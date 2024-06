Da The White Lotus 3 alla serie sugli 883: tutte le nuove uscite Sky del 2024-2025

Sky ha presentato ieri pomeriggio, mercoledì 19 giugno 2024, tutte le novità della prossima stagione seriale, cinematografica e televisiva. Cosa dobbiamo aspettarci? Grandi ritorni come The White Lotus 3, The Last of Us 2 e tantissime novità come la docuserie sugli 883 o la nuova serie action thriller

con Maria Chiara Giannetta tratta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi, Rosa Elettrica. Ma entriamo più nel dettaglio.

Da The White Lotus 3 a The Last of Us 2: tutti i grandi ritorni

The White Lotus 3, l'iconica serie antologica di Mike White ora in fase di riprese in Thailandia è pronta a debuttare su Sky nella prossima stagione.

The Last of Us 2, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey che dopo una prima stagione da record continuerà la storia di sopravvivenza tratta dall'omonimo e acclamatissimo videogioco per PlayStation®.

Blocco 181 seconda stagione , torna su Sky sempre in collaborazione con Salmo e ancora ambientata fra le comunità multietniche di Milano

Gangs of London 3 è pronta a debuttare su Sky con i nuovi episodi

è pronta a debuttare su Sky con i nuovi episodi Yellowstone 2 , torna in autunno l’attesissima seconda parte dell’ultima stagione del western contemporaneo - vero caso televisivo degli ultimi anni, osannato da critica e pubblico - che ha segnato il grande ritorno in TV del Premio Oscar® Kevin Costner.

Call my Agent 3 è attualmente in fase di scrittura e debutterà su Sky prossimamente

è attualmente in fase di scrittura e debutterà su Sky prossimamente Petra 3: la serie con Paola Cortellesi torna a distanza di cinque anni dalla prima serie, nei panni di una Petra più matura.

Le nuove serie internazionali

Tra le tante novità pronte a debuttare su Sky e NOW c'è:

Iris , il thriller britannico dal creatore di Luther attualmente sul set in Italia, fra la Sardegna, Roma e Firenze;

, il thriller britannico dal creatore di Luther attualmente sul set in Italia, fra la Sardegna, Roma e Firenze; Amadeus , sulla storia di Wolfgang Amadeus Mozart, con Will Sharpe e Paul Bettany;

, sulla storia di Wolfgang Amadeus Mozart, con Will Sharpe e Paul Bettany; Lockerbie , la miniserie sull'attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103, con Colin Firth e tantissimi altri titoli in prima visione.

, la miniserie sull'attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103, con Colin Firth e tantissimi altri titoli in prima visione. The Penguin, spin-off del blockbuster “The Batman”, con Colin Farrell che riprende il ruolo dell’iconico gangster storica nemesi dell’uomo pipistrello

The Jackal - Il giorno dello sciacallo con Ursula Corbero (Tokyo de La casa di carta), remake Sky Original della storica versione cinematografica del 1973 che adattava l’omonimo thriller a sfondo storico di Frederick Forsyth.

Le nuove serie italiane

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la dramedy Sky Original diretta da Sydney Sibilia, prevista a ottobre, sulla storia di musica e di grande amicizia che ha portato al successo Max Pezzali e Mauro Repetto, sullo sfondo dei mitici anni ’90.

Dostoevskij, la celebratissima prima serie dei Fratelli D'Innocenzo dall'11 al 17 luglio al cinema con Vision Distribution in due atti, con Filippo Timi nei panni di un tormentato detective alle prese con un misterioso serial killer.

M. Il figlio del secolo: in arrivo nel 2025 l ' ambizioso adattamento Sky Original dell’omonimo bestseller di Antonio Scurati su Benito Mussolini,

in arrivo nel 2025 l ambizioso adattamento Sky Original dell’omonimo bestseller di Antonio Scurati su Benito Mussolini, L'arte della gioia: sempre nel 2025 arriva su Sky e NOW dopo il debutto al cinema anche la serie di Valeria Golino dal romanzo scandalo di Goliarda Sapienza L’Arte della Gioia, applaudita all’ultimo Festival di Cannes.

Rosa Elettrica: grande novità Sky Original è Rosa Elettrica, un action thriller crime on the road relazionale con Maria Chiara Giannetta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore, sul set dal prossimo lunedì 24 giugno 2024. La protagonista è una poliziotta di 30 anni che si ritrova a dover proteggere un ragazzo di 18 anni e durante un trasferimento capisce che c'è una falla nel sistema e parte in un viaggio di difesa del suo testimone, un giovane camorrista. I due attraverseranno tutta l'Italia. Scritta da quattro sceneggiatrici donne.

Ligas: legal drama con Luca Argentero nei panni di un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista di Milano. Vanno ad aggiungersi alla lista dei tanti progetti originali in arrivo, frutto della forza produttiva e creativa di Sky Studios.