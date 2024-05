Iris, la nuova serie thriller di Sky dal regista di Breaking Bad: trama e quando esce

Sky annuncia una nuova serie originale dal regista di Breaking Bad e Better Call Saul, Terry McDonough. Si intitola Iris ed è un thriller scritto e creato da Neil Cross, la mente dietro l'acclamata serie vincitrice del Golden Globe Luther, con protagonisti Niamh Algar (Mary & George, The Virtues) e Tom Hollander (The White Lotus, Feud: Capote vs. The Swans). Coproduzione Sky Studios e Fremantle, le riprese di Iris inizieranno questo mese in Sardegna. Iris è un thriller che racconta la storia di un genio enigmatico e senza radici, Iris Nixon (Niamh Algar), che ruba un codice misterioso all'affascinante filantropo Cameron McIntyre (Tom Hollander) e si dà alla fuga. Armata solo della sua fatale intelligenza e del suo fascino camaleontico, Iris ha poco tempo per capire cosa il codice potrebbe scatenare prima di essere trovata.

Iris: chi c'è nel cast

Oltre a Niamh Algar e Tom Hollander, si uniscono al cast l'esordiente Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who),Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia) e Debi Mazar (Younger, Entourage).

Iris: la trama nel dettaglio

Iris Nixon è allo stesso tempo un genio senza radici e un’appassionata di enigmi. Di giorno svolge un lavoro ordinario, segnalando contenuti dannosi per una piattaforma di social media; di notte solca i forum di Internet risolvendo enigmi complessi. Quando un misterioso thread viene pubblicato online alla ricerca di individui molto intelligenti per decifrare un codice segreto, la curiosità e smania di vittoria di Iris hanno la meglio su di lei, e la portano da un affascinante filantropo, Cameron McIntyre.

Dopo aver superato in astuzia tutti i decifratori di codici in tutto il mondo, Iris si rende conto di aver involontariamente sbloccato un pezzo di tecnologia pericolosamente potente e in grado di cambiare il mondo. Insospettita dalle motivazioni di Cameron, ruba il codice e sparisce. Intraprendente e intenzionata a nascondersi, Iris si reinventa come Ms Brooks, tutore di Joy, la figlia di una famiglia benestante della costa sarda. Mentre le speculazioni informatiche su dove si trovi Iris si intensificano e la rete di Cameron si stringe, la sua fatale intelligenza e il suo fascino camaleontico potrebbero per una volta non essere sufficienti a impedirle di essere trascinata in un gioco a nascondino sempre più pericoloso.

Quando esce Iris su Sky

Iris arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie sarà disponibile su Sky e in streaming NOW nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia, in Germania, in Svizzera e in Austria.