Film e alcune serie. Arriva un nuovo mese e Sky e Now arricchiscono il catalogo con diverse novità. Ecco le uscite di febbraio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Sky e NOW, le uscite di febbraio 2024

Warrior, stagione 3 (2 febbraio)

Il 2 febbraio 2024 arriva la terza stagione di Warrior, la serie creata da Jonathan Tropper e Justin Lin, basata sull'idea originale di Bruce Lee e ambientata alla fine del 1870 a San Francisco durante le guerre delle Tong. Nella terza stagione Mai Ling prende il controllo di Chinatown e utilizzerà i suoi legami politici per consolidare i suoi poteri, mentre Ah Sahm cercherà di trovare nuovi modi per sopravvivere in una città ora ostile.

Un Amore, stagione 1 (16 febbraio)

Il 16 febbraio 2024 debutta Un Amore, la nuova serie Sky Original creata da Stefano Accorsi e Enrico Audenino. Sei episodi diretti da Francesco Lagi e ambientati fra Bologna e la Spagna. “Alessandro e Anna – racconta la sinossi - , poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine anni ‘90 e i due si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto i due sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole”.

Le Indagini di Roy Grace, stagione 2 (27 febbraio)

Il 27 febbraio 2024 è la volta della seconda stagione de Le Indagini di Roy Grace, la serie crime inglese tratta dai romanzi di Peter James. Il detective Roy Grace ha un grande caso irrisolto nella sua vita: la scomparsa di sua moglie. Nel cast John Simm, Rakie Ayola, Richie Campbell, Brad Morrison, Laura Elphinstone, Craig Parkinson, Zoë Tapper, Alexander Cobb, Carolina Valdés e William Andrews. I titoli degli episodi sono: Alter Ego, I passi di un uomo morto e Domani morirai.

Sky e NOW, le uscite di febbraio 2024