The Last of Us 2 quando esce? Le ultime news

È stata una delle nuove serie più apprezzate da critica e pubblico, soprattutto in America ma anche da noi, e la stagione 2 prende sempre più forma: stiamo parlando di The Last of Us, la serie tv HBO trasmessa in Italia su Sky e tratta dall'omonimo videogioco di Neil Druckmann, qui nelle vesti di co-autore insieme a Craig Mazin (il creatore di Chernobyl). Ecco quindi raccolte tutte le notizie da sapere su The Last of Us 2, dal cast alla trama, fino alla data di uscita.

Il cast di The Last of Us 2: chi è Abby

Come avevamo già anticipato fin dalla fine della prima stagione, e ribadito successivamente, nella stagione 2 di The Last of Us vedremo ancora Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie.

C'era molto interesse su chi sarebbe stata scelta per interpretare il ruolo di Abby, che in The Last of Us 2 avrà un ruolo di primo piano: nel videogioco quel personaggio era stato affidato a Laura Bailey, che nella prima stagione della serie ha interpretato un piccolo ruolo nel finale di stagione.

Ebbene, HBO ha ufficialmente annunciato che la parte di Abby è stata affidata a Kaitlyn Dever, attrice nota per Dopesick e Unbelievable. Dever sarà quindi quella che HBO definisce "un'abile soldata la cui visione in bianco o nero del mondo sarà messa a dura prova dal suo desiderio di vendetta".

Di cosa parla The Last of Us 2 (spoiler per chi non ha visto la stagione 1)

Questa descrizione di Abby è superflua per chi conosce il videogioco, ma per chi invece ha visto solo la serie di The Last of Us è necessaria una spiegazione: Abby è la figlia del chiurgo che Joel ha ucciso quando si è portato via Ellie invece di lasciare che fosse sacrificata per dare una cura al mondo.

The Last of Us 2 si svolge quattro anni dopo la fine della prima stagione: Ellie e Joel vivono in un posto che abbiamo già visto nella prima stagione, ovvero la comunità dove vive Tony, il fratello di Joel. Il mondo nel frattempo non è cambiato, non c'è ancora una cura al fungo Cordyceps, ma appunto Abby è desiderosa di vendetta.

Quando esce The Last of Us 2

Lo sciopero dei mesi scorsi di attori e sceneggiatori ha rallentato la produzione di The Last of Us 2. Al momento HBO ha solo comunicato che la nuova stagione uscirà nel 2025.