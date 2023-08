The Idol, Hbo cancella la serie tv più provocatoria (e imbarazzante?) dell'anno

Come si vociferava da mesi, da quando ancora era in onda, The Idol 2 non ci sarà: HBO ha cancellato la serie tv creata da Sam Levinson, creatore di Euphoria, e Abel "The Weeknd" Tesfaye. Lo riporta Variety, che ha parlato con un portavoce di HBO.

The Idol, serie cancellata dopo una stagione

Dopo i cinque episodi della prima stagione (che in teoria avrebbe dovuto essere composta da 6 puntate), quindi, non ci sarà un seguito alla serie più provocatoria, e secondo noi imbarazzante, dell'anno.

HBO ha deciso di non rinnovare la serie, e il portavoce interpellato da Variety spiega: "The Idol è stato uno dei più provocatori programmi originali di HBO, e siamo lieti della forte risposta del pubblico. Dopo molte valutazioni e considerazioni, HBO, così come i creatori e i produttori hanno deciso di non proseguire con una seconda stagione. Siamo grati ai creatori, al cast e a tutta la squadra per il loro incredibile lavoro".

Le ragioni della cancellazione di The Idol

Alcuni interpreti, riferisce ancora Variety, erano convinti dall'inizio che sarebbe stata una miniserie, mentre altri pensavano che il rinnovo della serie per una stagione 2 sarebbe arrivato certamente.

Di sicuro, a pesare sulla mancata conferma è stata la risposta per lo più negativa di pubblico e critica, che - come sottolineato anche da noi - non ha gradito una storia estremamente maschilista che sembrava scritta apposta per solleticare fantasie erotiche maschili. Alla fine, è sembrata una provocazione fatta per dare ragione ai benpensanti.

Non sapremo mai, quindi, come proseguirà la carriera di Jocelyn (Lily Rose Depp) e del suo assistente/amante/guru Tedros. Ma forse, considerato quello che si è visto in The Idol, è anche meglio così.