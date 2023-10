Da Unwanted alla quinta stagione di Fargo, le uscite di novembre 2023 su Sky e NOW

Dalla serie ispirata a Bilal - il libro di Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it – alla quinta stagione di un cult, passando per una commedia con un super cast. Arriva un nuovo mese e Sky e Now arricchiscono il catalogo con tante novità. Ecco le uscite di novembre 2023 sulla piattaforma di streaming.

Sky e Now, le uscite più attese di novembre 2023

Unwanted – Ostaggi del Mare (3 novembre)

Il 3 novembre 2023 debutta su Sky e Now Unwanted – Ostaggi del Mare, la serie in otto episodi ispirata a Bilal, il libro-inchiesta di Fabrizio Gatti, direttore editoriale per gli approfondimenti di Today.it e il più famoso giornalista sotto copertura d'Italia. “La Orizzonte – racconta la sinossi uffiicale - è una gigantesca nave crociera. Cinquemila persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. La prima sera, dal mare vengono salvati ventotto migranti africani. Per quelle persone in fuga da miseria, fame e guerre l’Orizzonte è la salvezza. Per i passeggeri, l’incontro con i naufraghi, è un bagno di realtà di cui avrebbero probabilmente fatto a meno. Perché la scoperta da parte dei migranti che la nave è diretta in Nord Africa, da dove fuggono, li spinge a dirottare la nave, trasformando la crociera in un teatro di scontro dove si scaricheranno tutti i conflitti scatenati dalle migrazioni”.

Girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani, la serie è interpretata da un numerosissimo cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz, e che comprende Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo, Scot Williams.

Alla regia di tutti gli episodi Oliver Hirschbiegel, premiato regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Diana e il film vincitore del Sundance Film Festival nel 2009 L’ombra della vendetta - Five Minutes of Heaven.

The Estate (15 novembre)

Il 25 novembre 2023 arriva The Estate, commedia targata Sky Original. Diretto da Dean Craig, il film vede la partecipazione di un cast stellare che comprende Toni Collette, Anna Faris, David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston, Keyla Monterroso Mejia e Kathleen Turner.

“Macey e Savanna – racconta la sinossi ufficiale - non hanno molto, ma hanno il piano perfetto. Con un bar sgangherato, che vacilla sull'orlo del fallimento, e le loro vite che non vanno da nessuna parte, le due sorelle cospirano per conquistare la loro zia Hilda, malata terminale - la matriarca prepotente e burbera della famiglia - nella speranza di diventare le beneficiarie della sua vasta proprietà. Ma, come Macey e Savanna scoprono presto, potrebbero esserci altri parenti che hanno avuto la stessa identica idea”.

Fargo, quinta stagione (22 novembre)

Il 22 novembre 2023, in contemporanea con gli Stati Uniti, debutta la quinta stagione della serie cult Fargo. Protagonisti del nuovo ciclo di episodi Juno Temple (Ted Lasso) e Jon Hamm (Mad Men), per una storia ambientata in Minnesota, nel 2019.

Ecco la sinossi: “Dopo che una serie di eventi inaspettati fa finire Dorothy "Dot" Lyon (Juno Temple) nei guai con le autorità, questa apparentemente tipica casalinga del Midwest ripiomba improvvisamente in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (Jon Hamm) sta infatti cercando Dot da molto tempo. Allevatore, predicatore e uomo di legge, Roy crede di essere al di sopra di chiunque e per dare la caccia a Dot si fa aiutare dal figlio Gator (Joe Keery), fedele ma incapace e da Ole Munch (Sam Spruell), un losco vagabondo dalle origini misteriose. Con i suoi segreti più profondi che iniziano a venire a galla, Dot tenta di proteggere la sua famiglia dal suo passato, dimostrando una volta per tutte perché non si dovrebbe mai provocare una Lyon”.

Nel cast insieme a Juno Temple e Jon Hamm anche Joe Keery (Stranger Things), Sam Spruell (Legend), David Rysdahl (No Exit), Lamorne Morris (New Girl), Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Richa Moorjani, Lukas Gage, Jessica Pohly, Nick Gomez.

Sky e NOW, tutte le uscite di novembre 2023

Quel maledetto film su Virzì (1 novembre)

Infranto (1 novembre)

Unwanted – Ostaggi del Mare (3 novembre)

The Lovers (4 novembre)

Tremila anni di attesa (5 novembre)

Un matrimonio mostruoso (6 novembre)

Mia (8 novembre)

Morgane – Detective Geniale, seconda stagione (10 novembre)

Creature Grandi e Piccole, seconda stagione (11 novembre)

Maurice – Un topolino al Museo (11 novembre)

Babylon (13 novembre)

Profeti (14 novembre)

The Estate (15 novembre)

The Lazarus Project, seconda stagione (15 novembre)

Blueback (19 novembre)

Law & Order: I due volti della giustizia, ventiduesima stagione (19 novembre)

Anche Io (20 novembre)

Avvocati di Famiglia, terza stagione (21 novembre)

Assassin (22 novembre)

Fargo, quinta stagione (22 novembre)

I racconti della domenica (26 novembre)

Spin Me Round – Fammi girare (29 novembre)