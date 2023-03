The White Lotus 3 sarà girata in Thailandia

È stata svelata la nuova location della terza stagione di The White Lotus. Dopo le Hawaii e l'Italia, il nuovo capitolo della serie HBO, trasmessa in Italia da Sky, e nata dalla mente di Mike White sarà girato in Thailandia. Dopo i primi spoiler che parlavano del fatto che The White Lotus 3 sarebbe stata ambientata in Asia mettendo al centro del racconto lo scontro tra cultura Occidentale e Orientale, adesso abbiamo la conferma che la terza stagione di questa serie diventata un fenomeno mondiale sarà la Thailandia.

Una notizia che farà molto piacere ai fan della serie che, con i nuovi episodi, potranno immergersi in un nuovo viaggio culturale e introspettivo insieme agli ospiti dell'hotel più famoso del mondo seriale, il White Lotus. Ma cos'altro sappiamo su The White Lotus 3? Quali sono le anticipazioni sulla trama, sul cast e sulla data di uscita? Scopriamolo insieme.

Cosa dobbiamo aspettarci da The White Lotus 3

Dopo due stagioni che hanno affrontato diverse tematiche, dai soldi al sesso, dalla paura della solitudine alle difficoltà di portare avanti un matrimonio senza tradimenti e molto altro ancora, secondo quanto rivelato dallo stesso regista della serie, la terza stagione potrebbe essere "uno sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione orientale e la spiritualità".

Chi torna nel cast di The White Lotus 3

(Spoiler)

Con l'uscita di scena di Jennifer Coolidge, il cui personaggio di Tanya è morto alla fine del capitolo due della serie, sarà difficile trovare un degno sostituto a livello di impatto emotivo. E se dobbiamo farci una ragione sul fatto che in The White Lotus 3 dovremo fare a meno di Jennifer Coolidge, oltre alle new entry del cast, forse, possiamo contare su un gradito ritorno, quello di Nicole Mossbacher, protagonista della prima stagione e interpretata ca Connie Britton. Ma per adesso è solo una voce di corridoio.

Quando ese The White Lotus 3 e dove vederlo in Italia

Non sappiamo ancora quando usciranno i nuovi episodi di The White Lotus 3 ma possiamo immaginare, essendo uscito il capitolo 2 lo scorso autunno, di poter vedere la nuova stagione della serie tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. The White Lotus in Italia viene distribuito da Sky e NOW.