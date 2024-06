Ligas, la nuova serie con Luca Argentero nei panni di un geniale avvocato: quando esce

Luca Argentero diventa un eclettico avvocato nella nuova serie Sky Original, Ligas, un legal drama ambientato a Milano. L'attore di Doc, infatti, si sveste dei panni del medico per trasformarsi in un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista pronto a risolvere casi tra un drink e l'altro in una Milano che ha tanto da raccontare. Ma cosa sappiamo finora su questa nuova serie italiana che sembra strizzare l'occhio a titoli americani come The Lincoln Lawyer ed è pronta a conquistare il pubblico? Scopriamolo insieme

Ligas: la trama

Ligas racconta la storia di un avvocato penalista milanese che si ritrova a dover affrontare dei casi e risolverli con i suoi colpi di genio. Carattere irriverente, grande fascino, Ligas è un personaggio controverso pronto a regalare molto intrattenimento ma anche grandi spunti riflessivi.

Ligas: quando esce su Sky

Ligas, la serie con Luca Argentero debutterà su Sky nel 2025.