Sky e NOW, tutte le serie in uscita ad aprile 2023, dal finale di Succession a Christian 2

Dopo avervi aggiornati su tutte le nuove uscite del mese di aprile di Netflix, è arrivato il momento di passare alle serie tv che debutteranno nel mese di Pasqua su Sky e NOW. Quali saranno le nuove storie che faranno compagnia al pubblico in questo nuovo mese dell'anno? E quali quelle già in corso che continueranno o finiranno proprio in questo aprile 2023? Scopriamo insieme cosa aspettarci, in fatto di serie tv, da Sky e NOW in questo nuovo mese dell'anno.

Le serie più attese di aprile 2023 su Sky e NOW

Il gran finale di Succession

Grandissima attesa per il gran finale di Succession che arriva su Sky e NOW proprio a inizio aprile 2023. La serie racconta la storia dei membri della famiglia Roy a capo della la Waystar-Roycodi, una delle aziende di media più potenti del mondo. Ma cosa accadrà nel finale di questa serie che ha conquistato tutto il mondo portandosi a casa riconoscimenti tra cui diversi Emmy e Golden Globes? Lo scopriremo tra pochissimo.

Fantasy Island 2

Debutta sempre ad aprile 2023 anche la seconda stagione di Fantasy Island, la serie remake del fantasy anni '70, conosciuto in Italia con il titolo Fantasilandia. Ma cosa succederà nella misteriosa isola dei sogni in questi nuovi episodi della serie?

I nuovi episodi di Christian 2

Ritorna la serie italiana con la regia di Stefano Lodovichi, sceneggiatura di Valerio Cilio e con protagonista Edoardo Pesce nei panni del "Santo picchiatore" con nuove attesissime puntate pronte a debuttare proprio ad aprile 2023.

La giustiziera senza nome

E debutta, sempre ad aprile, un nuovo titolo che vedrà Kate Bosworth nei panni di un'assassina che insegue una sua personale, e inspiegabile, giustizia in un atipico western al femminile.

Tutte le uscite di Sky e NOW di aprile 2023