Rosa Elettrica, la nuova serie Sky con Maria Chiara Giannetta: quando esce

Maria Chiara Giannetta è protagonista di una nuova serie Sky Original Rosa Elettrica ispirata al romanzo omonimo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore. Si tratta di un un action thriller on the road girato in diverse regioni d'Italia dal Lazio all'Emilia Romagna, fino a passare per la Campania, scritto da sole sceneggiatrici donne. I due protagonisti della serie sono una poliziotta e un ragazzino che intraprenderanno un viaggio attraverso l'Italia che diventerà metafora di crescita personale e scoperta del sé.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di cosa parla questa serie e quando la vedremo su Sky.

Rosa Elettrica: la trama

La protagonista della storia è una poliziotta 30enne alle prese con le tipiche emozioni ed esperienze di questa affascinante quanto difficile età di crescita. Lei si ritrova a dover proteggere un ragazzo di 18 anni, giovane camorrista e, durante un trasferimento, capisce che c'è una falla nel sistema e parte in un viaggio di difesa del suo testimone. I due attraverseranno tutta l'Italia in un viaggio avventuroso quanto introspettivo di crescita personale e confronto tra due diverse generazioni.

Rosa Elettrica: a che punto siamo delle riprese

Le riprese di Rosa Elettrica inizieranno lunedì 24 giugno 2024.

Rosa Elettrica: quando esce su Sky

Rosa Elettrica debutterà su Sky nel 2025.