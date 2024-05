Sky e Now, tutte le uscite di giugno 2024

Delitti, draghi e amori contrastati. Arriva un nuovo mese e Sky e Now arricchiscono il catalogo con diverse novità. Ecco tutte le uscite di giugno 2024 sulla piattaforma di streaming.

Sky e Now, le uscite di giugno 2024

Belgravia: The Next Chapter (5 giugno 2024)

Cominciamo il 5 giugno 2024 con Belgravia: The Next Chapter, il seguito spin-off della serie originale Belgravia che si svolge trent’anni dopo. Questo nuovo capitolo, racconta la sinossi, si concentra “sull'amore tra Frederick Trenchard, cresciuto come il terzo Lord Trenchard, e Clara Dunn, una nuova arrivata nella società londinese. Ignaro che la sua nascita sia stata il frutto di una relazione tra sua madre Susan e il mascalzone John Bellasis, un'infanzia travagliata ha reso Frederick un giovane uomo profondamente insicuro, qualcosa che mette in discussione il suo corteggiamento e successivamente il matrimonio con Clara. Lei, una giovane donna intelligente e che attira l'attenzione, è entusiasta del suo matrimonio con l'enigmatico e affascinante Frederick, un uomo che si sta prendendo cura del nonno con una feroce etica del lavoro, avendo costruito un grande impero commerciale. Ma quando scopre qualcosa di più di suo marito e del trauma che si porta dietro, Clara si rende conto che il suo matrimonio non sarà dolce come pensava all'inizio ma qualcosa per cui dovrà lottare”.

House of the Dragon, stagione 2 (17 giugno 2024)

Proseguiamo il 17 giugno 2024 con l’arrivo dell’attesissima seconda stagione di House of the Dragon, la serie ambientata 200 anni prima di Game of Thrones che racconta la storia della Casa Targaryen. Westeros, si legge nella sinossi, “è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. La seconda stagione di House of the Dragon vedrà il regno spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere”.

Nel cast della seconda stagione ci sono Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Nei nuovi episodi tornano anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. New-entry della nuova stagione: Abubakar Salim (sarà Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong, Clinton Liberty nel ruolo di Addam of Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne.

Delitti ai tropici, stagione 4 (21 giugno 2024)

Concludiamo il 21 giugno 2024 con la quarta stagione di Delitti ai tropici, la serie crime ambientata sull’isola di Martinica. Al centro della scena una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. “Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più”, si legge nella sinossi.

Sky e Now, tutte le uscite di giugno 2024