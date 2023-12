Dalla commedia a tinte gialle alla quarta stagione di una serie iconica. Arriva un nuovo mese e Sky e Now arricchiscono il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di gennaio 2024 sulla piattaforma di streaming.

Sky e NOW, le uscite di gennaio 2024

I delitti del BarLume (12 gennaio)

Dal 12 gennaio 2024 per tre venerdì in arrivo su Sky e Now le nuove storie de I delitti del BarLume, la serie liberamente ispirata al mondo della serie di romanzi di Marco Malvaldi, che tornerà per l’undicesima stagione con tre nuovi capitoli: “Il pozzo dei desideri” (12 gennaio 2024), “La girata” (19 gennaio 2024) e “Sopra la panca” (26 gennaio 2024). Il cast è composto da: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Marcello Marziali (Gino) sono i “vecchini”. E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). Previste quattro guest star d’eccezione: Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi.

True Detective: Night Country (15 gennaio)

Il 15 gennaio 2024 debutta su Sky e Now True Detective: Night Country, la quarta stagione della serie antologica Hbo ideata da Nic Pizzolatto. Protagoniste del nuovo capitolo Jodie Foster e l’ex pugile Kali Reis. “Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio”, racconta la sinossi.

Le indagini di sister Boniface 2 (24 gennaio)

Il 24 gennaio 2024 spazio alla seconda stagione della serie spin-off di Padre Brown, tratta dai racconti di G.K. Chesterton. Gli eventi, si legge nella sinossi, "nei primi anni Sessanta in Inghilterra, e questa seconda stagione continua a narrare le avventure investigative della suora enologa Sister Boniface. La sua laurea in scienza forense e l'esperienza nella medicina legale si rivelano risorse inestimabili per il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter, alle prese con un tasso di criminalità sorprendentemente alto nel villaggio".

Sky e NOW, le uscite di gennaio 2024