Sky e NOW, le nuove uscite di dicembre 2023

Dalla banda sgangherata che viaggia nel tempo alla donna che ha scoperto la vera storia di re Riccardo III e le sue spoglie, passando per la fine del mondo e i loop temporali. Arriva un nuovo mese e Sky e Now arricchiscono il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di dicembre 2023 sulla piattaforma di streaming.

Sky e NOW, le uscite di dicembre 2023

Non ci resta che il crimine – La serie (1 dicembre)

L’1 dicembre 2023 arriva Non ci resta che il crimine - La serie, il ritorno della sgangherata banda che viaggia nel tempo. E questa volta si parla di anni Settanta.

Dopo il viaggio cinematografico indietro nel tempo fino agli anni ‘80, in cui a Roma prosperava la Banda della Magliana, e poi quello nell’Italia fascista degli anni ‘40, la nuova serie Sky Original inizia subito dopo gli eventi dell’ultimo film e trasporterà l’affiatatissima banda di protagonisti negli anni ’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e delle contestazioni studentesche e quelli della destra eversiva del Golpe Borghese. Accanto a Giallini, Morelli, Tognazzi, Bruno e Lastrico, nel cast anche Liliana Fiorelli nei panni di Marisa, l’assistente di Gianfranco; Grace Ambrose in quelli di Linda Valori, la madre di Giuseppe nel passato; Kabir Tavani che interpreta Sergio Brana, giovane membro del collettivo comunista che ospiterà i protagonisti nel 1970; Sara Baccarini, che nella serie sarà Matilde, anche lei membro del collettivo comunista che si avvicinerà molto al cinico Moreno, il personaggio interpretato da Marco Giallini; e ancora, Daniela Virgilio nei panni di Daniela Colagi, influente vedova di un personaggio di spicco della politica di quegli anni, e Claudio Corinaldesi in quelli di Nunzio Petrucci, capo della milizia squadrista e braccio destro di Junio Valerio Borghese.

Non ci resta che il crimine - La serie è scritta da Massimiliano Bruno, Andrea Bassi, Gianluca Bernardini, Herbert Simone Paragnani.

The lost King (6 dicembre)

Continuiamo con un film. Il 6 dicembre 2023 debutta su Sky e Now The lost King, la pellicola Sky Original diretta dal regista inglese Stephen Frears che racconta l’impresa di Philippa Langley.

“Tratto da un’incredibile storia vera – si legge nella sinossi ufficiale - , è il racconto di una donna che ha portato alla scoperta della vera storia di re Riccardo III e al ritrovamento delle spoglie mai rinvenute per 500 anni. Dovrà però lottare per difendere la maternità della sua conquista. Rendendo omaggio ad una donna che ha rifiutato di essere incasellata dagli altri, che è stata ignorata ma è riuscita lo stesso ad affermare sé stessa, il film esplora i fatti al di là del mito, rivelando un Re molto diverso dal perfido personaggio raffigurato da Shakespeare”.

Nel cast Sally Hawkins nei panni della protagonista, Steve Coogan in quelli di John Langley e Harry Lloyd che interpreta Riccardo III.

Progetto Lazarus, stagione 2 (18 dicembre)

Il 18 dicembre 2023 arriva la seconda stagione di Progetto Lazarus, la serie sci-fi thriller che racconta la storia George (Paapa Essiedu), l’uomo che rivive sempre lo stesso giorno reclutato dall'organizzazione Progetto Lazarus per prevenire catastrofi globali azzerando il tempo.

Nella seconda stagione, recita la sinossi, "il mondo è incastrato in un ciclo temporale infinito che finirà con la completa estinzione del pianeta. Tra loro c'è il risoluto agente della Lazarus, George (Essiedu), rimasto in disgrazia dopo aver tradito l'organizzazione in nome dell'amore. George è determinato a riscattarsi e riconquistare la fiducia dei suoi amici, colleghi e dell'amore della sua vita. Ma quando scopre che la causa che sta combattendo è più pericolosa di quanto sembri, George inizia a sospettare che l'unica persona di cui può veramente fidarsi sia sé stesso”.

Nel cast della stagione di Progetto Lazarus Anjli Mohindra, Charly Clive, Vinette Robinson, Rudi Dharmalingam, Caroline Quentin, Tom Burke, Royce Pierreson, Colin Salmon, Safia Oakley-Green, Lorne MacFayden, Zoe Telford, Sam Troughton e James Atherton.

Sky e Now, le uscite di dicembre 2023