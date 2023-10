Sky annuncia le serie tv prequel di Romanzo Criminale e Gomorra

In occasione delle celebrazioni per i vent'anni di Sky in Italia, Sky ha annunciato oggi la produzione di due serie tv prequel di altrettante serie iconiche, ovvero Romanzo Criminale e Gomorra.

"È il momento giusto per tornare al punto di partenza, siamo in fase di scrittura per entrambi i progetti. Con questi due nuovi progetti andremo ad espandere i mondi di queste due storie amatissime, tornando alle nostre origini più identificative ma con un occhio rivolto al futuro" ha detto Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l'Italia e la Germania durante il talk "Romanzo Criminale e Gomorra - Ritorno Alle Origini", a cui ha partecipato insieme a Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, al magistrato e autore di Romanzo Criminale Giancarlo De Cataldo e agli sceneggiatori di Gomorra – La serie Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

"Le serie inaugurate da Sky non hanno niente a che vedere con la fiction, la fiction è figlia della televisione e della radio - sono le parole di Riccardo Tozzi - Questa nuova serialità è figlia del cinema. È roba nostra. È quindi anche la parte cinematica, spesso poco attenzionata, è molto importante e, secondo me, ha indotto un cambiamento anche nel linguaggio del cinema. I film e le serie che piacciono, lo fanno perché hanno un cuore, un'anima. L'anima di Romanzo è la ribellione giovanile, una potenza vitale, trascinante che va mantenuta. Mentre per Gomorra è lo spirito tragico shakespeariano, una struttura drammatica in cui il pubblico si sente abbracciato e che credo debba rimanere"

In che epoca sarà ambientato e di cosa parlerà il prequel di Gomorra

Torna la più internazionale delle serie italiane, Gomorra, venduta in oltre 190 territori nel mondo. Al quinto posto nella classifica del New York Times fra le serie tv non americane più importanti del decennio 2010-2020, la serie Sky Original ispirata dal bestseller di Roberto Saviano continuerà il suo viaggio su scala globale con un prequel che racconterà l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli.

Maddalena Ravagli, che insieme a Leonardo Fasoli sta già lavorando al prequel di Gomorra – La serie, ha rivelato qualche dettaglio in più: "Durante quest'avventura bellissima che è stata Gomorra, abbiamo seguito l'evolversi della realtà, ma fin dall'inizio per capire da dove era partita tutta la vicenda abbiamo studiato cos'è successo prima, cioè da cosa era nato il fenomeno della camorra, perché era così radicato sul territorio, in che maniera si erano innescate le dinamiche che avevano portato Secondigliano a diventare il più grande supermercato della droga in Europa negli anni '90. Ora abbiamo l'occasione di dare un corpo e una forma a questo materiale interessantissimo. Per noi il focus, l'anno di partenza, è il 1977. Raccontare l'origine della camorra che parte col contrabbando è un'opportunità al quadrato, se non al cubo di raccontare come quell'alito di rivoluzione, di poter cambiare il mondo, entra nelle origini dei nostri personaggi e li anima, come una specie di promessa che rimane disattesa".

E Fasioli ha aggiunto: "Ci divertiva che con Gomorra abbiamo conosciuto dei personaggi da grandi, Pietro, Imma… delle persone fatte in un certo modo. Tornare indietro è come domandarsi 'come si fa a diventare così?'. Cadute, ferite, incidenti, quali opportunità hanno mancato. Tutto questo è affascinante".

Quando si svolgerà e di cosa parlerà il prequel di Romanzo Criminale

La origin story di Romanzo Criminale – La serie si concentrerà sugli anni precedenti all'ascesa della Banda della Magliana: una storia di criminalità romana che si colloca prima delle vicende raccontante nelle due stagioni della serie ma che si aggancia ai suoi personaggi.

Giancarlo De Cataldo, autore del romanzo omonimo (edito da Einaudi) da cui Romanzo Criminale – La serie è tratta nonché del soggetto di serie, ha spiegato: "Per il prequel di Romanzo Criminale ci stiamo orientando su un periodo immediatamente precedente sia al film che alla serie, che già parlavano di una 'genesi'. Noi vogliamo andare prima delle genesi, raccontando la psicologia dei personaggi, in particolare di quelli che sono entrati nel cuore di tutti, e nello stesso tempo stiamo pensando di mescolare gli ambienti, anche più di quanto si è fatto in Romanzo Criminale. Una penetrazione del mondo basso nel mondo alto e viceversa, che un po' corrisponde alla realtà degli anni '70. Promettemmo nella serie gli 'hidden files' perché ci dicemmo 'abbiamo già letto un libro e visto un film, dobbiamo dare qualcosa di diverso. Così sarà anche per queste origini".