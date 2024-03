The Regime è una geniale serie satirica con una straordinaria Kate Winslet

The Regime

Preparatevi a ridere e a riflettere sulle follie del mondo contemporaneo perché la serie The Regime è arrivata anche in Italia e perdersela sarebbe un vero peccato. Un giorno dopo il debutto americano sul canale Hbo anche nel nostro Paese è possibile vedere, su Sky e NOW, la nuova serie satirica ideata da Will Tracy e diretta da Stephen Frears insieme a Jessica Hobbs con protagonista il premio Oscar Kate Winslet nei panni di un'eccentrica cancelliera, Helena Vernham. Titolo attesissimo in tutto il mondo, The Regime vede nel cast, oltre a Kate Winslet, anche attori del calibro di Hugh Grant e Matthias Schoenaerts (Django) ed è pronta a regalare al pubblico un'esperienza incredibile tra follia e realtà dei fatti, ironia e profondità dove sarà impossibile non ridere e non riflettere sulle assurde contraddizioni sociali e politiche della società contemporanea.

Ma prima di spiegarvi perché The Regime è una serie imperdibile, ecco un piccolo approfondimento sulla trama.

The Regime: la trama

The Regime è una serie ambientata in un Paese europeo immaginario alle prese con un regime autoritario che ha iniziato a perdere potere e degenerare. Kate Winslet veste i panni di un personaggio molto particolare e affascinante, una cancelliera all'apparenza autoritaria ma dai modi eccentrici e anche un po' goffi nel dietro le quinte. La cancelliera incontrerà una diplomatica americana, interpretata a Martha Plimpton, che chiede alla cancelliera il sostegno del suo Paese perché gli Stati Uniti ne hanno bisogno per una questione di "credibilità". Dalle prime immagini del trailer si prospetta una serie molto interessante e profonda che parlerà sì di politica ma metterà in luce anche le fragilità dei leader.

Satira politica, ironia e una straordinaria Kate Winslet

In The Regime, Kate Winslet brilla come non mai. L'attrice inglese, diventata famosa con il film Titanic quando aveva solo 22 anni, regala al pubblico un'interpretazione senza precedenti in questa serie che spicca per la sua trama fuori dall'ordinario e per quell'incredibile bravura nel trattare con una satira pungente, battute esilaranti e scene folli ma di grande impatto visivo e comunicativo, temi profondissimi legati alla politica contemporanea mondiale. Opera di grande intelligenza, The Regime mostra quanto, grazie a una sottile ironia e alla bravura di un cast scelto alla perfezione, sia possibile creare un piccolo gioiellino che parla al pubblico con forza, schiettezza, ironia e che regala anche tanto intrattenimento.

In The Regime si ride e si resta scioccati allo stesso tempo, si riflette e ci si appassiona alle vicende assurde ma non così inverosimili di una donna che, con le sue convinzioni, le sue fissazioni, i suoi cambi d'umore e il suo atteggiamento egoistico e dittaturiale, manda in roivna un Paese intero per seguire i suoi ideali che non mette mai in dubbio, neanche quando ha tutte le evidenza per poterlo fare.

Pur non facendo riferimento a luoghi specifici o fatti politici particolari, The Regime lascia intendere molto tra le righe ed è una serie molto forte che spicca per una sceneggiatura irriverente e fuori dal comune e per la bravura dei suoi attori, in primis, Kate Winslet.

Lasciatevi travolgere dal folle mondo della cancelliera Helena Vernham, lascietevi soprendere dalla bravura di Kate Winslet e tuffatevi in questa storia squilibrata ma intelligentissima perché ne varrà la pena. Un consiglio, guardate la serie in lingua originale!

Voto: 7,8