale si ritrova nel più famoso campo di concentramento, nella cittadina polacca di Oświęcim.

Tra SS folli, atrocità varie e condizioni che definire disumane è poco anzi pochissimo, Lale viene incaricato di lavorare alla costruzione di nuovi edifici per il lager. Finché un giorno si ammala di tifo, e rischia anche di essere condannato ai forni crematori, ma se la cava.

Ed è a quel punto che Pepan, l'addetto a marchiare i numeri di matricola sulle braccia dei nuovi arrivati, propone a Lale di fargli da assistente. Una proposta difficile da accettare, perché per avere condizioni di vita lievemente migliori Lale deve accettare di lavorare per e con le SS, ma alla fine accetta l'incarico, che svolge chiedendo scusa a tutti quelli che tatua.

E un giorno davanti al suo ago si presenta una ragazza slovacca come lui, che nonostante la condizione in cui si trova riesce a sorridere e a far sorridere Lale, che si innamora a prima vista. Come andrà avanti la storia lo potete vedere su Sky, intanto riguardiamo il trailer ufficiale di Il tatuatore di Auschwitz.

Il nostro giudizio su "Il tatuatore di Auschwitz"

Secondo la nostra opinione, l'idea di mostrare nella serie sia le passate vicende di Lale sia il suo presente, fatto di ricordi da raccontare alla scrittrice ma anche di fantasmi che ancora lo tormentano, è cruciale nel giudicare Il tatuatore di Auschwitz. Perché se è vero che quel "filtro", quella "mediazione" rappresentata dai colloqui Sokolov-Morris rischia di dare ancor più l'impressione che si stia assistendo a un documentario, e quindi a una ricostruzione storicamente precisa, a dispetto del disclaimer iniziale su quella che resta un'opera di finzione, è altrettanto vero che in questo modo gli spettatori possono avere piena consapevolezza di stare assistendo alla trasposizione per immagini dei tragici ricordi di un uomo anziano e che ha vissuto tragedie incommensurabili per un normale essere umano.

In altri termini, grazie alle scene in cui vediamo l'anziano Lale affrontare i demoni (come plurale di demone ma anche di demonio, in questo caso) che lo tormentano da decenni, capiamo che a volte le sue memorie possono essere imprecise, o consumate dal tempo che è passato, o ancora deformate dai suoi sensi di colpa, in piena "sindrome del sopravvissuto".

E se questo distacco, questa presa di posizione che sta a significare "riportiamo i ricordi di Lale senza alcuna pretesa di assoluta perfezione storica" non fosse abbastanza evidente così, molto presto nella serie c'è direttamente una scena in cui Lale prima racconta una storia e poi dice alla sua interlocutrice che invece non era andata in quel modo ma in un altro.

Una volta riconosciuto questo meccanismo narrativo decade ulteriormente la possibilità di criticare l'attendibilità delle vicende personali portate sullo schermo: per fare un esempio concreto e non offensivo, ha poco senso dire che è improbabile che il poliziotto che all'inizio ferma Lale in giro oltre il coprifuoco non reagisca quando viene colpito con un pugno al volto, perché se è così che Sokolov ha raccontato quell'aneddoto è così che deve essere riportato.

Il nostro giudizio, in definitiva, non può che essere positivo per la sapiente messa in scena, ma anche per la capacità di riuscire a trasmettere il tipico senso della leggerezza che contraddistingue l'amore, pur nel teatro di una delle pagine più cupe della storia dell'uomo. Per il resto, come detto all'inizio, non crediamo di essere nella posizione e nel luogo giusto per inserire questa serie tv all'interno di un contesto che, comunque la si voglia vedere, non le è proprio.

Voto: 7.2