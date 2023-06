Sex and the City festeggia 25 anni e arriva il video messaggio delle protagoniste (tranne una)

Era il 6 giugno 1998 quando veniva trasmesso il primo episodio di Sex and the City una serie che anni dopo sarebbe diventata una leggenda del mondo seriale. Rivoluzionaria, ribelle, audace, Sex and the City ha forgiato una generazione di giovani donne tra gli anni '90 e 2000 regalando loro quella libertà personale, sessuale, lavorativa di cui avevano bisogno che che da allora, grazie all'esempio di quattro amiche newyorchesi, sarebbe diventata il futuro della società.

Oggi Sex and the City compie 25 anni, un quarto di secolo per una storia che, ancora oggi, è attualissima e che continua a regalare emozioni con il suo sequel And Just Like That che porta avanti il racconto delle vite di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte Yorke (purtroppo senza l'iconica Samantha Jones che non è tornata nel revival).

E per l'occasione, le tre grandi protagoniste della serie, meno una (Samantha appunto) hanno fatto una dedica ai loro fan con un tenero video messaggio sui profili social della rete che ha trasmesso Sex and the City fin dal primo giorno, la HBO.

"Siamo qui per ringraziarvi - dice subito Kristin Davis per poi passare la parola a Sarah Jessica Parker -. 25 anni, mamma mia, cos'è accaduto nelle nostre vite in 25 anni? Tanto, abbiamo creato delle famiglie, relazioni e voi stavate facendo la stessa esperienza con le vostre vite e vi amiamo per averci seguito per tutti questi anni".

"Grazie per averci amato così tanto e averci dato l'opportunità", ha poi aggiunto Chyntia Nixon concludendo, infine, insieme alle colleghe con un messaggio di gratitudine e affetto per tutti i fan che continuano ad amare, dopo tutto questo tempo, Sex and the City.

And Just Like That il documentario, quando esce su Sky e NOW

E proprio per festeggiare i 25 anni di Sex and the City è stato annunciato l'arrivo di un documentario di And Just Like That pronto a debuttare in streaming il prossimo 18 giugno 2023 su Sky e NOW. Questo speciale conterrà tanti filmati del dietro le quinte del revival di Sex and the City ma anche tante interviste e scene inedite in attesa dell'uscita di And Just Like That 2 il prossimo 23 giugno 2023.