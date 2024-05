The Penguin, lo spinoff di Batman con Colin Farrell: trama e quando esce

Arriva su Sky e NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, la nuova serie The Penguin con protagonista Colin Farrell. Si tratta dello spin-off del film “The Batman”, basato sui personaggi della DC Comics, una serie drammatica in otto episodi targata DC Studios che vede Farrell protagonista nei panni dell’iconica nemesi di Batman, continua l'epica saga criminale avviata dal regista Matt Reeves con il blockbuster mondiale “The Batman” (Warner Bros. Pictures, 2022).

Basata sui personaggi creati per la DC da Bob Kane e Bill Finger, THE PENGUIN è prodotta dalla 6th & Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, che con Reeves e la sua 6th & Idaho ha un accordo di esclusiva.

The Penguin: il cast

Oltre a Farrell, il cast comprende Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown e Michael Zegen. Produttori esecutivi della serie Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc (anche sceneggiatore e showrunner), Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi), Bill Carraro e Daniel Pipski.

Quando esce The Penguin su Sky e NOW

La messa in onda è prevista entro quest’anno, con ogni episodio che sarà disponibile settimanalmente in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, per poi essere disponibile on demand e in streaming.

La serie si va ad aggiungere alla library di titoli dedicati all’universo DC Comics disponibili su Sky e NOW, fra cui “The Flash”, “Shazam! Furia degli Dei”, “Suicide Squad” e “Batman v Superman: Dawn of Justice”.