The White Lotus 3, confermato il ritorno di un vecchio volto (della prima stagione)

La terza stagione di The White Lotus è in fase di realizzazione e iniziano ad arrivare i primi rumors su quello che ci aspetta nel terzo capitolo di una delle serie più iconiche degli ultimi anni. Questo titolo antologico ideato da Mike White, che è in grado di raccontare la psicologia umana e tutte le sue contraddizioni guardando dentro alle stanze emotive di un gruppo di persone all'interno di un hotel di lusso, è pronto a tornare con nuovi episodi che continueranno un racconto che, finora, è stato ambientato in diversi luoghi del mondo dalle Hawaii all'Italia. Adesso, la narrazione, si sposta in Thailandia e metterà in luce le differenze culturali tra Oriente e Occidente. Ma questa non è l'unica notizia certa sulla terza stagione di The Whte Lotus che vedrà anche il grande ritorno di uno dei personaggi più amati della prima stagione. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire di chi si tratta.

The White Lotus 3, ecco chi tornerà nella nuova stagione

A tornare, nei nuovi episodi della serie HBO, sarà Natasha Rothweel che, nella prima stagione di The White Lotus, ha interpretato il personaggio di Belinda, la manager della spa della catena di resort di lusso White Lotus con il sogno, mai portato a termine, di aprire una sua attività di benessere psicofisico. Belinda è uno di quei personaggi che ci aveva regalato più emozioni nel primo capitolo della serie di Mike White e che era spiccato grazie anche al fatto che la sua storyline era molto legata a quella di uno dei personaggi più iconici della serie, Tanya McQuiud, interpretata da Jennifer Coolidge. Il suo ritorno in The White Lotus 3 ci fa immaginare che Belinda possa aver dato una svolta alla sua vita cambiando città e magari, dando vita al suo sogno imprenditoriale anche senza l'aiuto di Tanya.

The White Lotus 3 quando esce e dove vederlo in Italia

The White Lotus 3 debutterà, molto probabilmente, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 e in Italia sarà possibile vederlo su Sky e NOW.