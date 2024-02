Politica, il folle mondo dello spettacolo e indagini. Arriva un nuovo mese e Sky e Now arricchiscono il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di marzo 2024 sulla piattaforma di streaming.

Sky e Now, le uscite di marzo 2024

The Regime (4 marzo 2024)

Iniziamo il 4 marzo 2024 con il debutto di The Regime, la dark comedy Hbo in sei episodi. Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears (episodi 1, 2, 4) e Jessica Hobbs (3, 5, 6), la serie annovera un cast eccellente che comprende Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant. La serie, si legge nella sinossi, “racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo. Al centro la figura della potente Cancelliera Elena Vernham (Winslet), che però si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte. Con l’aiuto del suo braccio destro, tenterà di assicurarsi il potere mentre le cose cominciano a sgretolarsi intorno a lei”.

Detective Cormoran Strike (8 marzo 2024)

Proseguiamo con Detective Cormoran Strike, la serie basata sui romanzi polizieschi scritti da J. K. Rowling con lo pseudonimo di Robert Galbraith. L’appuntamento è per l’8 marzo 2024. Cinque stagioni che raccontano le avventure di Cormoran Strike, un veterano di guerra diventato investigatore privato chiamato a risolvere casi complessi che sono sfuggiti alla polizia insieme alla sua assistente Robin Ellacott.

Call My Agent – Italia, stagione 2 (22 marzo 2024)

Concludiamo la carrellata delle serie più attese il 22 marzo 2024 con la seconda stagione di Call My Agent – Italia, il remake del cult Dix pour cent. In sei nuovi episodi, si legge nella sinossi, “la seconda stagione promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro ancora le vicissitudini della Cma, la Claudio Maiorana Agency, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide: un nuovo capo, storie d'amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuove, straordinarie, special guest”.

Annuncia la presenza di Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore.

Sky e NOW, tutte le uscite di marzo 2024