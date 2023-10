The Gilded Age 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora

"The Gilded Age" è una serie televisiva statunitense creata da Julian Fellowes, già autore di una pietra miliare come "Downton Abbey". Dallo Yorkshire (Regno Unito) di inizio '900 alla New York (Stati Uniti) degli anni '80 del 1800, ma con un cast ancora in grande spolvero che comprende Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga e Harry Richardson. La seconda stagione va in onda negli Stati Uniti sulla HBO, per otto puntate diffuse dal 29 ottobre al 17 dicembre 2023; ed è trasmessa in Italia su Sky Serie con un giorno di differita. Guardando al futuro della serie, in questo spazio ci occupiamo di una ipotetica terza stagione.

The Gilded Age: di cosa parla

La seconda stagione di "The Gilded Age" illustra l'era dorata dell'America alla fine del XIX secolo,epoca storica dove tradizione e modernità si scontrano. Nella prima stagione Agnes van Rhijn, una ricca ereditiera, e la coppia borghese formata da George Russell e Bertha Russell è stata protagonista di questo conflitto. In questo scenario è emersa la figura della protagonista: Marion Brook: nipote di Agnes e Ada, che insieme all'aspirante scrittrice Peggy Scott si è ritrovata nel mezzo di una contesa tra le zie e i nuovi vicini. La seconda stagione segue Bertha mentre cerca di avere la meglio sulla signora Astor e il vecchio sistema, mentre suo marito George combatte un sindacato in crescente espansione nella sua acciaieria di Pittsburgh. Nel frattempo, Marion cerca di trovare la sua strada nel mondo alla Brook House. A Brooklyn, la famiglia Scott cerca di riprendersi da una rivelazione scioccante, mentre Peggy canalizza il suo spirito attivista attraverso il suo lavoro con T. Thomas Fortune al NY Globe.

The Gilded Age 3 si farà?

Creata e sceneggiata da Julian Fellowes, noto per la serie di successo "Downton Abbey", "The Gilded Age" approda con la sua seconda stagione sulla rete HBO dal 30 ottobre del 2021 e, in Italia, su Sky Uno con un giorno di differita. Una visione che spinge i più appassionati fan della serie a proiettarsi verso il futuro, ad una ipotetica terza stagione. La domanda d'ordinanza è la solita: "The Gilded Age 3" si farà? Sebbene nulla sia stato ancora confermato, i commenti di alcuni dirigenti della HBO hanno rivelato che la porta è aperta affinché la serie continui, purché i dati auditel della seconda stagione siano soddisfacenti. Le ultime notizie sull'eventuale terza stagione della serie sono datate maggio 2023, quando Francesca Orsi dell'HBO ha fornito un aggiornamento sui piani delle serie drama della rete. La Orsi ha puntualizzato che l'accoglienza del pubblico è sempre più indispensabile per i rinnovi di qualsiasi serie televisive della rete. In questo periodo storico le scommesse sono limitate e anche i progetti a lungo termine sono centellinati. In definitiva, si ragiona di stagione in stagione. "The Gilded Age" in particolar modo è un prodotto ancora pienamente da decifrare: la serie di Julian Fellowes è infatti nata per la rete NBC e acquistata poi in un secondo momento dalla HBO. Le previsioni dicono che la decisione circa un'eventuale terza stagione potrebbe essere presa anche qualche mese dopo la fine della seconda. Restando in un territorio di supposizioni, è difficile pensare che l'ipotetica "The Gilded Age 3" possa essere pronta prima del 2025.