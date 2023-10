The Gilded Age 2, la serie in costume torna su Sky in grande stile

Quando l’anno scorso debuttò The Gilded Age, la nuova serie nata dalla penna del maestro del dramma in costume sir Julian Fellowes, in tanti si chiesero innanzitutto se potesse essere considerata effettivamente l’erede di Downtown Abbey. Dalla PBS alla HBO, dalla decadente aristocrazia di Londra alla frizzante New York dei nuovi borghesi nella controversa Età dell’oro statunitense (la “Gilded Age”, appunto), i punti di contatto sono sempre stati visibili, ma l’interrogativo non è forse mai stato sciolto. L’unica certezza fu che – al netto di alcuni difetti e recensioni tiepide – The Gilded Age si era conquistata la conferma per una seconda stagione. Affreschi di classi sociali, salotti, romance, nuove borghesie e anche problematiche etniche: la serie sulla Grande Mela di fine Ottocento recupera tutti gli ingredienti nella sua ormai consolidata cornice maestosa ed elegante, fatta di scenografie impeccabili tra ricostruzioni, costumi e dettagli curatissimi. Con un cast addirittura duplicato, poi, la seconda stagione di The Gilded Age apre tanti scenari e sottotrame interessanti. Scopriamo com’è.

The Gilded Age 2, dove eravamo rimasti e la trama della seconda stagione

Dopo la morte del padre, nel 1882 Marian Brook – insieme alla sua fidata e colta domestica afro-americana Peggy Scott, che sogna di fare la scrittrice – ha lasciato la Pennsylvania e si è trasferita a New York. La ragazza è infatti andata a vivere dalle sue zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook, esponenti della vecchia aristocrazia della Grande Mela e in guerra con i nuovi vicini, George e Bertha Russell, ricchissimi magnati simbolo del cambiamento e della borghesia che avanza con l’industria. In una città che oscilla tra questi due mondi, Marian è rimasta in bilico, e la prima stagione si è chiusa con Bertha che è riuscita a organizzare il ballo in grado di consacrare la famiglia Russell nell’élite newyorkese.

La seconda stagione di The Gilded Age, però, si apre con una cattiva notizia. La mattina di Pasqua del 1883 Bertha Russell scopre infatti che la sua offerta per un palco all’Academy of Music è stata respinta. La sua battaglia contro Mrs. Actor e il “vecchio sistema” che vede ancora i Russell come dei parvenus è dunque solo all’inizio. Il marito George, intanto, è impegnato contro il sindacato in crescita nella sua acciaieria a Pittsburgh. Marian è ancora alla ricerca della sua strada e decide di iniziare a insegnare segretamente in una scuola femminile, ma un nuovo corteggiamento la metterà con le spalle al muro. Le zie Ada e Agnes, invece, litigano per un inatteso amore.

Una seconda stagione ricca, ritmata e all’altezza delle aspettative

La conferma quasi a occhi chiusi per una nuova stagione di The Gilded Age, come detto, è stata una sorta di atto di fiducia dovuto nei confronti di Julian Fellows. Il maestro del dramma in costume e autore di Downtown Abbey ha ringraziato con una seconda stagione all’altezza delle aspettative, alzando forse l’asticella in vista di una terza. L’attenzione al dettaglio “storico”, come anticipato, è ancora una volta il punto di forza della serie, con la ricostruzione della New York di fine XIX secolo che domina tra costumi e atmosfere maestose. Il cambio di passo sta nei contenuti (più drammatici e, perché no, piccanti) e nella “quantità”. Seguendo il ritmo del suo antenato Downtown Abbey – le cui prime puntate erano più di assestamento – The Gilded Age 2 inizia a ingranare in questi 8 nuovi episodi, portando la guerra tra la vecchia aristocrazia newyorkese e la nuova borghesia al livello successivo. Questa battaglia continua a essere il vero motore della serie (le storie legate ai domestici continuano a essere più intermezzi, se non addirittura sfondi, come nella prima stagione) a partire dallo scontro per l’Opera House, la costruzione del Brooklyn Bridge e le battaglie dei sindacati. A tutto ciò si aggiunge anche la figura e la “scalata” di Peggy Scott, un interessante sguardo sulla upper class di colore di quegli anni, non inedito ma raramente trattato. Il finale della sua personale storia non convince, ma un doveroso allarme impone lo zero spoiler.

Il segreto della seconda stagione di The Gilded Age (che, come detto, potrebbe valere la conferma per la terza) è poi la “quantità”. Il cast viene trascinato dalle interpretazioni del duo Christian Caranski (The Good Wife, Mamma Mia) e Cyntihia Nixon (Sex and the City) nei panni delle zie, dalle conferme di Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson e Denée Benton e soprattutto dalle numerosissime aggiunte. Direttamente dal mondo di Broadway arrivano infatti Donna Myrphy, Audrey McDonald e tanti altri attori – e di conseguenza, personaggi – per supporting roles che vanno a infittire e arricchire la trama. Il cast viene di fatto duplicato da 12 a 24 nomi: la scelta si rivela azzeccata, con la serie che riesce a snodarsi in altre relazioni e sottotrame (a partire proprio da Peggy e la costruzione della scuola di Tuskgee, in Alabama) e non a concentrarsi morbosamente sulla guerra tra ricchi della prima stagione. La speranza è che il tutto non sia avvenuto troppo tardi per il pubblico e che l’ambizione venga ripagata.

Il debutto televisivo in Italia è fissato per il 30 ottobre, quando The Gilded Age 2 diventerà l’appuntamento in prima serata del lunedì su Sky e in streaming su Now.

“Devi scegliere da che parte stare. Tutto qui. Sarà un testa a testa e il vincitore sarà solo uno”.

Voto: 7