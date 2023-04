The Regime, Kate Winslet è protagonista di una nuova serie politica, il trailer

Kate Winslet è pronta a regalarci una delle sue migliori performance nella nuova serie politica The Regime. Questo nuovo titolo HBO ha alla regia il candidato all'Oscar, Stephen Frears, regista di The Queen e Rischiose abitudini ed è stata scritta dagli stessi sceneggiatori di Succession, Will Tracy e Frank Rich. Nomi importanti sia nel dietro le quinte che sullo schermo che non fanno altro che preannunciare un titolo di qualità e pronto a diventare un successo internazionale. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su The Regime e quando potremo vedere questa serie in Italia.

The Regime: di cosa parla

The Regime è una serie ambientata in un Paese europeo immaginario alle prese con un regime autoritario che ha iniziato a perdere potere e degenerare. Kate Winslet veste i panni di un personaggio molto particolare e affascinante, una cancelliera all'apparenza autoritaria ma dai modi eccentrici e anche un po' goffi nel dietro le quinte. La cancelliera incontrerà una diplomatica americana, interpretata a Martha Plimpton, che chiede alla cancelliera il sostegno del suo Paese perché gli Stati Uniti ne hanno bisogno per una questione di "credibilità". Dalle prime immagini del trailer si prospetta una serie molto interessante e profonda che parlerà sì di politica ma metterà in luce anche le fragilità dei leader.

Il cast di The Regime

Nel cast della serie troviamo, oltre a Kate Winslet e Martha Plimpton anche Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne e Andrea Riseborough. Per Kate Winslet si tratta della terza serie HBO dopo Mildred Pierce e Omicidio a Easttown. Oltre a The Regime, Winslet è al lavoro anche per un quarto progetto HBO, una miniserie tratta dal romanzo di Hernan Diaz, Trust.

Quando esce The Regime e dove vederla in Italia

The Regime è prevista per debuttare nel 2024 e in Italia, come accade spesso per le serie HBO, dovrebbe essere distribuita su Sky e NOW.