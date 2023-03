The Last of Us 2, cosa ci svela il poster della nuova stagione

Dopo il finale della prima stagione di The Last of Us i fan di questa serie-fenomeno HBO, trasmessa in Italia da Sky e NOW, stanno già pensando al secondo capitolo di serie e cercando di immaginare come Craig Mazin e Neil Druckmann, i creatori della serie, adatteranno il videogioco del 2020 da cui questo prodotto seriale è tratto. Le domande più accese riguardano il ritorno di Bella Ramsey nei panni di Ellie ma sono tanti i quesiti anche sul personaggio di Abby, una delle grandi protagoniste della Parte II del videogioco di The Last of Us.

Ma cosa sappiamo finora su The Last of Us 2? Qualche indizio ce lo ha regalato il creatore del videogioco e della serie, Neil Druckmann che, prima ha confermato di volere il ritorno di Bella Ramsey come Ellie nella sua versione più adulta e poi ha pubblicato il primo poster della nuova stagione che qualche piccolo spoiler su The Last of Us 2 ce lo fa.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Druckmann, ha postato l'immagine rappresentativa della seconda stagione di The Last of Us che vede una mano impugnare un martello e uno sfondo infuocato che racchiude la scritta The Last of Us. Di chi è quella mano? Della new entry più attesa della nuova stagione della serie HBO, Abby, la protagonista degli eventi raccontati nel videogame del 2020 che finirà, senza alcun dubbio, al centro della storia di The Last of Us 2.

Ad accompagnare il poster pubblicato da Druckmann c'è la scritta: “Stasera niente The Last of Us su HBO. Ma la stagione 2 è già in preparazione! Resistete e sopravvivete!”. Un piccolo anticipo di quello che ci aspetta con i nuovi episodi di The Last of Us che vedrà le vite di Ellie e Joel, i due protagonisti del primo capitolo, sconvolte dal passato che tornerà a bussare alla loro porta e avrà proprio l'aspetto di Abby, Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare l'uscita della seconda stagione di serie per scoprirlo.

No TLoU on HBO tonight. But Season 2 is already on its way! Endure & survive! pic.twitter.com/87bKKCDBeO March 19, 2023

Quando esce The Last of Us 2?

Per ora non abbiamo ancora date certe sull'uscita di The Last of Us 2 ma essendo la serie già in sviluppo possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi nel 2024 su Sky e NOW in Italia.