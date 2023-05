Sky e NOW, tutte le serie in uscita a giugno 2023, da And Just Like That 2 a The Idol

Dopo avervi aggiornati su tutte le nuove uscite del mese di giugno di Netflix, è arrivato il momento di passare alle serie tv che debutteranno in questo nuovo mese del 2023 su Sky e NOW. E tra questi ci sono alcune delle serie più attese dell'anno. Quali saranno le nuove storie che faranno compagnia al pubblico in questo nuovo mese dell'anno? E quali quelle già in corso che continueranno o finiranno proprio in questo giugno 2023? Scopriamo insieme cosa aspettarci, in fatto di serie tv, da Sky e NOW in questo nuovo mese dell'anno.

Le serie più attese di giugno 2023 su Sky e NOW

And Just Like That 2 (23 giugno 2023)

La più attesa di tutte le nuove uscite Sky e NOW di giugno 2023 è senza dubbio la seconda stagione dello spin-off di Sex and The City, And Just Like That. Carrie Bradshaw sta per tornare con i suoi tacchi e i suoi outfit perfetti tra le strade di Manhattan per raccontare nuove avventure d'amore, amicizia e carriera. Dopo il successo della prima stagione che ha da un lato sconvolto i fan a causa di qualche colpo di scena inaspettato, dall'altro fatto tornare nostalgia per Sex and the City, questa nuova versione della serie sta per tornare con nuovi e appassionanti episodi che debuteranno su Sky e NOW proprio a giugno 2023.

The Idol (5 giugno 2023)

Altra serie molto attesa è The Idol. Creata da Abel Tesfaye, Reza Fahim e Sam Levinson, questa serie vede come protagonista la figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp che interpreterà il personaggio di Jocelyn, una stella nascente del pop che inizia una relazione con Tedros(Abel Tesfaye), proprietario di un club a Los Angeles che però è coinvolto in una setta segreta e molto misteriosa.

Infiltrati alla casa bianca (11 giugno 2023)

Debutta a giugno su Sky e NOW anche Infiltrati alla Casa Bianca, una serie che rilegge, con ironia, lo scandalo Watergate che riguardò la politica statunitense e mostrò quanto fosse vulnerabile la Casa Bianca. Creata da Alex Gregory e Peter Huyck e diretta da David Mandel, questa serie rientra a pieno titolo tra le più attese di giugno 2023.

Tutte le uscite Sky e NOW di giugno 2023